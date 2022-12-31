Буря стаканов: как пережить обильное новогоднее застолье

Мало у кого Новый год обходится без шампанского, тазика оливье и сопутствующих соблазнов. Обилие алкоголя и жирной пищи не проходит даром — врачи признают новогоднюю неделю самой опасной в году не только для здоровья, но и жизни. И хотя, например, российская молодежь с каждым годом пьет всё меньше, проблема весьма актуальна. О том, как избежать похмелья, можно ли есть трехдневные салаты, если жалко выкидывать, и работают ли «народные методы» от опьянения, «Известиям» рассказали ученые и эксперт по правильному употреблению алкоголя.

Похмелье — налог на пьянство

Встретить Новый год без неприятных последствий для здоровья можно, если соблюдать простые правила — и в основном они касаются употребления алкоголя.

Увы, никаких тайных рецептов «как не опьянеть» не существует. А советы в духе «наесться масла» — не более чем байки, рассказал «Известиям» известный бармен и блогер Василий Захаров.

— Если съесть масло, то на незначительное время оно, возможно, и создаст на внутренней части желудка пленку. Но в какой-то момент пленка рассосется, и станет только хуже — вы будете думать, что находитесь под защитой, а на самом деле нет, — предостерег он.

Иными словами, при использовании каких-либо «помощников» состояние опьянения наступит в любом случае, но будет непредсказуемым, сказал Василий Захаров.

Еще один распространенный миф — якобы алкоголь заметно меньше влияет на организм, если человек, перед тем как выпить, плотно поел.

Буря стаканов Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Картофель, некоторые другие овощи действительно являются абсорбентами. Они нейтрализуют токсины и яды, замедляют процессы их всасывания в кровь. Но если выпить стакан крепкого алкоголя, никакой картофель вам не поможет, — рассказал в недавнем интервью «Известиям» главный внештатный диетолог Минздрава, академик РАН Виктор Тутельян.

Похмелье, по определению Василия Захарова, — это налог на пьянство, и расплата будет соразмерна выпитому. Никаких иллюзий на этот счет питать не стоит.

Как облегчить состояние похмелья, если на Новый год вы всё же решили выпить? Главное правило — не смешивать алкогольные напитки из разных видов сырья, посоветовал эксперт.

— Виски и коньяк мешать не надо. Если вы хотите пить коньяк, то начните хотя бы с вина или шампанского — исходным сырьем во всех случаях будет виноград . Если решили выпить виски — то этот напиток сочетается с пивом. Я ни в коем случае не призываю всё это употреблять вместе, но если придется — то лучше делать так, — сказал он.

При этом дистилляты — бренди, ром, виски и им подобные напитки, содержащие сивушные масла, — организм переносит тяжелее, чем водку, где только спирт и вода. С учетом разумного потребления и под хорошую закуску, отметил Василий Захаров.

Другой фактор риска — коктейли. Во-первых, там избыток сахара, во-вторых, при употреблении коктейлей очень редко обращают внимание на вид алкоголя в составе — и велика вероятность смешать несмешиваемое, добавил эксперт. Из-за излишка сахара также опасны ликеры и газировки.

Облегчить будущее состояние похмелья поможет вода , продолжил он.

Буря стаканов Фото: ТАСС/Максим Шеметов

— Выпили бокал вина или коктейль — следом надо выпить бокал воды, выпили стопку чего-то крепкого — опять бокал воды. И так каждый раз. Это правило, даже в случае пренебрежения остальными, позволит пережить следующий день менее проблематично. Вы даже не представляете, насколько легче вам будет, если воды вы выпьете в два-три раза больше, чем алкоголя. Именно обезвоживание и вымывание из организма всех полезных веществ и приводит к состоянию тяжелого похмелья, — заметил Василий Захаров.

Употребляйте ответственно

Самое главное в отношениях с алкоголем — ответственное потребление . У каждого человека свой барьер, после которого от алкоголя ему становится плохо, напомнил Василий Захаров.

— Есть народности, которые не могут пить в принципе из-за того, что их организм не вырабатывает в достаточном количестве расщепляющие алкоголь ферменты. Это чукчи и другие жители Крайнего Севера, буряты. Они от одной бутылки пива впадают в то же состояние, как обычный русский мужик от полбутылки водки, — сказал он.

По мнению доктора медицинских наук Андрея Демина, безопасной дозы алкоголя не существует в принципе.

— Это беспороговый фактор риска. Любая доза меняет поведение человека, затуманивает сознание, а при бесконтрольном употреблении алкоголь вызывает зависимость и повышает риски заболевания внутренних органов, — сказал он «Известиям».

Именно новогодняя неделя — самый опасный период не только для здоровья, но и жизни россиян, что подтверждается медицинскими и полицейскими сводками, продолжил он. На праздничный период приходится пик смертности в России.

Буря стаканов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Поэтому мой совет однозначный — проведите этот теплый праздник с любимыми людьми, оставьте алкоголь в стороне. Если вы выпьете или напьетесь, то выиграют только алкогольные компании, которые ждут этих дней ради большой выручки. А вы получите дурное настроение, риски болезней, расстройство здоровья. Не пейте, — резюмировал он.

По словам Андрея Демина, среди молодых людей во всем мире и в России в частности алкоголь становится всё менее популярен.

— Подействовал запрет на продажу алкоголя в ночное время и на его рекламу в СМИ. Кроме того, молодые люди сейчас хотят выглядеть красиво, добиться чего-то в жизни. Очевидно, что с алкоголем эти цели несовместимы, — сказал он.

Стол — не холодильник

Фактор риска на новогоднем столе — не только напитки, но и закуски.

— В русской традиции — накрывать большой стол на Новый год, который должен буквально «ломился от яств». Но таким образом вы наносите удар по своему организму — вы ведь не привыкли есть соленья, торты, салаты с жирным майонезом в больших количествах каждый день, — заметил Андрей Демин.

В результате на утро следующего дня возникает тяжесть в животе, пищевые расстройства и отравления.

— Оптимальным вариантом было бы сохранить более-менее привычный стол из продуктов, к которым вы привыкли. Кроме того, не стоит ждать ночи, чтобы наесться. Лучше есть малыми порциями [и закончить] за несколько часов до сна , — посоветовал врач.

Буря стаканов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

И уж конечно, нельзя употреблять трехдневные салаты , которые жалко выкидывать, подчеркнул он.

Даже при правильном хранении, то есть в холодильнике и без заправки, салаты могут продержаться от 24 до 48 часов , отмечал Виктор Тутельян. Если же заправка добавлена, а салат поставлен на праздничный стол, этот срок резко уменьшается — до 2–3 часов.

— Любая заправка, а тем более майонезная или сметанная, — это привлекательная среда для микробов. Споры микроорганизмов есть везде — в воздухе, на кухонных поверхностях. В теплой среде микробы очень быстро размножаются, это может привести к неприятным последствиям. Чуть дольше могут простоять салаты, заправленные оливковым маслом. Но ненамного, — отметил Виктор Тутельян.

Поэтому накрывать стол заранее специалисты не советуют. Все скоропортящиеся продукты должны подаваться на стол прямо из холодильника.

— Еда не должна стоять на столе всю новогоднюю ночь. Иначе вместо праздника вы рискуете получить отравление с госпитализацией, — сказал собеседник «Известий».