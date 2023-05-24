Более 100 саратовцев умерли от отравления алкоголем с начала 2023 года
В Саратовской области с начала 2023 года зарегистрировано 247 случаев отравления спиртосодержащей продукцией. Это почти на 4% больше, чем за тот же период 2022 года. Таковы данные регионального управления Роспотребнадзора.
При этом 109 человек от отравления алкоголем погибли. В 2022 году за четыре месяца погибших было больше, 114 человек. Этиловым спиртом с начала этого года отравились 232 человека. Из них скончались 99. В прошлом году зафиксировали 221 отравление и 101 смерть.
Четыре человека в этом году отравились суррогатами алкоголя, но летальных случаев не зарегистрировано. Спиртосодержащими жидкостями непищевого назначения отравились 11 человек, из них 10 умерли.
Как показала статистика, спиртосодержащей продукцией чаще всего травятся мужчины — чуть более 72% из всех пострадавших от алкоголя, пишет ИА «Взгляд-инфо».
Ранее, 11 апреля, сообщалось, что в Чите продавец одного из магазинов продала алкоголь 12-летней девочке. Это выявили сотрудники полиции во время рейда по клубам, барам и круглосуточным торговым точкам. Полицейские установили, что продавщица не в первый раз пробила спиртное несовершеннолетним.