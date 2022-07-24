Красный от сласти: почему не надо бояться нитратов в арбузах

Арбузная лихорадка из года в год охватывает россиян в последние недели лета. Не всем хватает терпения дождаться официального открытия бахчевого сезона. Кто-то не в силах удержаться от покупки скороспелых арбузов. Что полезен сезонный деликатес; стоит ли бояться нитратов, которыми подкармливают бахчевые; кому лучше не употреблять лакомство — в материале «Известий».

Нитраты не пройдут

Специалисты Роспотребнадзора советуют не спешить с покупкой арбузов и обязательно дождаться 1 августа — срока, когда в России официально открываются бахчевые развалы. Их точку зрения разделяют ученые.

— Это обусловлено биологическим циклом растения. Арбузы созревают именно к последнему летнему месяцу. Только тогда ягоду можно назвать вкусным и полезным продуктом , — рассказывает ведущий научный сотрудник лаборатории пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук Ольга Багрянцева.

Красный от сласти: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

По словам эксперта, чтобы арбуз быстрее созрел и раньше нужного срока попал на прилавок, недобросовестные производители используют очень большое количество нитратосодержащих удобрений. В результате в мякоти плодов образуется большая концентрация нитратов, о наличии которых свидетельствуют характерные желтые прожилки. Для того, чтобы потребитель не рисковал здоровьем, бахчеводы в обязательном порядке должны отчитываться о безопасности арбузов.

— Производитель подает декларацию о том, что содержание токсичных элементов и других загрязнителей в плодах соответствует тем требованиям, которые перечислены в нашем техническом регламенте «О безопасности пищевой продукции» , — продолжает Ольга Багрянцева.

Эксперт отмечает, что без минеральных удобрений аграриям не обойтись. Почвы под бахчу используются интенсивно и со временем истощаются. Если не удобрять поля, то можно остаться без урожая. Законопослушные бахчеводы добавляют в землю нитраты, но в разумных, безопасных количествах и в те сроки, когда разрешено использовать удобрения. Рисков для здоровья в этом случае нет.

— Так ответственно, как предусмотрено в нашем техническом регламенте, к содержанию нитратов в пище не подошла ни одна страна мира. В законодательстве Европы нитраты нормируются только в листовых овощах. А наши ученые разработали максимально допустимый уровень для всех пищевых продуктов. В России самые жесткие нормы , — подчеркивает Ольга Багрянцева.

Кандидат медицинских наук, врач диетолог высшей категории, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева также подчеркивает, что бояться нитратов не стоит: следует опасаться их избытка.

— Нитраты (соли азотной кислоты) присутствуют в продуктах растительного происхождения, так как растения используют азот для построения клеток. Они становятся вредны, только если превышают допустимую норму , — отмечает Бурляева.

Врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев рекомендует любителям арбузов приходить в магазины и на бахчевые развалы с экотестером. С помощью этого нехитрого устройства, внешне напоминающего мобильный телефон, можно измерить количество нитратов в ягоде.

Хорошо, но в меру

Россияне могут не волноваться: даже в рекомендованном специалистами к ежедневному употреблению количестве фруктов и овощей (400-450 г), суммарное содержание нитратов не превышает максимально допустимый уровень. Этими данными поделилась с «Известиями» Ольга Багрянцева. И это при том, что для продукции, выращенной в теплицах, разрешенные показатели немного выше, чем для тех, что растут в открытом грунте.

— Для арбуза норма содержания нитратов — 60 мг на килограмм продукта. А, например, для салата латука, выращенного в защищенном грунте, этот показатель составляет 4500 мг на килограмм , — уточняет Багрянцева.

Доктор биологических наук советует перед употреблением как следует мыть арбузы. Если полосатые ягоды росли с использованием органических удобрений, то есть риск «встретиться» с микроорганизмами и паразитами: в земле содержатся яйца глист, споры бактерий, вирусы.

Злоупотреблять сладким лакомством эксперт не рекомендует.

Красный от сласти: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Если переедать, то любой продукт может оказать вредное действие на организм. Следует учесть, что арбузы почти полностью состоят из воды. В среднем мы должны потреблять 2,2 -2,7 литра жидкости в день с учетом всех продуктов питания, воды и столько же выделять. Если водный баланс будет нарушен, тогда вода будет задерживаться в организме. Это приведет к появлению отеков и нарушению обмена веществ , — разъясняет Багрянцева.

Снизить потребление арбуза придется, например, людям, у которых имеются некоторые хронические заболевания почек.

Денис Прокофьев также советует не забывать, что арбуз на 99% состоит из воды.

— На самом деле 500 г плода — это 500 мл воды. И без разницы, что вы сделаете: съедите полкило арбузной мякоти или выпьете воду. Плюс такого поступления жидкости лишь в том, что слизистая ротовой полости и желудка увлажняется постепенно. Это можно рассматривать как растянутый глоток воды — таким способом хорошо утолять жажду в жару , — говорит Прокофьев.

Что касается арбузных семечек, Ольга Багрянцева считает, что не стоит беспокоиться, когда человек вдруг проглотит одну штуку. Косточка не переваривается и выйдет естественным образом, не причинив проблем. Но если в желудочно-кишечный тракт попадет большое количество таких семечек, то они будут мешать пищеварению.

Вместо пирожных

У арбуза практически нет противопоказаний, считает Екатерина Бурляева. Но сладкую ягоду следует с осторожностью есть, например, людям с сахарным диабетом.

— Красным цветом арбуз обязан ликопину. Это вещество из группы каротиноидов считается перспективным в плане предотвращения онкологических заболеваний , — уточняет Екатерина Бурляева.

По словам эксперта, в арбузе содержатся витамины А и С, витамины группы B, а также микроэлементы кремний, кобальт, калий, магний, железо.

— Калий и магний влияют на гемодинамику (движение крови по сосудам), а также необходимы для полноценного сокращения сердечной мышцы. Стоит учитывать, что калий оказывает мочегонное действие, что полезно людям с гипертонической болезнью. А кремний, которого в арбузе больше всего, необходим для формирования мышечной системы и костной ткани , — продолжает Екатерина Бурляева.

Красный от сласти: Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Эксперт отмечает, что арбуз — сезонный продукт, поэтому нельзя делать на него ставку в отношении минералов и витаминов. Тем более, что они растворены в большом количестве жидкости, а много сочной мякоти способен съесть не каждый.

— У арбуза очень низкая калорийность — всего 27 ккал на 100 г продукта. Те, кто следит за своей фигурой, могут в сезон заменить кусочком арбуза обычные сладости. Для сравнения, пирожное весом 100 г дает более 300 ккал , — разъясняет врач.

Выбрать подходящий арбуз не так уж сложно, но для этого нужно знать некоторые лайфхаки.

— Кожура должна блестеть, а если она матовая, то плод уже подвял. По арбузу можно постучать. Глухой звук свидетельствует о том, что ягода давно лежит или была повреждена при транспортировке или хранении. Характерный звонкий стук — показатель того, что внутри много жидкости. Такой арбуз можно брать , — советует Екатерина Бурляева.

Качество арбуза не зависит от того, где он зрел — в Дагестане, Астрахани или на Кубани, рассуждает эксперт. Содержание витаминов и минералов зависит от погоды в период роста. Плод будет сладким и сочным, если ему хватило солнца.

Любителям соленых арбузов стоит учитывать, что в таком лакомстве сохраняются все микроэлементы, но к ним добавляется еще и натрий.

— Соответственно, у людей с отечным синдромом будут усиливаться отеки, как и при употреблении любой соленой пищи, — предостерегает Бурляева.

Утоляем жажду

Денис Прокофьев считает, что арбуз с точки зрения народной медицины окутан множеством мифов. Использовать арбуз вместо сладостей, чтобы нормализовать индекс массы тела и избежать повышенного потребления сахара, весьма целесообразно. А вот на чудодейственную арбузную диету врач смотрит скептически.

— Один-два дня можно питаться только арбузом, но не дольше. Поскольку в ягоде нет всех необходимых микроэлементов, длительная монодиета приведет к проблемам внутри организма , — предостерегает эксперт.

Красный от сласти: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

С разумной долей осторожности Прокофьев советует относиться к хранению сезонного лакомства. Не стоит покупать, например, половину арбуза, потому что кожура — это его защитная оболочка, и ее целостность важна.

— Если арбуз хранился неправильно, с нарушением товарного соседства, то в мякоти размножается патогенная флора, которая приводит различным пищевым токсикоинфекциям , — предупреждает врач.

Несомненная польза от употребления арбуза — восполнение дефицита воды и улучшение моторики кишечника. Сладкая ягода — легко перевариваемый продукт. Поэтому, по словам эксперта, люди с ферментной недостаточностью и различными видами гепатитов могут смело включать арбуз в рацион. Однако надо помнить, что ягода — это хорошее подспорье, но не альтернатива другим продуктам.