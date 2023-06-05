Шесть человек погибли в результате отравления спиртом в Димитровграде

Мэр Димитровграда Ульяновской области Андрей Большаков в понедельник, 5 июня, сообщил, что в городе были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, предположительно, сидром.

«Идет изъятие продукции из торговых точек. Инцидентами с отравлениями суррогатным алкоголем занимаются соответствующие службы, вся помощь гражданам оказывается», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Большакова.

Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону, в результате отравления погибли шесть человек. По данным следователей, они закупили продукцию в одной торговой сети. Вся партия некачественного напитка была изъята и отправлена на экспертизу.

Продукция, отравившая граждан, поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. На предприятии проводятся следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее, 24 мая, Роспотребнадзор сообщил, что с начала 2023 года более 100 саратовцев умерли от отравления алкоголем. Это почти на 4% больше, чем за тот же период 2022 года. Как показала статистика, спиртосодержащей продукцией чаще всего травятся мужчины.