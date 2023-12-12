Мал золотник да долог: у США закончились деньги и время на Украину

США не смогут согласовать военную помощь Украине до конца года , считают американские эксперты. У государства практически не осталось свободных ни финансовых, ни технических ресурсов. Однако есть вероятность, что Вашингтон устроит провокацию , обвинив в ней РФ, чтобы убедить конгресс выделить деньги, предупреждают в экспертном сообществе. Штаты также могут обратиться к союзникам, однако и здесь не всё так просто . В ряде стран ЕС всё неохотнее поставляют вооружение. Тем временем в Вашингтоне сторонники лидера Венгрии Виктора Орбана, который принципиально против поставок, встретятся с республиканцами, чтобы, как сообщается, добиться прекращения помощи Киеву.

У США почти не осталось времени на согласование помощи Украине

В США с большой долей вероятности не успеют согласовать военную помощь Украине до конца 2023 года , уверены американские эксперты. 15 декабря конгресс уходит на рождественские каникулы. Тем временем в госбюджете остался $1 млрд из средств, выделенных на пополнение собственных запасов вооружений , о чем заявили в Белом доме. В связи с этим маловероятно, что США предпочтут финансирование другой страны собственной нацбезопасности.

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Конгресс не может согласовать военную помощь для Украины с конца сентября 2023 года. В октябре Джо Байдену пришлось лично запросить у высшего законодательного органа одобрить пакет в $106 млрд , который одновременно включал бы $61,4 млрд Украине, $14,3 млрд Израилю, а всё остальное должно было пойти на обеспечение безопасности США на границе с Мексикой и интересов страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но и это не помогло. В палате представителей республиканцы настаивали на раздельном предоставлении поддержки, с чем категорически были не согласны демократы .

Справка «Известий» Республиканцы не хотят одобрять огромный пакет помощи Украине, пока администрация Байдена не предоставит подробный отчет, на что конкретно уходят миллиарды долларов, выделенные Киеву. Кроме того, республиканцы настаивают, чтобы расходы на Украину были соразмерны расходам на безопасность собственной границы США с Мексикой.

На фоне фиаско в нижней палате свое предложение разработала верхняя. Демократическое большинство решило пойти на уступки республиканцам , включив в свой «оффер» ужесточение миграционной политики. Однако последующее голосование также не увенчалось успехом. Республиканцы сочли предложения по укреплению безопасности слабыми, и демократы не добрали голосов «за» . Затем в Белом доме заявили, что администрация не может пообещать Украине дальнейшее финансирование из-за позиции «небольшого числа республиканцев, которые держат помощь в заложниках».

— Несмотря на то что всё еще есть двухпартийный консенсус по поддержке Украины, приоритеты в виде Израиля и настойчивость республиканцев в обеспечении безопасности границ всё усложняют. Еще одна проблема в том, что нет материально-технической помощи — «в загашнике» пусто. Что касается денежных субсидий, то, вероятно, благодаря бухгалтерским уловкам получится выделить несколько миллиардов Киеву, но это вряд ли окажет сильное влияние на ход конфликта , — заявил «Известиям» американский политолог, экс-советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии Джим Джатрас.

Проблема с военными поставками усугубляется растущим негодованием среди американских избирателей. По данным опроса, проведенного при участии Financial Times, 48% респондентов считают, что США тратят слишком много на иностранную помощь , 27% согласны с такими расходами и лишь 11% сочли поддержку недостаточной. При этом американцы в целом негативно относятся к расходам госбюджета на помощь не собственной стране, а другим государствам. Около 40% назвали чрезмерными и траты на поддержку Израиля в борьбе с ХАМАС. На этом фоне лишь четверть довольны нынешним состоянием экономики США. По мнению исследователей, именно в этом аспекте и кроется основная причина недовольства политикой Байдена, который готовится принять участие в выборах 2024 года.

Фото: wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine/U.S. Defense Assistance to Ukraine

Тем временем Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря , чтобы «подчеркнуть непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины». Ожидается, что последний выступит в сенате США, а также встретится со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

Где еще взять деньги?

На самом деле у Белого дома есть возможности найти деньги на помощь Украине, однако эти средства, как правило, либо слишком малы, либо их очень сложно достать.

Например, 9 декабря стало известно, что Госдеп США решил продать Израилю около 14 тыс. танковых снарядов на сумму $106,5 млн в обход конгресса. Для этого ведомство воспользовалось лазейкой в законе о контроле за экспортом вооружений — одобрение законодателей не требуется в случае ЧС. По заявлению Пентагона, госсекретарь США Энтони Блинкен подробно разъяснил конгрессу, что снаряды должны быть немедленно предоставлены Израилю в интересах нацбезопасности США. С 1979 года этим правом пользовались как минимум четыре администрации, включая Буша-старшего — обойти конгресс понадобилось во время войны в Персидском заливе, чтобы быстро доставить оружие в Саудовскую Аравию.

— Это один из возможных способов доставки военной помощи Киеву. Но им Белый дом, вероятно, не воспользуется, учитывая его утверждения о том, что в отношении Израиля это было вызвано исключительными обстоятельствами . Со стороны президента было бы политически неосмотрительно создавать прецедент для более частого использования этого инструмента. В целом же перспективы согласования и принятия пакета помощи Украине маловероятны, — считает профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

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Кроме того, в ноябре было объявлено о пакете военной помощи Украине на $425 млн. Здесь же речь идет о поддержке, которая возможна благодаря механизму PDA (Presidential Drawdown Authority). Он позволяет президенту частично передавать запасы из федеральной собственности также без согласования с конгрессом.

— У США есть альтернативные способы добыть хоть немного денег Зеленскому. У президента есть дискреционный бюджет , который он может использовать (расходы бюджета США делятся на прямые (обязательные) и дискреционные, которые распределяются по усмотрению действующей администрации, они, а также их лимит ежегодно утверждаются конгрессом США. — «Известия»). У американского истеблишмента также есть нераскрытые бюджеты. Напомню, что Пентагон не может пройти аудиторскую проверку, а сотни миллиардов долларов регулярно исчезают — по состоянию на последний аудит не были учтены $6 трлн, — рассказал основатель Krainer Analytics, публицист Алекс Крайнер.

Главный редактор журнала Covert Джереми Кузмаров обратил внимание на то, что администрация США может пойти в обход конгресса даже без использования законных лазеек. Например, как в 1990-е годы, когда конгресс не поддержал поставки вооружения хорватам во время войны на Балканах. Тогда ЦРУ при администрации Билла Клинтона координировало незаконную контрабанду оружия для хорватов, которые впоследствии совершили бесчисленные зверства против сербов, отметил аналитик. Есть вероятность, что американская разведка может поступить так же и в контексте Украины.

В конце концов Вашингтон может обратиться к своим союзникам, чтобы те активизировали свои усилия по поддержке Украины. Однако и здесь не всё так просто . Скепсис по поводу поставок растет и в Европе. Венгрия принципиально не отправляет Киеву военную технику и вооружение. Кроме того, Словакия после прихода к власти Роберта Фицо отказалась оказывать военную помощь соседней стране. В Германии добиваются сокращения выплат в Европейский фонд мира (EPF), средства из которого идут на поставку оружия Украине, сообщила британская газета The Daily Telegraph. В Болгарии по этому вопросу не могут договориться президент и парламент. 8 декабря законодатели отклонили вето Румена Радева, наложенное на соглашение о безвозмездной передаче Киеву бронетехники. К тому же глава евродипломатии Боррель по итогам Совета МИД ЕС 11 ноября заявил, что финансирование военной помощи Киеву остается блокированным .

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Ситуация может осложниться еще больше после закрытой встречи сторонников премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с представителями Республиканской партии в США . В ней примут участие сотрудники посольства Венгрии в Вашингтоне, а также члены Венгерского института международных отношений. The Guardian заявляет, что предметом обсуждений станет прекращение финансирования Киева. Орбан убежден в том, что военная помощь Украине не пройдет через конгресс, в связи с чем он пытается заблокировать ее и со стороны ЕС, пишет газета со ссылкой на источник.

США могут обратиться и к союзникам вне ЕС, например к Австралии, Канаде, Катару, Японии или Южной Корее , считают американские аналитики. При этом законодательство, например, двух последних стран запрещает поставки вооружения в государства, находящиеся в состоянии конфликта. Однако 4 декабря The Washington Post написала, что после переговоров с администрацией Байдена южнокорейское руководство согласилось на поставки Украине вооружения, если они будут «косвенными». По информации WP, снаряды начали поступать на Украину еще в начале 2023 года, а уже к декабрю Сеул отправил туда больше снарядов, чем вся Европа. В Южной Корее это заявление опровергли.

И всё же гипотетически существует сценарий, при котором законодатели к концу года могут согласиться выделить деньги Украине. По мнению Джереми Кузмарова, этому поспособствует масштабная провокация, которую США могли бы устроить с целью обвинить Россию и таким образом убедить высший законодательный орган оказать поддержку Киеву .

К слову, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США объявят о выделении доппомощи Украине до конца года. «Я не хочу слишком опережать президента, но, как вы знаете, до конца года осталось не так много недель, в течение которых можно было бы предоставить военную помощь. Так что я бы в полной мере ожидал, что мы объявим о дополнительной военной помощи до конца месяца», — сказал он.