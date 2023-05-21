Не ешьте с грядки: чем россияне травятся на дачах

Весна и лето — лучшее время для отдыха на даче, когда так приятно накрыть стол на свежем воздухе. Однако не всё, что растет на грядках, безопасно для здоровья — иногда можно попасть в больницу даже из-за обычной зелени. «Известия» выяснили, что лучше не есть на даче и как правильно мыть садовые продукты.

Опасные продукты

Россияне чаще всего травятся на дачах зеленью с грядок, грибами, парным молоком и самогоном. Такими наблюдениями поделился с «Газетой.ру» терапевт клиники «Семейная» Александр Лаврищев.

По его словам, сама по себе зелень не ядовита, но люди часто поливают ее водой из ручьев и колодцев — а в ней могут жить опасные бактерии. Поэтому лучше всего мыть овощи и зелень проточной водой из-под крана.

Через непастеризованное молоко могут передаваться опасные инфекции, способные сделать человека инвалидом на всю жизнь, а поедание грибов (тем более если их собирал непрофессионал) чревато тяжелыми отравлениями — вплоть до летального исхода, если вовремя не обратиться в больницу.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Опасными считаются и алкогольные отравления — особенно связанные с самогоном, приготовленным дома. Во-первых, такие напитки бывают более крепкими (а это влияет на печень), а во-вторых, могут содержать опасные для жизни примеси. «Не существует безопасной дозы алкоголя, однако спиртное, купленное в магазине, безопаснее самопала», — заключил врач.

Фермерская еда

Находясь на даче, многие любят покупать у соседей домашние продукты — молоко, мясо или яйца. Врачи рекомендуют делать это с осторожностью, а иногда — и вовсе отказаться от покупки.

— Молоко с рук лучше не приобретать , — говорит в беседе с «Известиями» руководитель клиники предиктивной и интегративной медицины ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, терапевт и гастроэнтеролог Елена Зятенкова. — Если корова содержалась в плохих условиях или сбор и хранение молока проводились с нарушением правил, то в сыром молоке могут быть стрептококки, стафилококки, кишечная палочка, возбудители бруцеллеза и другие. Конечно, молоко можно прокипятить, но тогда там почти не останется полезных веществ.

Бруцеллез — одно из самых опасных заболеваний, которое можно подхватить от молока и молочных продуктов: творога, сметаны, сыра. Оно протекает, как обычная вирусная инфекция, но может оставлять серьезные последствия для нервной системы и всего организма человека. Проверить такие продукты дома невозможно, потому лучше приобретать их у производителя с документами и сертификатами.

Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк



Мясо и мясные изделия тоже могут содержать патогенные бактерии, кроме того, они бывают заражены гельминтами. После употребления такого мяса человек может заразиться тениидозом, трихинеллезом или фасциолезом.

— Тениидоз, или финноз может возникнуть у человека от употребления в пищу мяса, зараженного личинками ленточных гельминтов: бычьим и свиным цепнем, — рассказывает Елена Зятенкова. — Трихинеллез вызывается личиночной формой круглого червя и обычно проявляется резкими болями в мышцах. Чаще всего заражение происходит при употреблении не полностью приготовленной свинины.

Поэтому мясо, как и молоко, лучше покупать только у производителей с документами, подтверждающими прохождение ветеринарно-санитарной экспертизы. При этом само мясо нужно тщательно проваривать или прожаривать.

Фермерские яйца врач тоже советует покупать у проверенных хозяев кур, а перед приготовлением — тщательно мыть водой с мылом.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Яйца могут быть заражены сальмонеллезом. Чаще всего здоровый человек при контакте с сальмонеллой не заболевает, но ослабленные люди и люди с хроническими заболеваниями находятся в зоне риска, — говорит собеседница «Известий».

Овощи и зелень

Овощи, фрукты, ягоды и зелень на даче лучше мыть, а не есть прямо с грядки, считают эксперты. Это нужно для того, чтобы убрать возможные остатки почвы, пыли и бактерий, объясняет преподаватель кафедры Биотехнологии и селекции в растениеводстве Государственного аграрного университета Северного Зауралья Сергей Ященко.

— Кроме того, иногда на дачах применяются пестициды и минеральные удобрения, которые могут оставаться на поверхности продуктов, их нужно смывать, — отмечает он.

Особое внимание стоит уделить правильной мойке салатной зелени , добавляет гастроэнтеролог Елена Зятенкова. Она может быть заражена яйцами гельминтов из почвы, потому зелень лучше перебрать и оторвать корни, пожелтевшие и поврежденные листья, а затем залить ее прохладной водой на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая по отдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь. В конце зелень нужно еще раз ополоснуть под проточной водой.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Другой вариант очищения зелени — полчаса подержать ее в специальном растворе: по одной столовой ложке соли и пищевого уксуса на литр воды.

— И, конечно, обращайте внимание на то, где выращены продукты (особенно грибы). Не собирайте их вдоль транспортных дорог или около очистных сооружений. Они могут содержать тяжелые металлы, токсины и канцерогены, — говорит Зятенкова.

К слову, сырую воду из родников на даче тоже лучше не пить: она может содержать микроорганизмы и загрязнения, вызывающие различные заболевания. Потому лучше всего использовать фильтры для очистки воды или кипятить ее.

Грибы и квашеная капуста

Грибы безопаснее всего покупать в магазинах, обращая внимание на внешний вид: они должны быть целыми, без темных участков и не загрязненными землей.

— Если вы предпочитаете собирать грибы сами, то должны быть на 100% уверены в том, что гриб съедобен. При малейшем сомнении не берите его, — говорит Елена Зятенкова.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Готовить грибы лучше сразу после сбора — максимум через шесть часов. Перед этим собранные грибы можно замочить в воде, если это не противоречит способу приготовления. Желательно использовать в пищу предварительно отваренные грибы.

Еще один продукт, популярный на даче, — квашеная капуста, она богата витаминами и полезными бактериями. Но при покупке капусты важно знать, сколько в ней содержится соли: избыток делает капусту менее полезной для здоровья

Цвет квашеной капусты должен быть бело-золотистым, иногда с розоватым отливом. Она не должна быть серой, мягкой и с темными пятнами.

Разносолы на даче

По словам терапевта и гастроэнтеролога Елены Зятенковой, банки с разносолами на даче должны находиться в темном, сухом и прохладном месте (от 0 до 15 градусов). Овощные консервы могут храниться от нескольких месяцев до одного года, при нарушении срока продукт становится опасным для здоровья.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Помимо правил хранения, на свойства домашней консервации влияет и само качество продукции. При использовании нестерильной тары, овощей и фруктов с признаками гнили, нарушением соотношения сахара/соли/уксуса заготовки могут забродить, — говорит врач.

Сергей Ященко советует употреблять разносолы и компоты только свежими, после вскрытия хранить их в холодильнике не более двух-трех суток. При этом недоеденные разносолы обратно складывать в банку нельзя.

Перед тем как съесть разносол или выпить компот, важно посмотреть на саму банку: если ее герметичность нарушена или сам продукт мутный, с пеной и пузырьками воздуха, посторонними запахами, употреблять его не стоит.

— Наконец, разносолы и компоты лучше не употреблять слишком часто, так как они могут вызвать нарушение желудочно-кишечного тракта, — заключил собеседник.