Опасный вкус: россияне массово отравились роллами из службы доставки

В Тольятти более 20 человек отравились роллами, которые заказали в местной компании по доставке еды. Большинство из них попали в больницу, рассказали в министерстве здравоохранения. «Известия» выяснили подробности ситуации и узнали, как правильно выбирать роллы, где их точно не стоит заказывать и какие опасности несет популярное азиатское блюдо.

Массовое отравление

Как рассказали в Минздраве, начиная с 3 июня в тольяттинскую скорую помощь обратились 22 человека с признаками отравления, среди которых была беременная женщина и трое детей. Выяснилось, что все они до этого ели роллы, заказанные в одной компании.

В результате на данный момент 16 человек госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальным пациентам оказали первую помощь, сейчас они лечатся дома. Кафе временно закрыто, сотрудники Роспотребнадзора проводят санэпидрасследование.

Опасный вкус Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Одновременно с этим проверку начали региональная прокуратура и Следственный комитет, который решает вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

«В ходе проверки прокурором Центрального района города Тольятти будет дана оценка соблюдению должностными лицами санитарно-эпидемиологического и иного законодательства в сфере услуг общественного питания», — рассказали в прокуратуре.

Польза и вред роллов

Суши и роллы — блюда японской кухни, которые пользуются большой популярностью в том числе и в России.

Благодаря составу, включающему рис, рыбу и свежие овощи, большинство роллов можно считать полезной пищей, богатой микроэлементами и витаминами группы А, B, С, К, кальцием, магнием, фосфором, йодом и другими.

Однако при нарушении технологии приготовления и хранения суши и роллов и использовании некачественных или испорченных продуктов возникает риск отравления, инфекционных заболеваний (например, сальмонеллеза) и гельминтозов.

— В ресторанах часто подают роллы и суши с использованием сырой рыбы, что увеличивает риски глистной инвазии. Сырая рыба является источником гельминтов, описторхоза и широкого лентеца, потому лучше заказывать блюда с ингредиентами, которые подвергались термической обработке, — советует старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева.

Опасный вкус Фото: ТАСС/Александр Уткин

Часто лакомиться роллами и суши можно не всем: их потребление лучше ограничить при наличии сахарного диабета, гастрита, холецистита, панкреатита и патологии органов желудочно-кишечного тракта, острых инфекционных заболеваний.

— Высокая концентрация соли в составе соевого соуса и соленых рыбопродуктов могут способствовать развитию гипертонии и заболеванию почек и суставов. А высокая концентрация йода может вызвать сбой в работе щитовидной железы и изменению уровня гормонального фона, — рассказывают в Роспотребнадзоре.

Кроме того, рыба и морепродукты имеют свойство накапливать в себе токсины, которые содержатся в месте их обитания. Поэтому у человека, который слишком увлекается роллами, могут проявляться головные боли, слабость и тошнота.

Доставка и хранение

Заказывать роллы и суши, как и любую другую еду, стоит только в проверенных местах — и желательно не с самым низким ценником. Дешевые роллы, скорее всего, будут приготовлены из плохого сырья, и на кухне никто не станет следить, правильно ли была заморожена рыба и обработана ли доска, где ее разделывают. Безопаснее всего заказывать блюда, приготовленные из трески, форели и скумбрии.

— При покупке готовых суши и роллов в магазине обязательно оцените условия хранения (они должны соответствовать условиям, указанным на этикетке), сроки годности, состояние упаковки — она должна быть герметичная, не вздутая, без следов подтеков, — советуют в Роспотребнадзоре.

Опасный вкус Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Роллы, купленные в магазине или приготовленные самостоятельно, должны храниться в холодильнике не более суток, а невскрытую упаковку продуктов из магазина необходимо использовать в течение указанного на этикетке срока годности, добавляют в ведомстве.

В свою очередь, Нэя Георгиева рекомендует есть роллы сразу, не оставляя их на столе или в холодильнике — иначе «из вкусного блюда они прекратятся в опасное».

— Неправильное хранение роллов может привести к желудочно-кишечным отравлениям, заражению кишечной палочкой, — заключает врач.

Аллергия на роллы

Помимо отравления и паразитарных инфекций, роллы и суши могут вызывать и аллергическую реакцию, говорит Нэя Георгиева. Во-первых, рыба и морепродукты сами по себе считаются сильнейшими аллергенами, а во-вторых, сегодня в это блюдо добавляют различные ингредиенты и соусы.

— Чаще всего человек, страдающий аллергией, уже знает, что у него «рыбная непереносимость», и не будет рисковать. Но аллергия на угря, которого добавляют во многие японские блюда, может проявиться у любого, — рассказывает врач. — Шапочки на роллах изготавливаются из спайси-соуса, который содержит острый перец, тоже способный вызывать аллергическую реакцию. Также распространена реакция на соевый соус и имбирь (особенно крашенный, розового цвета).

Морепродукты могут вызвать у склонных к аллергии людей реакцию вплоть до анафилактического шока и отека Квинке. Реакции немедленного типа проявляются остро, сопровождаются крапивницей, удушьем, отеком гортани. Иногда последствия возникают не сразу: тогда они выражаются болями в животе, тошнотой, диареей или дерматитом.

Опасный вкус Фото: ТАСС/Анатолий Струнин

— Аллергии на паразитов быть не может, но при инфицировании через 7–10 дней на коже могут появиться высыпания. Это не аллергия, а реакция на паразита, — объясняет Нэя Георгиева.

Если у человека случилась аллергическая реакция по типу крапивницы, без острых проявлений, ему необходимо принять любой антигистаминный препарат, а затем сорбенты, которые свяжут аллергический компонент и выведут его из организма.

Если же реакция острая, по типу шока или анафилаксии, нужно сразу же вызвать скорую помощь — врач сможет купировать такое состояние введением инъекции адреналина. Выявить аллерген поможет аллерголог-иммунолог, отправив пациента на иммунологическое обследование (аллергопанель на пищевые продукты).

— Защитить себя можно, избегая аллергена. Тщательно изучайте этикетки на продуктах, в ресторанах заменяйте рыбные блюда на мясные, а роллы заказывайте с курицей, авокадо или с огурцом, — советует Георгиева.

Советы юриста

Как говорит в беседе с «Известиями» ведущий юрист Европейской юридической службы Елена Держиева, ответственность за вред, причиненный здоровью вследствие продажи товаров ненадлежащего качества, предусмотрена ст. 14. закона РФ «О защите прав потребителей».

Согласно ей, возмещения ущерба можно требовать как в части стоимости продукта, так и дополнительных расходов (лечение, приобретение лекарственных препаратов в случае отравления). Кроме того, закон позволяет заявить требования о компенсации морального вреда: размер компенсации определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Опасный вкус Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

— Для того чтобы получить вышеуказанные возмещения, необходимо получить медицинские документы, подтверждающие факт отравления. Далее следует обратиться с письменной претензией к продавцу с требованиями вернуть деньги за некачественный товар и возместить расходы, связанные с медицинской помощью и компенсацией морального вреда. Также можно направить жалобу в органы Роспотребнадзора — это нужно для того, чтобы провести внеплановую проверку этого кафе, — рассказывает юрист.