Мэр уточнил число пострадавших при отравлении алкоголем в Димитровграде

Число пострадавших при отравлении суррогатным алкоголем в Димитровграде Ульяновской области выросло до 12 человек. Об этом 5 июня сообщил мэр города Андрей Большаков.

«По уточненной информации, с 3 по 5 июня в больницы обратились 12 горожан. К этому моменту зафиксированы шесть летальных исходов. Еще шесть человек находятся в реанимации, им оказывается вся необходимая помощь. Семьям умерших окажем поддержку в индивидуальном порядке совместно с минсоцзащиты Ульяновской области», — написал он в Telegram.

Глава города рассказал, что по факту отравления возбуждено уголовное дело, ведется изъятие продукции из торговых точек. Большаков также призвал жителей Димитровграда отказаться от употребления разливной алкогольной продукции.

Ранее в этот день в городе были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, предположительно сидром. В результате погибли шесть человек. Продукция, отравившая граждан, поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области.

24 мая Роспотребнадзор сообщил, что с начала 2023 года более 100 саратовцев умерло от отравления алкоголем. Это почти на 4% больше, чем за тот же период 2022 года. Как показала статистика, спиртосодержащей продукцией чаще всего травятся мужчины.