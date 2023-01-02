Верный градус: как безопасно купить алкоголь к Новому году

Праздничные выходные — люди судорожно опустошают магазины, закупая продукты и напитки к столу. Шампанское, вино, коньяк и виски продаются с большими скидками. «Известия» вместе с экспертами разбирались, как выбрать качественный алкоголь, чтобы не нарваться на контрафакт и не испортить праздники.

Правильные магазины

Для того чтобы не нарваться на контрафакт, нужно покупать алкогольные напитки только в лицензированных магазинах, где работает Единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции (ЕГАИС). Ее создали, чтобы контролировать рынок и избавляться от поддельных товаров.

— На бутылки наносится марка — гарантия подлинности. Ее сканируют на кассе, после чего информация о товаре тут же «гасится» в системе и повторно продать его уже нельзя , — объясняет председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Верный градус Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Алкоголь, который продается без лицензии, — на рынках, в интернете, с рук, через службы онлайн-доставки — не учитывается в службе контроля. А значит, это может быть суррогат. Покупать его крайне опасно, утверждает эксперт.

— Особенно это касается крепких напитков — в них может содержаться метанол. Всего 5 г этого вещества достаточно, чтобы человек ослеп, а 30 г считаются смертельной дозой, она может убить даже взрослого здорового человека, — говорит Павел Шапкин.

Специалист призывает людей не рисковать и покупать алкоголь только в надежных местах. К слову, там он не всегда сильно дороже: перед Новым годом обычно в магазинах проводятся скидки на спиртное, особенно на игристые вина.

— В это время никто не повышает цены на алкоголь, ведь его продажи растут: водки, коньяка, ликера, вина — примерно на 30%, игристых вин — в 3,5 раза. Все стараются заработать на объеме и делают цены максимально выгодными, — отмечает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

В гостях и барах

Впрочем, люди не всегда могут знать наверняка, где было куплено спиртное. Например, когда идут друг к другу в гости, в кафе, барах и ресторанах.

— Нет гарантии того, что вместо дорогого виски или коньяка вы не получите контрафакт — просто потому, что официант или бармен решил подзаработать, продав оригинальный напиток и заменив его на другой, — говорит Павел Шапкин. — Владельцы заведения могут даже не знать об этом.

Верный градус Фото: ТАСС/Артем Геодакян

В качестве примера он приводит историю: в 2022 году в одном из регионов поймали поставщика продукции в клубы и бары, который забирал пустые бутылки из-под спиртного, наполнял суррогатом и отвозил назад. У него была партия из 2,5 тыс. таких бутылок — это может говорить о том, что производство было поставлено на поток.

По словам эксперта «Известий», снизить риск покупки контрафакта в барах могут маленькие бутылки с алкоголем — их обычно никто не подделывает.

— Если вы заказываете в баре крепкие напитки, и у вас что-то вызывает подозрение, берите емкости 50–100 мл. Попросите принести их и открыть при вас. Если официант откажется, лучше не рисковать, — заключает Шапкин.

Подаренные бутылки

На Новый год многие любят дарить друзьям и коллегам алкоголь. Эксперты советуют проверять и такое спиртное. В этом году обнаружить подделку более вероятно, чем раньше.

— С уходом из России многих популярных брендов алкоголя в интернете процветают продажи старых бутылок. Если вы откроете известный сервис объявлений, то увидите их в избытке — за несколько сотен рублей, даже в подарочных упаковках, — говорит Павел Шапкин. — Понятно, что такие бутылки покупают не простые люди, а бутлегеры, которые заливают в них спирт с ароматизаторами и перепродают под видом оригинала.

При получении бутылки ушедшего из страны бренда есть два способа проверить подлинность спиртного. Во-первых, можно пробить номер марки в специальном приложении «Антиконтрафакт Алко». Если выявится несоответствие, такой алкоголь лучше не пить. Во-вторых, помня о схеме с пустыми бутылками, можно провести небольшой эксперимент.

Верный градус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Нужно взять медную проволоку, раскалить при помощи зажигалки и опустить в рюмку. Если вы услышите легкий уксусный запах, скорее всего, это этиловый спирт. А если будет резкий неприятный запах формалина — это метанол, такое пить опасно, можно смертельно отравиться, — отметил собеседник.

Впрочем, отравиться можно и качественным алкоголем, если не знать меру. По наблюдениям врачей, в 85% случаев интоксикация наступает от того, что люди пьют слишком много.

— Если человек выпьет три бутылки водки, даже дорогой, он гарантированно отравится. Поэтому здесь важно соблюдать пропорции относительно своего веса, здоровья и возможностей, — предупредил Вадим Дробиз.

Юридическая сторона

Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала советует всем покупателям обязательно проверять алкогольную продукцию через приложение «Антиконтрафакт Алко», созданное по заданию Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Если вы увидели, что алкоголь не маркирован, не числится в базе или числится, как уже проданный, — можно подать жалобу прямо со смартфона. Купив алкоголь, важно сохранить чек — он пригодится, если товар всё же окажется некачественным.

— Если вы отравились спиртным, обращайтесь в медицинскую либо в экспертную организацию для анализа качества алкоголя. При этом с обращением в клинику нужно быть осторожным, поскольку вас могут поставить на учет в наркологии и возникнут проблемы с водительским удостоверением, — отмечает юрист. — При подтверждении факта покупки некачественного алкоголя обращайтесь в суд за возвратом стоимости алкоголя, компенсацией вреда здоровью и морального вреда .

Верный градус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Кроме того, на продавца и производителя можно пожаловаться в полицию, Роспотребнадзор и Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка.

Административная ответственность будет наступать по нескольким статьям КоАП РФ:

- 14.2 («Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена»);

- 14.16 («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»);

- 14.17 («Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»);

- 14.17.1 («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами»);

- 14.17.2 («Незаконное перемещение физическими лицами алкогольной продукции»);

- 14.18 («Использование этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, и спиртосодержащей непищевой продукции для приготовления алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции»).

Кроме того, многие регионы предусмотрели административную ответственность за сбыт алкогольной продукции домашнего приготовления.

— В целом административная ответственность может варьироваться от десятков до сотен тысяч штрафных рублей с конфискацией контрафактной продукции, — отмечает юрист.

За производство, хранение, перевозку либо сбыт алкогольной и спиртосодержащей продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 238 УК РФ.

Также уголовная ответственность существует за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или продажи немаркированной алкогольной продукции (ст. 171.1 УК РФ).