Поставить на стопки: в России заметно выросли продажи водки
В России заметно выросли продажи водки. По данным Росалкогольрегулирования, с января по ноябрь 2022 года ее реализация увеличилась на 6% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Речь идет о серьезном росте спроса на крепкий напиток, который обычно не показывал таких колебаний. Среди причин можно отметить то, что люди меньше путешествовали за рубеж из-за сложностей с перелетами по миру и тратили деньги внутри страны, в том числе на алкоголь. Кроме того, часть иностранных брендов спиртного притормозили продажи в РФ, что также способствовало более активной переориентации граждан на отечественные напитки, отметили эксперты.
Остались дома
Впервые за несколько лет продажи водки в России подскочили на 6%. Об этом свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования за январь-ноябрь 2022 года по сравнению с аналогичным показателем 2021-го. В абсолютных цифрах реализация составила 68,8 млн декалитров против 64,9 млн годом ранее. В производстве показатели чуть выше: 75,4 млн декалитров в 2022-м против 71,6 млн в 2021-м, динамика схожая — плюс 5,3%.
В прошлом году водка показала серьезный рост, подтвердил «Известиям» глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. Обычно продажи этого напитка не растут столь динамично.
— В кризисных ситуациях реализация и потребление крепкого алкоголя традиционно растут. Но в 2022 году появились и другие факторы, которые влияли на продажи: например, сказались ограничения на полеты в Европу, — уточнил эксперт. — Средний класс в прошлом году чаще оставался в стране, в несколько раз упали передвижения обеспеченных россиян по миру. А значит, средства, которые люди обычно тратили за границей, расходовали внутри страны, покупая в том числе отечественные крепкие напитки.
Эксперт добавил, что на реализацию водки повлиял и уход части иностранных производителей: более 10 брендов крепкого алкоголя покинули РФ. Мужчины среднего класса, которые выбирали эти зарубежные напитки, переключались на отечественные водку, виски, ром и так далее.
Действительно, продажи и производство ликероводочной продукции, крепость которой выше 25 градусов, выросли, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования. Если в январе–ноябре 2021 года в стране реализовали 7,9 млн декалитров таких напитков, то в 2022-м — уже 10,1 млн декалитров. Производство составило 12,3 млн декалитров против 8,7 млн декалитров годом ранее.
Выбирают легальное
В Росалкогольрегулировании «Известиям» подтвердили тенденцию повышения спроса на водку.
— В 2022 году мы действительно наблюдали рост легальных продаж алкогольной продукции, в том числе и водки. Помимо увеличения продаж всего объема спиртного на 3,4% за 11 месяцев рост демонстрирует и производство — на 10,8%. Это иллюстрация того, как рынок легализуется, а потребители постепенно отказываются от приобретения нелегальной продукции, — заметили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого фактора там упомянули импортозамещение.
— Уже сейчас мы можем констатировать, что рост объемов внутреннего производства в два раза превысил выпавшие объемы импортного алкоголя, — сказали там.
Производители согласны с выводами ведомства: продажи водки подскочили, так как отечественный крепкий алкоголь успешно заменяет ушедшие иностранные бренды. Плюс к этому растет легальный рынок спиртного, подчеркнул президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Объем уплаченного акциза на водку за 11 месяцев вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, отметил он.
Продажи отечественных продуктов, в том числе водки, действительно увеличились во второй половине года, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. Отчасти это можно объяснить тем, что импорт крепких напитков сокращается — например, часть производителей продукции покинули рынок. Поэтому экспортеры водки перестроились на внутренний рынок.
— В наступившем году доля отечественной продукции на полках сетей может и дальше подрастать, учитывая тренд на импортозамещение и увеличение производства наших напитков в категориях, исторически занятых импортной продукцией, например виски и джином, — добавил эксперт. — Но я не думаю, что рост продаж водки сохранит столь высокие темпы, всё же на увеличение потребления этого напитка влияют сезонность и традиционные праздники, в первую очередь Новый год. Но, возможно, предпочтения некоторых потребителей, которые выбрали водку, останутся неизменными.
Иностранный крепкий алкоголь существенно подорожал, поэтому неудивительно, что спрос переориентировался на отечественную продукцию, сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Он уточнил, что в некоторых случаях иностранный крепкий алкоголь подорожал в два раза, поэтому покупателям выгоднее выбирать более бюджетное отечественное спиртное, тем более его качество достаточно высокое.