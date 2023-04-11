В центре Читы продали алкоголь 12-летней девочке

Продавец одного из магазинов Читы продала алкоголь 12-летней девочке, выявили сотрудники полиции во время рейда по клубам, барам и круглосуточным торговым точкам. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю во вторник, 11 апреля.

Инцидент произошел в Центральном районе города в минувшие выходные. Полицейские выяснили, что продавщица не в первый раз пробила спиртное несовершеннолетним. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отмечает ИА ChitaMedia.

Также во время рейда в баре на улице Кастринской полицейские пресекли распитие алкоголя с участием 17-летнего юноши. Мужчин, которые угощали подростка спиртными напитками, привлекли к административной ответственности.

Кроме того, в одном из развлекательных заведений города правоохранители выявили факт продажи алкоголя без сопроводительных документов. На владельца заведения возбудили административное дело.

Днем ранее сообщалось ,что девочка-подросток умерла после употребления алкоголя в Забайкалье. Предполагаемой причиной смерти стало отравление спиртным.