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По классу бокала: можно ли остановить новогодний запой

Врачи рассказали, как отличить белую горячку от обычного опъянения
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Подавляющее большинство россиян связывает Новый год с традицией проводить его предшественника рюмкой крепкого алкогольного напитка, а под бой курантов поднимать бокал с игристым вином. Врачи сетуют на то, что порой эти ритуалы негативно отражаются на здоровье. Почему не стоит смешивать разные виды спиртного, помогает ли не захмелеть бутерброд с салом и как отличить подгулявшего гостя от потенциального преступника — в материале «Известий».

Правильный выбор

Доктора уверены, что повышение настроения, эйфория, снятие стресса, словом, любое удовольствие, которое человек испытывает под влиянием алкоголя, — это результат воздействия на головной мозг токсинов. Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев отмечает, что классическая медицина рассматривает спиртное как яд, как средство, которое ведет к развитию интоксикации и изменению сознания. По словам эксперта, употребляя алкоголь, человек умышленно идет на то, чтобы его головной мозг попал под воздействие токсинов. Если этого не избежать, то необходимо хотя бы правильно рассчитать меру, чтобы по возможности не было нехороших последствий. Важно учитывать крепость алкоголя и индекс массы тела. Чем больше и чаще люди употребляют спиртное — тем больше организм устойчив к этому токсину. Значит, тем, кто позволяет себе расслабиться только по праздникам, стоит, что называется, трезво оценивать свои возможности.

По классу бокала
алкоголь торговля
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Основной совет тем, кто в новогоднюю ночь не собирается воздерживаться от спиртного, — не отказываться и от пищи. Алкоголь выводится из организма после выброса желчи в двенадцатиперстную кишку, а на голодный желудок это невозможно. Именно пища способствует выбросу желчи и дальнейшей дезинтоксикации организма, — разъясняет Денис Прокофьев.

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Второе правило, по мнению доктора, — это верный выбор горячительного напитка. Основная проблема в том, что каждый вид алкоголя делается из определенного сырья, а как этот компонент влияет на организм, знают не все.

Если мы говорим о вине, то это виноград, текила — голубая агава, ром изготавливается из тростника. Необходимо понимать, что взаимодействие отдельных видов спиртного может быть отрицательными. Не говоря уже о том, что любая из основ алкоголя способна стать сильным аллергеном. Поэтому смешивать разные виды спиртного нельзя — есть риск перекрестных аллергических реакций и неблагоприятного взаимодействия. Лучше выбрать один напиток, — подчеркивает врач.

Эксперт рекомендует отдавать предпочтение так называемым лонг-дринкам — напиткам, разбавленным водой или соком. Например, апельсиновый сок снижает концентрацию этилового спирта в крепких видах. А если его действие будет растянуто, то и организм воспримет это проще — включается «щадящий режим». Предпочтение следует отдавать качественным сокам, а не газированным напиткам, подчеркивает врач.

По классу бокала
алкоголь онлайн
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виталий Безруких

— В однокомпонентный алкоголь (без разведения) надо добавить лед. Конечно, вместе с градусом разбавляется и вкус, но благодаря снижению одномоментной дозы этилового спирта человек снижает и нагрузку на организм. В первую очередь — на головной мозг. Если пить не залпом, а мелкими глоточками, то дозы этилового спирта переносятся гораздо проще, — говорит эксперт.

Будем здоровы

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Тем, кто обычно не употребляет спиртное, но в Новый год всё-таки собирается это сделать, Денис Прокофьев рекомендует для начала пригубить напитки, в которых доля этилового спирта составляет не более 10–12%. Поскольку организм воспринимает алкоголь фактически как яд, приобщение к нему должно носить только постепенный, ступенчатый характер, иначе возможны неприятные последствия. Но и легкие напитки имеют свои особенности, о которых нужно знать.

Надо помнить, что шампанское и другие игристые вина — это сладкие напитки. Поэтому особенно аккуратными с ними надо быть тем, кто страдает от сахарного диабета. Кроме того, за счет наличия пузырьков газа шампанское раздражает вкусовые рецепторы и рецепторы слизистой желудка, что приводит к более быстрому опьянению и обострению хронических заболеваний желудка и поджелудочной железы, — отмечает врач гастроэнтеролог-гепатолог клинико-диагностического центра МЕДСИ Юлия Юнусова.

Скорость всасывания этанола зависит не только от того, что человек пьет алкоголь на пустой желудок. Свою роль играют наличие сахара и углекислоты в напитке, а также его высокая температура. Скорость расщепления зависит от активности в организме фермента алкогольдегидрогеназы.

По классу бокала
алкоголь шампанское
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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— Максимальная концентрация в крови наступает через 60–90 минут, — рассказывает Юлия Юнусова. — Абсолютно противопоказано употребление алкоголя при гипертонической болезни 3-й степени, тяжелой почечной и декомпенсированной печеночной недостаточности, гепатите, а также при осложненном панкреатите, когда необходим постоянный прием ферментных препаратов.

Юлия Юнусова считает необоснованным расхожее утверждение о том, что бутерброд с салом, съеденный накануне застолья, убережет от алкогольной интоксикации. Употребление этого продукта вызовет активизацию пищеварительных ферментов желудка и выброс соляной кислоты и желчи, что подготовит человека к более обильному застолью. Но для профилактики алкогольного опьянения врач советует принять препараты с содержанием янтарной кислоты, снижающие проявления оксидативного стресса, которые возникнут после приема алкоголя. Однако нужно учитывать, что у этих средств есть ряд противопоказаний и их не стоит употреблять без консультации со специалистом.

По словам Юлии Юнусовой, важно отличать опьянение от более серьезных состояний — например, от отравления некачественными напитками. Так, для обычного опьянения характерны покраснение кожи и блеск глаз, легкий эмоциональный подъем, незначительное нарушение координации и артикуляции. В этом случае избавиться от неприятных ощущений помогут отдых, обильное питье, а с утра для облегчения состояния можно выпить огуречный рассол домашнего производства.

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При отравлении некачественным алкоголем в течение нескольких часов ю боль в животе, диарея, тошнота, рвота. Могут быть галлюцинации — зрительные и слуховые, бред (бессвязная и не относящаяся к окружающим речь), резкая смена настроения, «помутнение» зрения. Бывает нарушение речи, на которое в том числе может обратить внимание и сам пострадавший. У больного расширены зрачки, снижается или повышается температура, появляется потливость, — разъясняет Юлия Юнусова.

В такой ситуации врач советует вызвать скорую медицинскую помощь, набрав 112 или 103. До приезда бригады нужно попытаться самостоятельно спровоцировать рвоту, дать пострадавшему воды с адсорбентом, а после каждого эпизода рвоты или диареи — стакан минералки без газа и солевой раствор.

Последствия чрезмерного употребления алкоголя — головокружение, рвота, повышение частоты сердечных сокращений и артериального давления. Врачи рассматривают эти симптомы как проявление интоксикации.

По классу бокала
скорая автомобиль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Степень поражения может быть крайне тяжелой. Всем известна белая горячка — алкогольный делирий. Это сильнейшее токсическое поражение головного мозга, при котором человек находится словно в оглушенном состоянии, сознание у него спутанное, он дезориентирован в пространстве и крайне возбужден. Самостоятельно справиться с этим сложно — обязательно надо вызвать бригаду скорой помощи, — замечает Денис Прокофьев.

В домашних условиях в случае алкогольной интоксикации врач советует иметь под рукой энтеросорбенты, чтобы максимально быстро вывести токсины из организма. Пригодятся аптечные солевые растворы, которые не позволят допустить обезвоживания.

Если человек перебрал и наутро страдает от головной боли, то важно сделать выбор в пользу спазмолитиков. Стероидные противовоспалительные препараты нежелательны, поскольку будут разъедать слизистую желудка и усугублять течение токсического действия алкоголя на желудочно-кишечный тракт, — уточняет врач общей практики.

Если любитель праздников, окунувшись в хмельное застолье, не может самостоятельно остановиться, то речь идет уже об алкогольной зависимости — хроническом употреблении алкоголя.

День зависимости

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— Новый год — праздник, который сопровождается различными ритуалами. Один из них — традиционный бокал под бой курантов. Для человека, у которого нет алкогольной зависимости, этим ритуалом всё и заканчивается — он знает грань, за которую не стоит переступать. Но даже если и перешагнет, то, пострадав на следующий день, дальше употреблять алкоголь не будет, — объясняет врач-психиатр, нарколог клиники Маршака Леонардо Гевара.

Сложнее обстоит дело с людьми, у которых уже сформирована алкогольная зависимость. Чтобы человек не впадал в запойное состояние, единственным условием для сохранения ремиссии нарколог считает полную трезвость.

К сожалению, некоторые пациенты срываются в новогоднюю ночь. Конечно, это может произойти в любое время, но в период длительных выходных вероятность срыва выше. Зависимый может заранее выстроить план — долго пить в праздники, чтобы потом вовремя остановиться и выйти на работу. Но, как правило, запой затягивается. И одному богу известно, какие будут последствия, — продолжает психиатр.

По классу бокала
застолье Новый год
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Универсальных правил, как остановить домочадца, если он ушел в запой, не существует. По словам эксперта, не нужно быть психиатром или наркологом, чтобы определить, на какой стадии родственник начинает вести себя неадекватно. В таких случаях человек становится агрессивным, ищет приключений, нарывается на конфликты, перестает понимать обращенную к нему речь, в его действиях и рассуждениях теряются причинно-следственные связи, нарушается логическое мышление. Словом, налицо нестандартное и неадекватное поведение или состояние, в котором любитель спиртного становится опасным для окружающих и для себя. Волшебных слов, с помощью которых можно достучаться до сознания, тоже нет. Раз уж алкоголик не отдает себе отчета в своих действиям, то может не слушать и не понимать обращенную к нему речь.

Психиатр считает, что если человек склонен к агрессивным реакциям, то уговаривать его бесполезно. Однако и молчание раздражает — у алкоголика появляется ощущение, что его игнорируют, он начинает застревать на этой мысли и провоцировать собеседника.

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— Надо «в моменте» оставить свои обиды, злость и негодование, не высказывать претензий, а постараться уложить человека спать — пьяному всё равно ничего не докажешь. Потом, когда человек придет в нормальное состояние, с ним можно побеседовать, рассказать, что происходило, и вместе поразмышлять, как жить дальше, — поясняет Леонардо Гевара.

Квалифицированная медицинская помощь, по словам нарколога, необходима, если зависимость уже перешла во вторую стадию, когда у человека появляется абстинентный алкогольный синдром (или похмелье). В этом случае речь идет не просто о плохом самочувствии — нарушается работа сердечно-сосудистой и нервной систем, появляются проблемы с психикой.

Алкоголь, как любое токсическое вещество, вредно сказывается на здоровье. И, как правило, человек на высоте запоя теряет контроль над количеством выпитого — как говорят, пьет до потери пульса. Идет массивная алкогольная интоксикация, и если она происходит в тяжелой степени, то это уже опасное для жизни состояние, которое требует лечения в специализированных стационарах — в палатах интенсивной терапии токсикологического или наркологического отделения, — предостерегает специалист.

Во время срыва лучше всего уйти от дебошира, но это не всегда удается. Когда человек начинает буянить, то лучше не испытывать судьбу и вызывать полицию. Угрызений совести из-за жалобы на агрессивного родственника быть не должно, считает врач.

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