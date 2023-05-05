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Ничего не алко: в РФ хотят ограничить продажу спиртного в барах в домах

Поможет ли мера избавиться от так называемых наливаек и почему такие заведения продолжают оставаться проблемными
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России предложили ограничить продажу алкоголя в кафе и барах, которые расположены на первых этажах в жилых многоквартирных домах. Меру планируют вводить поэтапно: сначала депутаты намерены установить минимальную площадь таких заведений в 50 кв. м, в дальнейшем — запретить торговлю спиртным в так называемых наливайках с 22:00 до 09:00. Соответствующий законопроект правительство Архангельской области внесет в Госдуму в ближайшее время. Мера поможет обеспечить безопасность жителям и борьбу с алкоголизацией населения, говорят эксперты.

Границы дозволенного

В России предложили ограничить продажу алкоголя в кафе и барах, которые расположены на первых этажах в жилых многоквартирных домах (так называемые наливайки). Минимальная площадь таких заведений должна быть не менее 50 кв. м. Соответствующий законопроект правительство Архангельской области внесет в Госдуму в ближайшее время при поддержке партий «Единая Россия» и ЛДПР. На стадии второго чтения закон планируется дополнить нормой о полном запрете на торговлю спиртным в «наливайках» с 22:00 до 09:00. Право на введение ограничений будет оставлено за региональными властями.

«Алкоголизм по-прежнему остается одной из основных причин смертности населения, например, в Архангельской области. Ситуацию нужно менять срочно, и борьба с «наливайками» здесь играет огромную роль», — сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Такая продажа алкоголя ведет и к общему ухудшению криминогенной ситуации. Кроме того, эти объекты в жилых домах сильно влияют на тишину и покой — люди постоянно пишут обращения по этому поводу, добавил он. Ведь, как правило, в таких точках торгуют спиртным круглосуточно, подчеркнул Александр Цыбульский.

бар
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В 2020 году в РФ приняли закон, по которому регионы получили право закрывать такие бары. Но далеко не все субъекты воспользовались этой возможностью, сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.

«Действительно, логично сделать режим работы таких заведений в рамках требований к соблюдению тишины. Это вопрос безопасности и комфорта наших граждан», — считает депутат.

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Впрочем, по его мнению, можно сделать исключения для баров, которые расположены в исторических и туристических местах. Например, на Патриарших прудах в Москве.

«Имея полномочия и по регулированию площади помещений, и по разрешенному времени торговли алкогольной продукцией, регионы получат наконец-то реально действующий инструмент борьбы с этим злом», — сказал Александр Цыбульский.

В Минпромторге «Известиям» сказали, что сформулируют позицию в установленном порядке. Редакция также направила запрос в Минстрой.

бар
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В Союзе производителей алкогольной продукции считают, что законодательство, регулирующее оборот спиртного, должно быть общероссийским. Правила для легального бизнеса и инвестиций должны быть едиными для всех, сказал глава организации Игорь Косарев.

«Сейчас региональные власти из популистских соображений вводят индивидуальные ограничения в квадратных метрах, первых этажах, по времени продаж алкоголя. Всё это подрывает бизнес-климат и порождает усиление нелегального оборота спиртного, которого в стране и так больше 25%», — отметил он.

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Актуальная мера

Такие заведения находятся в многоквартирных домах и работают круглосуточно, это мешает жителям и зачастую ставит под угрозу их безопасность, сказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов. Предлагаемые ограничения сегодня актуальны для многих регионов. Меры в первую очередь защитят жителей, обеспечат общественный порядок, подчеркнул он.

«На мой взгляд, подобных заведений — имею в виду прежде всего псевдокафе, единственная функция которых — обход запрета на круглосуточную продажу спиртного, — вообще не должно быть в границах территории многоквартирного дома. В жилом доме люди должны жить. И жить спокойно и комфортно», — сказал первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ (ЛДПР) Владимир Кошелев.

В данном случае речь идет не только о спокойствии жильцов в ночное время, а в первую очередь о здоровье населения — следует постепенно и системно всё больше ограничивать продажу алкоголя в РФ, считает депутат Госдумы от фракции КПРФ Алексей Куринный. Также проект поддержали во фракции «Новые люди», сообщил ее член Владимир Плякин.

бар
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Мера, по мнению депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Александра Аксененко, будет направлена в первую очередь на ограничение точек разлива пива, которые называют себя кафе и как организация общественного питания могут продавать его круглосуточно.

Если такие точки существуют фактически под окнами у людей, их деятельность должна быть жестко регламентирована, отметил Владимир Кошелев. Причем не только со стороны регулирования розничной торговли алкогольной продукцией, но и в соответствии с законодательством о тишине и покое граждан, добавил он.

«Такой законопроект был недавно поддержан несколькими профильными комитетами Совета Федерации, мы надеемся, что он будет принят в ближайшее время. В этом случае продажа алкоголя в общепитах в жилых многоквартирных домах по решению местных властей может быть прекращена не позднее 22:00», — добавил парламентарий.

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Впрочем, наличие ограничений по продаже спиртного при отсутствии ограничений по работе самого заведения не помешает клиентам закупить необходимое количество таких напитков до 22:00 и продолжать отдыхать, полагает координатор «Деловой России» в ЦФО Дмитрий Аббакумов.

«Что касается установления минимальной площади для питейных заведений в домах — не менее 50 кв. м, эту инициативу я поддерживаю. Зачастую заведения, называющие себя барами, занимают площадь 15–20 кв. м, а по факту это альтернатива магазинам и место продажи алкоголя в ночное время», — сказал он.

аренда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В жилых домах коммерческих помещений с такими минимальными площадями не так уж и много. Например, в новостройках такие площади стартуют от 45 кв. м, отметил руководитель департамента аренды и продажи коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин.

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз сказал, что пока не очень понятно, с чем конкретно связан размер именно в 50 кв. м. Можно предположить, что на такой площади люди создадут больше шума, чем на 20 квадратах. Создается ощущение, что законодатели пытаются вытеснить с рынка малый бизнес, оставив эту нишу для крупного, добавил эксперт.

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