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Более 20 человек отравились роллами в Тольятти

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Фото: Global Look Press/Marina Horvat
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В Тольятти 22 человека обратились за медицинской помощью после отравления роллами. Об этом 5 июня сообщило министерство здравоохранения Самарской области в Telegram.

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«В службу скорой медицинской помощи Тольятти обратились 22 человека с признаками пищевой токсикоинфекции, в том числе трое детей и одна беременная женщина. Как установлено, все пациенты заказывали роллы в одной из городских компаний по доставке еды», — уточнили в ведомстве.

Госпитализированы 11 человек. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные пациенты проходят лечение амбулаторно.

Специалисты Роспотребнадзора проводят санэпидрасследование.

Ранее, 27 мая, управление Следственного комитета РФ по Бурятии сообщило об отравлении в Новоселенгинской школе-интернате среднего общего образования. Учителя и родители организовали чаепитие для учеников в связи с окончанием учебного года. После употребления продуктов большинство детей и взрослых почувствовали недомогание и в последующие дни стали обращаться за медпомощью. У пострадавших диагностировали сальмонеллез. Общее количество заболевших составило 45 человек.

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