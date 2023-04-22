Возраст допития: алкоголь хотят запретить продавать людям до 21 года
Запретить продавать крепкий алкоголь людям младше 21 года предлагают в Общественной палате — такие рекомендации для Госдумы, правительства и Совфеда готовят члены комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Также в рекомендациях будет инициатива по полному запрету продажи крепких спиртных напитков в праздничные дни. Опрошенные «Известиями» депутаты отреагировали на предложение с осторожностью, отметив, что сначала его нужно обсудить с гражданским обществом. Представители алкогольной отрасли выразили опасение, что подобная мера отбросит рынок в нелегальную зону.
Армейский магазин
В ОП предлагают повысить возраст разрешенной продажи крепкой алкогольной продукции — от 16,5 градуса — до 21 года. О намерении разработать такие поправки в закон о государственном регулировании оборота этилового спирта заявил на круглом столе председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
— Я бы предложил связать возраст продажи алкоголя с 21 года с повышением призывного возраста. Запрет можно было бы вводить не одномоментно, а постепенно. Ограничение должно вводиться поэтапно — с указанием определенных годов рождения потенциальных покупателей, — пояснил Сергей Рыбальченко «Известиям».
Повысить призывной возраст до 21 года предложили в Госдуме в марте 2023 года. Авторами инициативы стали депутаты «Единой России», в том числе председатель комитета по обороне Андрей Картополов. Законопроект предусматривает переходный период до 2026 года. Если его примут, то призывной возраст в 2024 году начнется для 19-летних, а не 18-летних, как сейчас. В 2025 году призовут тех, кому исполнилось 20 лет, а с 2026 года — молодых людей, которым уже есть 21 год. Госдума пока эти поправки не рассматривала.
На фоне этого законопроекта инициатива о поэтапном запрете продажи алкоголя выглядит «гораздо реальнее», заявил «Известиям» Сергей Рыбальченко.
— У нас появился ответ оппонентам, которые раньше приводили аргумент об армейской службе — с 18 лет. Нам говорили, что брать автомат молодым людям доверяют, а алкоголь им почему-то нельзя. Теперь это противоречие, благодаря увеличению призывного возраста, будет устранено, — объяснил он.
Еще одним аргументом в пользу повышения минимального возраста глава комиссии ОП называет возраст окончания школы. По словам эксперта, в последние годы многие выпускники уже достигают 18 лет.
— Они могут покупать алкоголь для своего школьного окружения, и это, безусловно, негативный фактор, — предупреждает Сергей Рыбальченко.
Члены ОП намерены предложить законодателям и вовсе запретить продажу спиртного в выходные и праздничные дни. В частности, это касается Дня знаний (1 сентября) и Международного дня защиты детей (1 июня). Участники круглого стола указали, что такая практика уже существует в отдельных регионах, например в Бурятии, и заявили, что ее необходимо распространить на всю Россию.
Сергей Рыбальченко сообщил, что официальное обращение в Госдуму, правительство России, Совет Федерации и региональным органам власти будет подготовлено и направлено в ближайшее время.
Участники круглого стола объяснили актуальность своих предложений начавшимся ростом потребления алкоголя в России. Так, по оценкам Минздрава, с 2008 по 2021 год этот показатель снизился на 43% — с примерно 16 л на душу населения в год до девяти литров. Затем же, утверждают они, объем потребляемого алкоголя начал расти.
Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Росалкогольрегулирования, в России действительно фиксируется такой рост: объем продаж алкоголя в 2022 году вырос на 3,3% по сравнению с прошлым годом и превысил 226 млн декалитров. При этом в первом квартале 2023 года рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года оценивается в 2,4%. В абсолютных цифрах уже было продано 53,2 млн декалитров.
На праздники пить
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) на вопрос «Известий» поддержал инициативу ОП РФ и напомнил, что с аналогичными предложениями уже выступал Минздрав — еще в 2019 году. Но законопроект принят не был — он был размещен на портале проектов федеральных нормативно-правовых актов, но в Госдуму внесен не был.
— Поднятие возраста [продажи спиртного] — это один из способов ограничить доступ населения к алкоголю, — заявил Алексей Куринный.
При этом предложение о запрете на продажу алкоголя в праздничные дни Алексей Куринный назвал неэффективным, отметив, что многие россияне закупаются спиртным заранее.
— Запрет не уменьшит число тех, кто находится в алкогольном опьянении в праздники, — считает он. — А для снижения числа потребляющих алкоголь нужна пропаганда и постепенная организация продажи алкоголя в отдельных специализированных магазинах по опыту скандинавских стран.
Перед принятием закона нужно провести широкие общественные слушания, подчеркнула в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).
— У людей справедливо может возникнуть много вопросов. Например, если жениться разрешается с 18 лет, то что? Молодожены на свадьбе не смогут выпить бокал шампанского? — спросила она. — Но при этом, на мой взгляд, 18 лет — это слишком молодой возраст для начала употребления алкоголя. Именно поэтому во многих странах мира покупать алкоголь можно только после 20 лет.
Само повышение возраста для покупки алкоголя вряд ли снизит объемы его потребления, полагает депутат. По ее мнению, те, кто начинает пить в 18 лет, даже после введения запрета найдут способ его обойти.
Запретный плод
Запретительные меры могут привести к расширению теневого сегмента рынка, предупредил «Известия» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Для снижения уровня потребления спиртного целесообразнее повышать уровень жизни людей, привлекать их к спорту, досугу, культурным мероприятиям, то есть работать поступательно и в позитивном ключе, считает он.
— Любые запретительные меры — ошибочны. Запреты приводят к одному — увеличению нелегального оборота, которого и так много. Как показывает практика других стран, никакого эффекта запреты не дают, — отметил Игорь Косарев.
Если возраст покупки алкоголя повысят, то это будет на руку теневому рынку: нелегальный оборот увеличится, что приведет к большему числу отравлений контрафактом, считает эксперт. Сейчас соотношение легального и черного рынка, по его оценке, в стране составляет примерно 75% к 25%. А запреты можно вводить, если добиться хотя бы 90% легальности на рынке, отметил эксперт.
— Граждане на такой запрет вряд ли отреагируют позитивно. Минздрав выбрал концепцию ограничения доступности алкоголя, но она абсолютно тупиковая. Ее прошли два десятка стран, и ни одна не добилась результата, — подчеркнул Игорь Косарев.
В целом за последние годы Россия добилась больших успехов по сокращению потребления алкогольных напитков, отметил президент Ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.
— Период коронавирусных ограничений отрицательно повлиял на статистику. Сейчас всего около 30% граждан не пьют спиртное. Получилось так, что тот, кто пил до пандемии, стал в ковид употреблять еще больше. Среди причин — режим изоляции, карантины, болезнь и смерть близкого человека, — рассказал он «Известиям».
В России есть регионы, которые наиболее успешны в борьбе с алкогольной зависимостью, указал Андрей Демин и отметил, что в лидерах — Чечня и Кабардино-Балкария, но «чем дальше с юго-запада на северо-восток, тем сильнее проблема с алкоголем». При этом, по его словам, до 40% юношей и до 20% девушек в стране употребляют тяжелые дозы спиртного — количество, которое равно или превышает 60 г в пересчете на абсолютный алкоголь. В частности, две бутылки пива — это уже тяжелая доза, пояснил эксперт.