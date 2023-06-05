Сидрова доза: кто виноват в массовом отравлении в Ульяновской области

Жертвами суррогатного алкоголя в Ульяновской и Самарской областях стали уже 18 человек. Еще более двух десятков, согласно официальным сообщениям, попали в больницы . Два жителя Удмуртии сейчас находятся в критическом состоянии, за их жизни борются врачи. Следователи уже возбудили уголовное дело, отгрузка и поставки напитка под брендом «Мистер Сидр» заблокированы на всей территории России, а владельца предприятия-производителя задержали. Произошедшее — едва ли не первый в стране случай массового отравления слабоалкогольным напитком, заявили эксперты. Причиной трагедии могло стать использование при производстве смертельно опасного метилового спирта вместо этилового.

Смерть по неосторожности

В Ульяновской области 43 человека отравились суррогатным алкоголем, 16 из них впоследствии скончались, сообщил Роспотребнадзор в понедельник, 5 июня. По информации источника «Известий», в числе пострадавших — двое несовершеннолетних и беременная женщина. Также известно о двух смертях в Новокуйбышевске Самарской области. Еще два человека отравились в Удмуртии — они находятся в критическом состоянии, сообщили власти региона.

Все жертвы употребляли слабоалкогольный напиток «Мистер Сидр», произведенный в Самарской области и приобретенный в сетевых магазинах «Территория пива», отметили в Роспотребнадзоре. Также отравленный сидр продавался в сети Beer Hounds, установили следователи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В Ульяновской области пострадали жители Димитровграда, Ульяновска и Новокуйбышевска, уточнил губернатор региона Алексей Русских. Ядовитый напиток продавался в розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах, сообщил он. Глава области призвал ульяновских предпринимателей «срочно прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита».

В тот же день ульяновские полицейские изъяли из оборота торговых сетей 193 кега «Мистера Сидра» объемом 30 л каждый. Всех, кто уже успел купить напиток, Роспотребнадзор призвал ни в коем случае его не употреблять.

Сотрудники полиции проверили 23 торговые точки сети «Территория пива». Оказалось, что во время последних закупок (31 мая и 1 июня) алкоголь поступил без документов, подтверждающих качество , только по товарно-транспортным накладным, заявили в МВД.

Как выяснили следователи, суррогат поставлялся в торговые сети из Красноглинского района Самарской области. Владельца предприятия уже задержали — им оказался 32-летний индивидуальный предприниматель Анар Гусейнов. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). По предварительной версии, вместо этанола при производстве сидра был использован метанол.

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Для пресечения попыток провоза контрафакта на дорогах Самарской области выставлены патрули, проводится проверка автотранспорта. Вся изымаемая продукция направляется на экспертизу, заявили в МВД. В результате полицейским уже удалось остановить фуру с 810 л «Мистера Сидра».

Вечером 5 июня в Росалкогольрегулировании (РАР) сообщили, что отгрузки и поставки «Мистера Сидра», производимого компанией «Анди», заблокированы на всей территории России.

В пресс-службе РАР «Известиям» заявили, что не могут более подробно комментировать дело, пока идет расследование. При этом там подчеркнули, что возможность попадания нелегального алкоголя в легальную розницу сейчас стремится к нулю.

«Вся молодежь на этом сидре»

5 июня, сразу после трагедии, корреспондент «Известий» побывал в нескольких магазинах «Территории пива» в Ульяновской области и попросил продать сидр.

— Сидра у нас нет и никогда не было, — заявила продавец в одной из торговых точек.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

В меню на стене — различные сорта пива и кваса, но «Мистер Сидр» среди них действительно отсутствует. Но на дверях магазина — объявление о продаже грушевого сидра по акции за 69 рублей вместо 94.

В другой торговой точке той же сети сидра в продаже также не оказалось.

— Я в отпуске была, сидра давно нет. В продаже только пиво, — сообщила продавец.

Пришедшему с проверкой сотруднику полиции она призналась, что весь сидр изъяли накануне. Разговор происходил в присутствии корреспондента «Известий».

— Не понимаю, что происходит, весь сидр был хороший, — сказала сотрудница заведения.

В рекламе над прилавком — целый ряд пустых строк. Не исключено, что еще день назад там и был указан изъятый сидр.

В третьем магазине на вопрос о сидре продавец лукавить не стала.

Следственные действия на территории предприятия, производившего спиртной напиток Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

— Всё опечатали, конфисковали, увезли. Никакого сидра нет в наличии. А был разный — клубничный, яблочный, тропический микс. Молодежь сейчас только на этом сидре и сидит, их словно подсадили на эти сидры, — доверительно сообщила она.

Женщина добавила, что последним, кто приходил за сидром, был парень, которому в этот день исполнялось 18 лет.

— Он меня буквально умолял продать ему сидр. Я говорю: «Давай паспорт». Он дал, и я ему сказала: «Вот придешь на следующий день, я тебе продам», — рассказала продавец.

Одной из жертв ядовитого сидра стала сотрудница «Территории пива».

— Она, наверное, помянула родителей. Выпила один стакан, а женщина непьющая, — заверила корреспондента «Известий» одна из ее коллег.

По ее словам, ночью пострадавшей стало плохо, но сразу вызывать «скорую» она не захотела, подумала — давление. Позже ее долго возили по больницам, сделали укол и отправили домой. По дороге женщина впала в кому.

— А сейчас позвонили и сказали, что она умерла, — коллега погибшей вытирает слезы, вешая на дверь табличку «Закрыто».

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Слабый контроль

Случай отравления людей слабоалкогольным напитком — исключительный, заявил «Известиям» гендиректор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. По его словам, чаще всего подделывают крепкое спиртное.

— К сожалению, каждый год в том или ином регионе России происходит массовое отравление псевдоалкогольной продукцией. Но массовое отравление слабым алкоголем на моей памяти впервые, — сказал он.

Ситуация опасна тем, что бутлегеры стали подделывать слабоалкогольные напитки, соответственно, в зоне риска едва ли не все граждане России. Тем более в летний сезон потребление таких напитков растет в геометрической прогрессии , считает эксперт.

Поэтому следует проверять легальность алкоголя с помощью программы «Антиконтрафакт». Если покупка совершается в розничных магазинах, достаточно отсканировать акцизную марку с QR-кодом. Если же алкоголь приобретается в ресторане или баре, следует попросить лицензию на право розничной реализации алкопродукции и проверить ее легальность на сайте Росалкогольрегулирования, пояснил эксперт.

Вероятнее всего, собственники производства, где изготовили сидр, не хотели никого отравить, считает он. Метанол мог попасть в напиток случайно — производители, вероятно, не проверяли сырье перед его использованием.

— Сознательно на такое могут пойти только душегубы. Потому что смерть от метанола страшна. Думаю, им просто подсунули это сырье вместо этанола. На сегодняшний день приобрести этиловый спирт гораздо сложнее, чем метанол. И это еще одна проблема, — подчеркнул Максим Черниговский.

Индивидуальный предприниматель, изготавливающий напиток, задержан Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

По его мнению, чтобы уменьшить количество трагедий, связанных с потреблением нелегальной алкогольной продукции, необходимо ввести зеркальные законодательные правила розничного регулирования метилового спирта, как это осуществляется в отношении этилового спирта.

Участники легального рынка алкоголя шокированы произошедшим и уже готовятся к массовым проверкам, признался «Известиям» исполнительный директор Объединения участников пиво-безалкогольного рынка Камаль Лебедев.

— Была идея внести все предприятия, в том числе производящие слабоалкогольные напитки, в реестр и так контролировать. Создать своего рода аналог лицензирования. Но на практике это оказалось сложно из-за того, что таких предприятий в России более полутора тысяч, — добавил эксперт рынка.

Обычно к смертельному исходу приводит содержание в алкоголе метилового спирта, пояснил «Известиям» психиатр-нарколог Алексей Казанцев. Даже 30–50 мл могут стать причиной смерти.

— В лучшем случае будет атрофия зрительного нерва — слепота на всю оставшуюся жизнь. Но о случаях гибели от пивных изделий я не слышал, — сказал он.