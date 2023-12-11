Дураков мучат: у Запада кончились деньги и оружие для Украины

Западные государства, поддерживающие режим Зеленского оружием и деньгами, в последние недели едва ли не одновременно зачастили с сообщениями о внутриполитических и иных трудностях, из-за которых дальнейшая денежная «подпитка» Киева может сильно уменьшиться, задержаться или вовсе приостановиться. На Украине подобные новости воспринимают с плохо скрываемым ужасом, понимая, что без финансирования извне позиции на фронте придется сдавать. «Известия» разбирались в том, как партийные распри, недовольство электората нескончаемым потоком помощи Украине, ограниченность производственных мощностей и другие факторы в странах-«донорах» могут сказаться на способности Киева продолжать хоть какие-то попытки противостояния российским войскам, участвующим в специальной военной операции.

С наступлением зимних холодов украинские власти начинают ощущать и похолодание иного, более серьезного плана. Дело в том, что со стороны самых, казалось бы, преданных сторонников режима президента Владимира Зеленского за рубежом в адрес Киева зазвучали совсем не обнадеживающие заявления. И в Европе, и в Северной Америке почти одновременно дали понять, что финансовая и материальная поддержка действий украинских Вооруженных сил может вот-вот прекратиться.

Мигранты, а не комбатанты

Одним из главных «доноров» Киева в плане как поставок вооружений, так и непосредственно денежной помощи являются Соединенные Штаты. Однако сейчас поток денежной помощи со стороны США оказался, по сути, поставлен на паузу из-за разногласий между администрацией президента Джо Байдена и конгрессом, нижнюю палату которого сейчас контролируют находящиеся в оппозиции республиканцы.

Фото: commons.wikimedia.org

Представители Великой старой партии (как ее называют в США, GOP для краткости) увязывают выделение Киеву порядка $60 млрд с жесткой миграционной реформой — страну продолжают наводнять тысячи нелегалов, и республиканцы, как отмечает в своем Telegram-канале политолог Малек Дудаков, требуют всё более серьезных «уступок в вопросе миграции — массовой депортации нелегалов», а также постройки «стены Трампа» — защитного сооружения на границе с Мексикой. «Демократы на такое идти отказываются. Переговоры пока ни к чему не привели, а часики тикают», — добавляет политолог.

На то, чтобы переломить сопротивление конгрессменов, Белый дом отрядил целый десант. Так, глава Административно-бюджетного управления Шаланда Янг в письме от 4 декабря, адресованном законодателям, взывала к их сговорчивости, заверяя, что без их поддержки «к концу года у нас закончатся ресурсы для закупки новых вооружений и оборудования для Украины и для предоставления оборудования из военных арсеналов США». «У нас не осталось денег и почти не осталось времени», — утверждала чиновница.

За несколько дней до этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Украина «отчаянно нуждается в деньгах», и конгресс должен действовать «незамедлительно». Кирби также спросили о том, готов ли Байден уступить требованиям республиканцев, которые пытаются увязать одобрение дополнительного пакета финансирования на цели нацбезопасности на общую сумму $106 млрд, куда войдет и помощь Украине и Израилю, с увеличением трат на охрану американо-мексиканской границы. На этот вопрос чиновник предпочел не отвечать.

Напугать Россией

Сам президент США 6 ноября выступил с призывом к законодателям утвердить очередной пакет помощи Киеву. Байден заявил, что запрос надо одобрить до праздников (Рождества и Нового года), и попросил республиканцев «не стрелять в колено Украине» из-за различий во взглядах на проблемы на американской границе. Президенту даже пришлось припугнуть конгрессменов тем, что их отказ пойти на уступки может привести к вовлечению Соединенных Штатов в конфликт с РФ.

Президент США Джо Байден Фото: Global Look Press/Yuri Gripas - Pool via CNP

По состоянию на середину ноября, согласно данным правительства, Пентагон потратил 97% от суммы в $62,3 млрд, которую получил для поддержки Киева. Средства, выделенные на финансирование военной кампании Зеленского по линии Госдепартамента и Агентства международного развития США, к настоящему моменту потрачены полностью.

Блокировка в блоке

Вашингтон — важнейший, но не единственный ведущий спонсор Киева. Правда, и у других западных стран, поддерживающих Украину, с деньгами, похоже, стало совсем не так хорошо, как в первые месяцы после начала СВО.

Так, в минувшие выходные Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что из-за разногласий между странами — членами Евросоюза Украина может остаться без обещанной блоком помощи в размере свыше $54 млрд. По утверждению газеты, единство в этом вопросе подрывают крайне правые правительства в некоторых государствах ЕС, в том числе Нидерландах и Венгрии. По словам одного из собеседников издания, менее чем за две недели до назначенного на 14 декабря саммита союза 27 стран-членов «далеки до достижения соглашения». Будапешт уже по сути пригрозил торпедировать эту встречу, где, в частности, и предполагалось обсудить тему новых выплат Киеву.

Несколько «отыграть» в своих обещаниях едва ли не вечной помощи Украине решили, похоже, и в Германии. Канцлер Олаф Шольц, впрочем, утверждает, что Берлин намерен и дальше напрямую поддерживать Киев. В то же время, по данным The Daily Telegraph, в ФРГ планируют существенно сократить взносы в Европейский фонд мира, который ЕС использует для финансирования военных закупок для Украины. В результате в Брюсселе начали опасаться того, что примеру Германии могут последовать и другие члены союза, пишет британская газета.

Фото: AP Photo/Gregor Fischer, File

«Превосходство не будет обеспечено»

Тем временем оружейные аппетиты у Киева разыгрались не на шутку. Как сообщает Reuters со ссылкой на данные с прошедшей в Вашингтоне секретной встречи представителей Минобороны Украины с администрацией США и боссами ВПК, Киев потребовал предоставить истребители F-18 Hornet, беспилотники, вертолеты Apache и Blackhawk, а также системы противоракетной обороны THAAD. Украинская сторона также надеется получить от Соединенных Штатов транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Super Hercules.

А несколькими днями ранее издание «Украинская правда» сообщило, что главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный попросил у министра обороны США Ллойда Остина 17 млн снарядов и $350–400 млрд. Научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник, комментируя запрос Киева, в своем Telegram-канале написал, что таким образом в Киеве дали «реальную оценку масштабу конфликта». При этом эксперт предположил, что «коллективный Запад» общими усилиями будет собирать этот объем боеприпасов лет 10. «А нужно за год–два. За три уже не то, размазывается, концентрации не получится, превосходство не будет обеспечено», — добавил он.

Бонусы — за успехи?

О том, что западная финансовая поддержка режиму Зеленского сокращается, свидетельствует статистика. Согласно докладу, представленному 7 декабря Институтом мировой экономики имени Киля, объемы помощи, которую западные партнеры пообещали с августа по октябрь этого года, сократились почти на 90% по сравнению с тем же периодом 2022-го — до отметки $2,3 млрд. Bloomberg, сообщая об этих подсчетах, отметило, что «Украина всё больше зависит от небольшого числа «доноров», включая Германию, США и некоторые страны Северной и Восточной Европы».

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service

При этом вполне легитимным выглядит и включенный в материал американского информагентства пассаж о том, что «активно ожидавшееся украинское контрнаступление на данный момент не позволило осуществить прорыв через плотные оборонительные порядки, устроенные российскими войсками». Таким образом, связь между отсутствием военных успехов Киева и готовностью Запада к дальнейшим многомиллиардным вливаниям становится всё более очевидной.

«Без поддержки Украина быстро закончится»

Российские эксперты, впрочем, не спешат делать предположения о том, что внешняя поддержка Зеленского, без которой ВСУ функционировать попросту не смогут, вот-вот полностью прекратится. Так, политолог-американист Михаил Синельников-Оришак указывает, что «сейчас противоречия между конгрессом и Белым домом обостряются, но это происходит каждый раз перед выборами — на данный момент это приняло форму борьбы за исключение помощи Украине из бюджета». «Цель — ослабить действующую администрацию на предстоящих выборах», — подчеркнул эксперт, посоветовав не думать о том, что те же республиканцы не поддерживают идею нанести поражение России на Украине. «На этот счет в США существует абсолютный консенсус, — отметил он в беседе с RT. — Поэтому не стоит ожидать, что там кто-то решит отказаться от поддержки Киева, и проблема Украины разрешится сама собой в нашу пользу».

В свою очередь, Илья Крамник напоминает, что Европа не планировала длительного военного конфликта. «Это сценарий, к которому не была готова военная промышленность ЕС. Теперь только у США есть возможность предоставлять боеприпасы в тех же объемах, но там есть свои проблемы, в том числе внутриполитические распри. Кроме того, у них основная ориентация на другой театр военных действий, на другого противника», — отметил эксперт в беседе с «Известиями».

Фото: REUTERS/Alina Smutko