Метаноловые реки: что известно о массовом отравлении сидром в Ульяновской области

Одиннадцать человек умерли, отравившись поддельным сидром, еще 14, в том числе 16-летняя девушка, находятся в реанимации. Число пострадавших может возрасти. Трагедия произошла в выходные с 3 на 4 июня в Димитровграде Ульяновской области, к делу уже подключился следственный комитет. Подробности — в материале «Известий».

Массовое отравление сидром в Ульяновской области: последние новости

По меньшей мере 22 человека отравились в минувшие выходные суррогатным алкоголем в Димитровграде Ульяновской области, из них девять человек скончались. Еще две женщины умерли в Самарской области, сообщил СК. О чрезвычайном происшествии в понедельник утром объявил Мэр Димитровграда Андрей Большаков, число пострадавших постоянно растет.

По предварительным данным, случаи отравления некачественным алкоголем (предположительно, сидром), были зафиксированы 3 и 4 июня. К полудню 5 июня стало известно, что девятерых пострадавших спасти не удалось, среди погибших продавщица магазина, в котором предлагали некачественный товар. Врачи борются за жизнь еще минимум 14 пострадавших, одна из которых — 16-летняя девушка.

Медики города напоминают, что отравление суррогатным алкоголем наступает в течение 24 часов, поэтому тем, кто успел его выпить, рекомендуют как можно скорее обратиться в больницу, а тем, у кого поддельный сидр остался — передать его полиции.

По данным следствия и Роспотребнадзора, причиной трагедии стал якобы крафтовый напиток «Мистер Сидр» крепостью 4,7% , изготовленный на предприятии в Самарской области и выставленный на прилавках сети «Территория пива». Напиток пользовался популярностью у местных жителей. Всю продукцию марки изымают из магазинов, жителей Димитровграда и окрестных городов призвали не покупать сидр до окончания следственных действий. Уже изъято 193 кеги со смертельно опасным алкоголем объёмом по 30 литров каждая, сообщили в МВД. По факту массового отравления и гибели людей заведено уголовное дело.

На предприятии, которое произвело токсичный напиток, прошли обыски, задержан предполагаемый поставщик алкоголя, индивидуальный предприниматель из Самарской области, он дает показания. В настоящее время следователи продолжают установление всех обстоятельств произошедшего.

Можно ли отравиться сидром

Сидр — яблочный алкогольный напиток натурального брожения. Если он готовится по своей традиционной технологии, то никаких ядовитых веществ в нем появиться не может , пояснил «Известиям» эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузмухамедов. Однако по его словам, во всем мире все большее распространение получила практика «ускоренного» приготовления напитков, когда к суслу добавляют крепкий алкоголь, а затем жидкость газируют. Полученный напиток не имеет отношения к сидру, однако именно такой продукт можно чаще всего встретить на полках российских супермаркетов, пояснил эксперт. Он напомнил, что случаи отравления некачественным алкоголем периодически фиксируются на популярных курортах Турции и в приграничных с Китаем областях.

Минимизировать риски отравления можно, если покупать только качественный алкоголь известных марок в проверенном магазине. Особенно осторожно эксперт призвал относиться к так называемым «крафтовым» продуктам, в числе которых был и «Мистер Сидр».

Понятие «крафтовый» появилось в США в 80-е годы XX века, так называли себя небольшие заводы по производству алкоголя, имевшие право выпускать ограниченный объем напитка, пояснил Тузмухамедов. Сегодня под «крафтовым» подразумевают любой алкоголь «гаражного» розлива, зачастую не только некачественный, но и опасный для здоровья.

Признаки отравления метанолом

К сожалению, вовремя заметить у себя признаки отравления метанолом сложно. По запаху и консистенции метанол очень похож на этиловый спирт. Отличить их можно, только если напиток поджечь: метанол горит зеленым пламенем, а этанол — синим.

Одним из первых при отравлении метанолом страдает зрение, наступает резкое ухудшение или даже слепота. Другие признаки отравления: головная боль, тошнота и рвота. При этом достаточно совсем небольшой дозы, чтобы всерьез навредить здоровью, а 90 граммов чистого метанола уже смертельны.

Что делать, если отравился метанолом

Главный антидот при отравлении метанолом — этанол, поясняет кандидат медицинских наук, заведующий токсикологической реанимацией НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Олег Кузнецов. В случае, если вы подозреваете у себя отравление, лучшим решением будет выпить заметное количество крепкого алкоголя, например, водки. «Организм направит все силы на расщепление этанола и таким образом всасывание метанола существенно замедлится». Кроме того, справиться с отравлением организму помогут обильное питье и сорбенты.

Что известно о производителе «Мистера Сидра»

По данным СМИ, производителем отравленного сидра стало ООО «Анди». Его единственного учредителя зовут Анар Афат Оглы Гусейнов, говорится на портале российских поставщиков. Согласно «визитке», предприятие производит «широкий ассортимент напитков на натуральном сахаре, без добавления заменителя», с использованием очищенной воды из собственной скважины и на современном оборудовании. Крепость выпускаемых напитков может достигать 6%, но чаще всего не превышает 4,7%.