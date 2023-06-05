Роспотребнадзор сообщил о восьми летальных исходах при отравлении в Димитровграде

Роспотребнадзор сообщил о 14 зарегистрированных случаях отравления алкоголем в Димитровграде Ульяновской области, восемь из них с летальным исходом, сообщили в ведомстве журналистам 5 июня.

«По предварительной информации, отравление наступило в результате употребление сидра «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах «Территория пива» на территории Ульяновской области», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ведомство призывает не употреблять «Мистер Сидр», изготовленный в Самарской области, до окончания расследования. Вся алкогольная продукция будет изъята, принимаются меры по остановке реализации напитка.

Ранее в этот день в городе были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, предположительно сидром. Изначально сообщалось о шести погибших.

Глава города Андрей Большаков рассказал, что по факту отравления возбуждено уголовное дело, ведется изъятие продукции из торговых точек.