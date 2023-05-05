Ничего не алко: в РФ хотят ограничить продажу спиртного в барах в домах
В России предложили ограничить продажу алкоголя в кафе и барах, которые расположены на первых этажах в жилых многоквартирных домах. Меру планируют вводить поэтапно: сначала депутаты намерены установить минимальную площадь таких заведений в 50 кв. м, в дальнейшем — запретить торговлю спиртным в так называемых наливайках с 22:00 до 09:00. Соответствующий законопроект правительство Архангельской области внесет в Госдуму в ближайшее время. Мера поможет обеспечить безопасность жителям и борьбу с алкоголизацией населения, говорят эксперты.
Границы дозволенного
В России предложили ограничить продажу алкоголя в кафе и барах, которые расположены на первых этажах в жилых многоквартирных домах (так называемые наливайки). Минимальная площадь таких заведений должна быть не менее 50 кв. м. Соответствующий законопроект правительство Архангельской области внесет в Госдуму в ближайшее время при поддержке партий «Единая Россия» и ЛДПР. На стадии второго чтения закон планируется дополнить нормой о полном запрете на торговлю спиртным в «наливайках» с 22:00 до 09:00. Право на введение ограничений будет оставлено за региональными властями.
«Алкоголизм по-прежнему остается одной из основных причин смертности населения, например, в Архангельской области. Ситуацию нужно менять срочно, и борьба с «наливайками» здесь играет огромную роль», — сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Такая продажа алкоголя ведет и к общему ухудшению криминогенной ситуации. Кроме того, эти объекты в жилых домах сильно влияют на тишину и покой — люди постоянно пишут обращения по этому поводу, добавил он. Ведь, как правило, в таких точках торгуют спиртным круглосуточно, подчеркнул Александр Цыбульский.
В 2020 году в РФ приняли закон, по которому регионы получили право закрывать такие бары. Но далеко не все субъекты воспользовались этой возможностью, сказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.
«Действительно, логично сделать режим работы таких заведений в рамках требований к соблюдению тишины. Это вопрос безопасности и комфорта наших граждан», — считает депутат.
Впрочем, по его мнению, можно сделать исключения для баров, которые расположены в исторических и туристических местах. Например, на Патриарших прудах в Москве.
«Имея полномочия и по регулированию площади помещений, и по разрешенному времени торговли алкогольной продукцией, регионы получат наконец-то реально действующий инструмент борьбы с этим злом», — сказал Александр Цыбульский.
В Минпромторге «Известиям» сказали, что сформулируют позицию в установленном порядке. Редакция также направила запрос в Минстрой.
В Союзе производителей алкогольной продукции считают, что законодательство, регулирующее оборот спиртного, должно быть общероссийским. Правила для легального бизнеса и инвестиций должны быть едиными для всех, сказал глава организации Игорь Косарев.
«Сейчас региональные власти из популистских соображений вводят индивидуальные ограничения в квадратных метрах, первых этажах, по времени продаж алкоголя. Всё это подрывает бизнес-климат и порождает усиление нелегального оборота спиртного, которого в стране и так больше 25%», — отметил он.
Актуальная мера
Такие заведения находятся в многоквартирных домах и работают круглосуточно, это мешает жителям и зачастую ставит под угрозу их безопасность, сказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Колунов. Предлагаемые ограничения сегодня актуальны для многих регионов. Меры в первую очередь защитят жителей, обеспечат общественный порядок, подчеркнул он.
«На мой взгляд, подобных заведений — имею в виду прежде всего псевдокафе, единственная функция которых — обход запрета на круглосуточную продажу спиртного, — вообще не должно быть в границах территории многоквартирного дома. В жилом доме люди должны жить. И жить спокойно и комфортно», — сказал первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ (ЛДПР) Владимир Кошелев.
В данном случае речь идет не только о спокойствии жильцов в ночное время, а в первую очередь о здоровье населения — следует постепенно и системно всё больше ограничивать продажу алкоголя в РФ, считает депутат Госдумы от фракции КПРФ Алексей Куринный. Также проект поддержали во фракции «Новые люди», сообщил ее член Владимир Плякин.
Мера, по мнению депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Александра Аксененко, будет направлена в первую очередь на ограничение точек разлива пива, которые называют себя кафе и как организация общественного питания могут продавать его круглосуточно.
Если такие точки существуют фактически под окнами у людей, их деятельность должна быть жестко регламентирована, отметил Владимир Кошелев. Причем не только со стороны регулирования розничной торговли алкогольной продукцией, но и в соответствии с законодательством о тишине и покое граждан, добавил он.
«Такой законопроект был недавно поддержан несколькими профильными комитетами Совета Федерации, мы надеемся, что он будет принят в ближайшее время. В этом случае продажа алкоголя в общепитах в жилых многоквартирных домах по решению местных властей может быть прекращена не позднее 22:00», — добавил парламентарий.
Впрочем, наличие ограничений по продаже спиртного при отсутствии ограничений по работе самого заведения не помешает клиентам закупить необходимое количество таких напитков до 22:00 и продолжать отдыхать, полагает координатор «Деловой России» в ЦФО Дмитрий Аббакумов.
«Что касается установления минимальной площади для питейных заведений в домах — не менее 50 кв. м, эту инициативу я поддерживаю. Зачастую заведения, называющие себя барами, занимают площадь 15–20 кв. м, а по факту это альтернатива магазинам и место продажи алкоголя в ночное время», — сказал он.
В жилых домах коммерческих помещений с такими минимальными площадями не так уж и много. Например, в новостройках такие площади стартуют от 45 кв. м, отметил руководитель департамента аренды и продажи коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз сказал, что пока не очень понятно, с чем конкретно связан размер именно в 50 кв. м. Можно предположить, что на такой площади люди создадут больше шума, чем на 20 квадратах. Создается ощущение, что законодатели пытаются вытеснить с рынка малый бизнес, оставив эту нишу для крупного, добавил эксперт.