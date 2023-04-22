Возраст допития: алкоголь хотят запретить продавать людям до 21 года

Запретить продавать крепкий алкоголь людям младше 21 года предлагают в Общественной палате — такие рекомендации для Госдумы, правительства и Совфеда готовят члены комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей. Также в рекомендациях будет инициатива по полному запрету продажи крепких спиртных напитков в праздничные дни. Опрошенные «Известиями» депутаты отреагировали на предложение с осторожностью, отметив, что сначала его нужно обсудить с гражданским обществом. Представители алкогольной отрасли выразили опасение, что подобная мера отбросит рынок в нелегальную зону.

Армейский магазин

В ОП предлагают повысить возраст разрешенной продажи крепкой алкогольной продукции — от 16,5 градуса — до 21 года . О намерении разработать такие поправки в закон о государственном регулировании оборота этилового спирта заявил на круглом столе председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

— Я бы предложил связать возраст продажи алкоголя с 21 года с повышением призывного возраста. Запрет можно было бы вводить не одномоментно, а постепенно. Ограничение должно вводиться поэтапно — с указанием определенных годов рождения потенциальных покупателей, — пояснил Сергей Рыбальченко «Известиям».

Повысить призывной возраст до 21 года предложили в Госдуме в марте 2023 года. Авторами инициативы стали депутаты «Единой России», в том числе председатель комитета по обороне Андрей Картополов. Законопроект предусматривает переходный период до 2026 года. Если его примут, то призывной возраст в 2024 году начнется для 19-летних, а не 18-летних, как сейчас. В 2025 году призовут тех, кому исполнилось 20 лет, а с 2026 года — молодых людей, которым уже есть 21 год. Госдума пока эти поправки не рассматривала.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

На фоне этого законопроекта инициатива о поэтапном запрете продажи алкоголя выглядит «гораздо реальнее», заявил «Известиям» Сергей Рыбальченко.

— У нас появился ответ оппонентам, которые раньше приводили аргумент об армейской службе — с 18 лет. Нам говорили, что брать автомат молодым людям доверяют, а алкоголь им почему-то нельзя. Теперь это противоречие, благодаря увеличению призывного возраста, будет устранено , — объяснил он.

Еще одним аргументом в пользу повышения минимального возраста глава комиссии ОП называет возраст окончания школы. По словам эксперта, в последние годы многие выпускники уже достигают 18 лет.

— Они могут покупать алкоголь для своего школьного окружения, и это, безусловно, негативный фактор , — предупреждает Сергей Рыбальченко.

Члены ОП намерены предложить законодателям и вовсе запретить продажу спиртного в выходные и праздничные дни. В частности, это касается Дня знаний (1 сентября) и Международного дня защиты детей (1 июня). Участники круглого стола указали, что такая практика уже существует в отдельных регионах, например в Бурятии, и заявили, что ее необходимо распространить на всю Россию.

Сергей Рыбальченко сообщил, что официальное обращение в Госдуму, правительство России, Совет Федерации и региональным органам власти будет подготовлено и направлено в ближайшее время.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Участники круглого стола объяснили актуальность своих предложений начавшимся ростом потребления алкоголя в России. Так, по оценкам Минздрава, с 2008 по 2021 год этот показатель снизился на 43% — с примерно 16 л на душу населения в год до девяти литров. Затем же, утверждают они, объем потребляемого алкоголя начал расти.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Росалкогольрегулирования, в России действительно фиксируется такой рост: объем продаж алкоголя в 2022 году вырос на 3,3% по сравнению с прошлым годом и превысил 226 млн декалитров . При этом в первом квартале 2023 года рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года оценивается в 2,4%. В абсолютных цифрах уже было продано 53,2 млн декалитров.

На праздники пить

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) на вопрос «Известий» поддержал инициативу ОП РФ и напомнил, что с аналогичными предложениями уже выступал Минздрав — еще в 2019 году. Но законопроект принят не был — он был размещен на портале проектов федеральных нормативно-правовых актов, но в Госдуму внесен не был.

— Поднятие возраста [продажи спиртного] — это один из способов ограничить доступ населения к алкоголю, — заявил Алексей Куринный.

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Silas Stein

Справка «Известий» Минздрав предлагал запретить продавать крепкий алкоголь лицам до 21 лет. Для этого министерство разработало поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» (171-ФЗ). Тогда против выступил финансово-экономический блок правительства. Спустя два года ведомство вновь вернулось к этой инициативе. В частности, после того, как в июле 2021 года президент Владимир Путин подписал поправки в закон «Об оружии». Тогда возраст приобретения огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего и длинноствольного оружия для самообороны был повышен с 18 лет до 21 года. В 2021 году Минздрав вновь разработал поправки по ограничению продажи алкоголя. Но продвижения они так же не получили.

При этом предложение о запрете на продажу алкоголя в праздничные дни Алексей Куринный назвал неэффективным, отметив, что многие россияне закупаются спиртным заранее.

— Запрет не уменьшит число тех, кто находится в алкогольном опьянении в праздники, — считает он. — А для снижения числа потребляющих алкоголь нужна пропаганда и постепенная организация продажи алкоголя в отдельных специализированных магазинах по опыту скандинавских стран.

Перед принятием закона нужно провести широкие общественные слушания , подчеркнула в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

— У людей справедливо может возникнуть много вопросов. Например, если жениться разрешается с 18 лет, то что? Молодожены на свадьбе не смогут выпить бокал шампанского? — спросила она. — Но при этом, на мой взгляд, 18 лет — это слишком молодой возраст для начала употребления алкоголя. Именно поэтому во многих странах мира покупать алкоголь можно только после 20 лет.

Фото: ТАСС/Paul Zinken

Само повышение возраста для покупки алкоголя вряд ли снизит объемы его потребления , полагает депутат. По ее мнению, те, кто начинает пить в 18 лет, даже после введения запрета найдут способ его обойти.

Запретный плод

Запретительные меры могут привести к расширению теневого сегмента рынка , предупредил «Известия» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев. Для снижения уровня потребления спиртного целесообразнее повышать уровень жизни людей, привлекать их к спорту, досугу, культурным мероприятиям, то есть работать поступательно и в позитивном ключе, считает он.

— Любые запретительные меры — ошибочны. Запреты приводят к одному — увеличению нелегального оборота, которого и так много. Как показывает практика других стран, никакого эффекта запреты не дают , — отметил Игорь Косарев.

Если возраст покупки алкоголя повысят, то это будет на руку теневому рынку: нелегальный оборот увеличится, что приведет к большему числу отравлений контрафактом , считает эксперт. Сейчас соотношение легального и черного рынка, по его оценке, в стране составляет примерно 75% к 25%. А запреты можно вводить, если добиться хотя бы 90% легальности на рынке, отметил эксперт.

— Граждане на такой запрет вряд ли отреагируют позитивно. Минздрав выбрал концепцию ограничения доступности алкоголя, но она абсолютно тупиковая. Ее прошли два десятка стран, и ни одна не добилась результата , — подчеркнул Игорь Косарев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В целом за последние годы Россия добилась больших успехов по сокращению потребления алкогольных напитков , отметил президент Ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

— Период коронавирусных ограничений отрицательно повлиял на статистику. Сейчас всего около 30% граждан не пьют спиртное. Получилось так, что тот, кто пил до пандемии, стал в ковид употреблять еще больше . Среди причин — режим изоляции, карантины, болезнь и смерть близкого человека, — рассказал он «Известиям».