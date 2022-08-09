Зловредный плод: какие арбузы особо опасны для здоровья

В Москве зафиксирован первый в этом сезоне случай отправления арбузом — 8 августа 34-летний мужчина попал в реанимацию. По данным «Известий», он купил плод с рук у метро «Партизанская». Происшествия, связанные с употреблением арбузов, происходят из года в год. Так, в прошлом сентябре в столице по этой причине умерли 61-летняя пенсионерка и ее 15-летняя внучка. Арбуз может стать причиной отравления, если его поливали водой с возбудителями инфекции, либо обрабатывали опасными пестицидами — как на грядке, так и при хранении, рассказали эксперты. Где безопасно покупать ягоды и с какими симптомами надо срочно обращаться к врачу — в материале «Известий».

Фактор передачи

Следователи рассматривают две основные версии отравления мужчины, который попал в реанимацию в Москве после того, как съел арбуз. По первоначальному предположению, причиной госпитализации стал именно арбуз. По второй, это могли быть алкоголь или наркотики, сообщил источник РЕН ТВ. Точный диагноз врачи смогут поставить после того, как им поступят результаты анализов, взятых у пострадавшего.

34-летний житель Ставрополя Иван Ц. 8 августа приехал в Москву, поселился в хостеле на востоке столицы. Вечером он купил с рук арбуз у метро «Партизанская» и съел его со своим соседом по комнате. После этого мужчинам стало плохо, они вызвали скорую помощь. Состояние Ивана стремительно ухудшалось, у него развились острая почечная недостаточность и гиперкалиемия.

Арбуз сам по себе не является источником инфекционных болезней, но может быть фактором их передачи , рассказал «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

— Речь может идти о передаче группы кишечных инфекций. Это возможно, если арбуз поливают водой с возбудителями инфекционных заболеваний, таких как гепатит А, сальмонеллез или дизентерия, — пояснил он.

Вероятность того, что таким способом будут передаваться какие-то другие возбудители инфекционных заболеваний значительно ниже, но совершенно исключить этого тоже нельзя, добавил эксперт.

— К примеру, есть такое инфекционное заболевание как лептоспироз. Оно не широко распространено по сравнению с другими, но при использовании воды с выделениями больных животных, может произойти заражение человека, — добавил Сергей Вознесенский.

Отравление может вызвать и превышение допустимого (60 мг/кг) количества нитратов в арбузе, добавила врач Скандинавского центра здоровья Марина Петрова.

— Превышение наблюдается с завидной периодичностью, из-за применения большого количества азотных удобрений. Особенно это заметно в ранних арбузах, которые выращивают при помощи «интенсивной технологии». Зачастую, если арбуз выращен ненатуральным способом, это можно увидеть невооруженным глазом. Например, заметить следы шприца, при помощи которого вводились вещества для ускорения созревания ягоды. В таком случае на мякоти появляются желтые волокна, которые сконцентрированы в одном месте, — отметила она.

Помимо этого, возможной причиной отравления могут стать пестициды, в случае их неправильного применения производителем либо продавцом, добавили эксперты.

Существуют четыре класса опасности пестицидов, напомнил технолог «Службы санитарной оценки объектов» Андрей Соколов.

— Наиболее мощные пестициды первого-второго класса опасности недобросовестные компании часто используют в помещении, чтобы избавиться от насекомых. Те действительно умирают, но это небезопасно для человека, который обрабатывает и человека, который находится внутри. А если в таком помещении хранились арбузы, то пестициды могут попасть и на них, — полагает он.

Громкий случай произошел в прошлом сентябре, напомнил Андрей Соколов. Тогда в Москве скончались 61-летняя пенсионерка и ее 15-летняя внучка, которые съели арбуз, приобретенный в одном из супермаркетов. В Роспотребнадзоре сообщали, что причиной отравления могло стать вещество для дезинсекции — уничтожения насекомых, которое использовалось для обработки магазина. Позже экспертиза подтвердила, что в организмах обеих жертв присутствуют этиленгликоль и «Цигатрин».

Эта версия и сейчас остается приоритетной у следствия, которое подходит еще не завершилось. Подозреваемым по делу проходит работник службы дезинфекции Антон Котов, который обрабатывал помещение супермаркета. Хотя его адвокат сообщил, что эксперты не смогли точно установить отравляющее вещество, из-за которого погибли пожилая женщина и ее внучка. Котов некоторое время провел в СИЗО, но затем его выпустили под домашний арест, а затем суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Свою вину он не признает.

Требуйте сертификат

Вероятность отравления увеличивается, если арбуз приобретается на стихийных торговых точках, считает Марина Петрова. Продукты в подобных местах не проходят сертификацию, а значит, их качество и безопасность ничем не подтверждены.

Большая часть арбузов, которые продаются в наших магазинах, выращиваются в России — Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Оренбургской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Дагестан , сообщила «Известиям» глава Ягодного союза Ирина Козий.

— По мере развития технологии и создания новых сортов территория выращивания этого вида бахчевых постепенно сдвигается в более северные регионы. Относительно небольшая часть арбузов импортируется, — пояснила она.

В X5 Group сообщили «Известиям», что активно сотрудничают с российскими поставщиками, закупая арбузы у местных производителей. Основными зарубежными поставщиками арбузов являются Турция и Узбекистан. В этом году в компании отметили рост импортных поставок данной продукции относительно прошлого года.

— В отношении арбузов проверки качества и безопасности выглядят следующим образом. Когда они поступают на распределительный центр, для осмотра партии приглашается менеджер группы контроля качества. Осматривается случайная выборка от партии. Менеджер проводит разбраковку, измеряет калибр арбузов, замеряет уровень сахаров, нитратов, температуру внутри плода. Если даже один из параметров не соответствует требованиям, не принимается вся партия, — пояснили в компании.

Все арбузы сопровождается документами, удостоверяющими качество и безопасность продукции, в том числе декларацией о соответствии и протоколом испытания на нитраты, который выдается аккредитованной независимой лабораторией. В случае отсутствия одного из документов партия приемке не подлежит, заверили в X5 Group.

Помимо контроля в ходе приемки, периодически проверяются и партии, которые находятся на хранении , добавили в компании.

Внимание на хвост

Чтобы свести риски отравления арбузом к минимуму, желательно приобретать его в местах, сертифицированных эпидемиологическими структурами, напомнил Андрей Вознесенский.

Марина Петрова также призвала обращать внимание на внешний вид ягоды.

— При выборе арбуза обратите внимание на плодоножку — она должна быть сухая. На боку у натурального арбуза будет желтое пятно — это признак того, что ягода долго лежала на земле, созревая. Цвет арбузной корки должен быть насыщенным и ярким, а сама кожура без повреждений. На арбузе не должно быть трещин и надрезов, — подчеркнула она.

Любой арбуз эксперты советуют помыть горячей водой с использованием моющих средств, а затем тщательно сполоснуть проточной водой. Хранить разделанный арбуз следует в холодильнике и не более суток.

— Отравление проявляется обычно через 3-6 часов, а в случае отравления нитратами еще быстрее — через 2-3 часа после употребления. Состояние ухудшается по нарастающей: первым симптомом станет боль в животе, которая усиливается со временем. Далее, как правило, начинается диарея, проявляются рвотные позывы, ощущается слабость и головокружение. Симптомы могут сопровождаться ознобом и повышением температуры тела, — пояснила Марина Петрова.