Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Губернатор сообщил о падении двух БПЛА на трассу в Калужской области
Мир
В Индии возобновили движение на месте железнодорожной катастрофы
Общество
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км
Происшествия
Пожар на 300 кв. м ликвидировали в московском автосервисе
Общество
В центре Владивостока 134 дома остались без электричества из-за аварии
Наука и техника
Ученые создали новый метод диагностики шизофрении
Мир
В США церковь загорелась после удара молнии
Культура
Сергей Безруков рассказал о съемках в сериале «Плевако» со студентами из Донбасса
Мир
Турция увеличит плату за проход через черноморские проливы более чем на 8%
Происшествия
В Белгородской области произошел пожар на энергетическом объекте
Мир
Цены на нефть поднялись после решения Саудовской Аравии о сокращении добычи
Мир
В Китае 19 человек погибли из-за обрушения горной породы

Шесть человек погибли в результате отравления спиртом в Димитровграде

0
Фото: СУ СК России по Ульяновской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Димитровграда Ульяновской области Андрей Большаков в понедельник, 5 июня, сообщил, что в городе были зафиксированы случаи отравления суррогатным алкоголем, предположительно, сидром.

«Идет изъятие продукции из торговых точек. Инцидентами с отравлениями суррогатным алкоголем занимаются соответствующие службы, вся помощь гражданам оказывается», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Большакова.

Как сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону, в результате отравления погибли шесть человек. По данным следователей, они закупили продукцию в одной торговой сети. Вся партия некачественного напитка была изъята и отправлена на экспертизу.

Продукция, отравившая граждан, поставлялась от предпринимателя из Красноглинского района Самарской области. На предприятии проводятся следственные действия.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Знак вливания: в России вводится обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков
Мера назрела из-за масштабного оборота нелегальной продукции

Ранее, 24 мая, Роспотребнадзор сообщил, что с начала 2023 года более 100 саратовцев умерли от отравления алкоголем. Это почти на 4% больше, чем за тот же период 2022 года. Как показала статистика, спиртосодержащей продукцией чаще всего травятся мужчины.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023