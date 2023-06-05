Предприниматель из Самарской области задержан по делу об отравлении алкоголем в Димитровграде

Задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в поставках алкогольной продукции, которая привела к массовому отравлению людей в Димитровграде Ульяновской области. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета (СК) РФ.

«Следственными органами СК России по Ульяновской области задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время следователи продолжают установление всех обстоятельств произошедшего.

До этого в понедельник Роспотребнадзор сообщил о 14 зарегистрированных случаях отравления алкоголем в Димитровграде Ульяновской области, восемь из них с летальным исходом.

В ведомстве уточнили, что, по предварительной информации, отравление наступило в результате употребление сидра под названием «Мистер Сидр», изготовленного в Самарской области и приобретенного в сетевых магазинах «Территория пива» на территории Ульяновской области.

Глава города Андрей Большаков рассказал, что по факту отравления возбуждено уголовное дело, ведется изъятие продукции из торговых точек.