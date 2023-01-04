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Поставить на стопки: в России заметно выросли продажи водки

Почему покупатели стали чаще выбирать этот напиток
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России заметно выросли продажи водки. По данным Росалкогольрегулирования, с января по ноябрь 2022 года ее реализация увеличилась на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Речь идет о серьезном росте спроса на крепкий напиток, который обычно не показывал таких колебаний. Среди причин можно отметить то, что люди меньше путешествовали за рубеж из-за сложностей с перелетами по миру и тратили деньги внутри страны, в том числе на алкоголь. Кроме того, часть иностранных брендов спиртного притормозили продажи в РФ, что также способствовало более активной переориентации граждан на отечественные напитки, отметили эксперты.

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Остались дома

Впервые за несколько лет продажи водки в России подскочили на 6%. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования за январь-ноябрь 2022 года по сравнению с аналогичным показателем 2021-го. В абсолютных цифрах реализация составила 68,8 млн декалитров против 64,9 млн годом ранее. В производстве показатели чуть выше: 75,4 млн декалитров в 2022-м против 71,6 млн в 2021-м, динамика схожая — плюс 5,3%.

В прошлом году водка показала серьезный рост, подтвердил «Известиям» глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Обычно продажи этого напитка не растут столь динамично.

В кризисных ситуациях реализация и потребление крепкого алкоголя традиционно растут. Но в 2022 году появились и другие факторы, которые влияли на продажи: например, сказались ограничения на полеты в Европу, — уточнил эксперт. — Средний класс в прошлом году чаще оставался в стране, в несколько раз упали передвижения обеспеченных россиян по миру. А значит, средства, которые люди обычно тратили за границей, расходовали внутри страны, покупая в том числе отечественные крепкие напитки.

Поставить на стопки
алкоголь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперт добавил, что на реализацию водки повлиял и уход части иностранных производителей: более 10 брендов крепкого алкоголя покинули РФ. Мужчины среднего класса, которые выбирали эти зарубежные напитки, переключались на отечественные водку, виски, ром и так далее.

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Действительно, продажи и производство ликероводочной продукции, крепость которой выше 25 градусов, выросли, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования. Если в январе–ноябре 2021 года в стране реализовали 7,9 млн декалитров таких напитков, то в 2022-м — уже 10,1 млн декалитров. Производство составило 12,3 млн декалитров против 8,7 млн декалитров годом ранее.

Выбирают легальное

В Росалкогольрегулировании «Известиям» подтвердили тенденцию повышения спроса на водку.

— В 2022 году мы действительно наблюдали рост легальных продаж алкогольной продукции, в том числе и водки. Помимо увеличения продаж всего объема спиртного на 3,4% за 11 месяцев рост демонстрирует и производство — на 10,8%. Это иллюстрация того, как рынок легализуется, а потребители постепенно отказываются от приобретения нелегальной продукции, — заметили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого фактора там упомянули импортозамещение.

Поставить на стопки
водка
Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Уже сейчас мы можем констатировать, что рост объемов внутреннего производства в два раза превысил выпавшие объемы импортного алкоголя, — сказали там.

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Производители согласны с выводами ведомства: продажи водки подскочили, так как отечественный крепкий алкоголь успешно заменяет ушедшие иностранные бренды. Плюс к этому растет легальный рынок спиртного, подчеркнул президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Объем уплаченного акциза на водку за 11 месяцев вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отметил он.

Продажи отечественных продуктов, в том числе водки, действительно увеличились во второй половине года, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Отчасти это можно объяснить тем, что импорт крепких напитков сокращается — например, часть производителей продукции покинули рынок. Поэтому экспортеры водки перестроились на внутренний рынок.

В наступившем году доля отечественной продукции на полках сетей может и дальше подрастать, учитывая тренд на импортозамещение и увеличение производства наших напитков в категориях, исторически занятых импортной продукцией, например виски и джином, — добавил эксперт. — Но я не думаю, что рост продаж водки сохранит столь высокие темпы, всё же на увеличение потребления этого напитка влияют сезонность и традиционные праздники, в первую очередь Новый год. Но, возможно, предпочтения некоторых потребителей, которые выбрали водку, останутся неизменными.

Поставить на стопки
алкоголь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Иностранный крепкий алкоголь существенно подорожал, поэтому неудивительно, что спрос переориентировался на отечественную продукцию, сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он уточнил, что в некоторых случаях иностранный крепкий алкоголь подорожал в два раза, поэтому покупателям выгоднее выбирать более бюджетное отечественное спиртное, тем более его качество достаточно высокое.

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