Взяли крепостью: начались поставки алкоголя по параллельному импорту

Ритейлеры начали первые поставки иностранного алкоголя по параллельным каналам. Как рассказали «Известиям» в одной из торговых сетей, импорт без согласия правообладателя в стране появился совсем недавно, причем стоимость напитков не изменилась. В другой сети изданию уточнили, что планируют запустить такие продажи, но ограниченно. Ранее зарубежные производители, которые еще работают в России, выступали против параллельного импорта — поставки могут обернуться попаданием в розницу контрафакта. Хотя в Федеральной таможенной службе (ФТС) подчеркнули: параллельный импорт спиртного сейчас поступает в РФ без нарушений.

А-бренды

О том, что в страну начали ввозить импортные напитки по параллельным каналам, «Известиям» рассказали в компании «Лента». Там добавили, что речь идет о тех брендах, которые официально ушли с отечественного рынка, после чего правительство разрешило их ввозить без согласия правообладателя. Это, к примеру, Jack Daniel's, Aberfeldy, Grant's и многие другие. Часть иностранных производителей весной 2022 года остановила продажи в России.



Цена на большую часть напитков по параллельному импорту не изменилась — она осталась на прежнем уровне, добавили в торговой сети. Анализировать изменение спроса пока рано, поскольку новые продукты появились на рынке недавно, подчеркнул представитель ритейлера. «Мы не видим предпосылок для нехватки продукции», — резюмировали в торговой сети.



— Доступность известных А-брендов спиртного (популярные торговые марки крупных производителей. — «Известия») снизилась, однако мы предлагаем покупателям алкогольную продукцию изготовителей разных стран, в том числе из России. Наименее доступными на рынке стали виски и французские коньяки , ассортимент в этих категориях обновился сильнее всего. Кроме того, изменился ассортимент настоек, — пояснили в компании.

Взяли крепость Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев



В «Магните» «Известиям» подтвердили, что готовы ввозить спиртное без разрешения правообладателей.

— Мы будем ограниченно развивать параллельный импорт в алкогольных напитках, поскольку отечественные потребители пока не готовы отказаться от сильных иностранных брендов, например от крепкого алкоголя , — заметили в компании. — Его доля в продажах невелика, но для отдельных категорий покупателей этот ассортимент остается важным.



Бизнес несколько месяцев обсуждал вопрос о включении алкоголя в перечень товаров, которые правительство позволило ввозить по параллельным каналам. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет федеральных игроков) первой обратилась к чиновникам с просьбой допустить такой ввоз спиртного — иначе торговым сетям грозил дефицит напитков, которые граждане обычно покупают на праздники.

«Известия» запросили другие крупные торговые сети, включая «Красное и белое».

Что пить будем

Но, к примеру, Комитет производителей алкогольной продукции (объединяет иностранных изготовителей) и «Деловая Россия» выступили против легализации параллельных каналов. Свободный импорт обернется тем, что в страну смогут ввозить контрафактный алкоголь. А некоторые крупнейшие импортеры спиртного — как компания Ladoga — отказались от параллельного импорта.

Взяли крепость Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Неконтролируемый ввоз алкоголя в рамках параллельного импорта может привести к появлению в стране некачественного контрафакта. В итоге может повториться картина 90-х годов , — предупредил «Известия» представитель компании. — Мы категорически против попадания таких опасных для жизни наших граждан напитков в Россию.

Федеральная таможенная служба не фиксирует нарушений при параллельном импорте алкоголя, сказали «Известиям» в ФТС.

— По параллельному импорту привозят оригинальную продукцию, но без разрешения и уведомления правообладателя. Перечень такой продукции утвержден Минпромторгом, — напомнили там. — В ходе таможенного контроля специалисты могут выявить контрафактный товар с помощью стандартных инструментов. Например, это таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), таможенная экспертиза и система управления рисками и другие.

Действительно, «вопрос включения алкоголя в перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, имел общественный резонанс», сказали «Известиям» в Минпромторге. Поэтому ведомство вынесло проект приказа на общественное обсуждение: такой шаг позволил учесть позиций общественных и профессиональных ассоциаций, бизнеса и т.д.

— По результатам такого обсуждения совместно с Минсельхозом, Минфином, Росалкогольрегулированием (РАР) и правительством мы выработали сбалансированное решение по включению алкоголя в механизм параллельного импорта, — подчеркнули в министерстве.

Взяли крепость Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Минсельхозе и Минфине на запрос издания не ответили.

И всё же перед Новым годом на полках магазинов не будет некоторых известных брендов шампанского — Моёt, Veuve Clicquot, Dom Pérignon и других. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Дело в том, что в список параллельного импорта эти наименования так и не попали. В Минпромторге подчеркнули, что пока не будут вносить эти бренды.