Трое в Пусане, не считая США: что обсуждали Пекин, Токио и Сеул

Китай, Япония и Южная Корея сделали очередную попытку восстановить связи на фоне геополитического разлада из-за США и внутренних разногласий. Главы МИД трех стран 26 ноября впервые за четыре года встретились в Пусане, чтобы подготовить почву для саммита на уровне лидеров, обсудить нарастающее напряжение в регионе и сотрудничество Москвы с Пхеньяном. Чем важны переговоры министров ведущих азиатских государств, в том числе и для России, — в материале «Известий».

Первая встреча с доковидной эпохи

Министры иностранных дел Китая, Японии и Южной Кореи не встречались четыре года. Одной из главных тем переговоров, которые провели в Пусане Ван И, Еко Камикава и Пак Чин, стал предстоящий саммит на уровне лидеров трех стран. Он также не проводился с 2019-го — в первую очередь из-за пандемии COVID-19, в связи с которой Китай оставался закрытым для дипломатии практически три года.

Накануне встречи официальные лица заявляли, что переговоры также коснутся растущих связей между РФ и КНДР в контексте провокационного запуска Пхеньяном шпионского спутника. The Korea Herald даже называла эту тему ключевым пунктом встречи. На ушедшей неделе в Северной Корее с помощью баллистической ракеты (что запрещено резолюциями Совбеза ООН) отправили на орбиту разведывательный аппарат. Он позволит собирать более точные разведданные и наблюдать потенциальные цели, что крайне беспокоит не только Сеул, но и его союзника в лице США. В связи с этим обе страны даже пытаются приписать РФ «незаконное военное сотрудничество с КНДР».

— В последнее время обмены и сотрудничество между Россией и Северной Кореей значительно активизировались. Внешний мир не очень ясно представляет характер, широту и глубину такого рода обмена и сотрудничества, что, естественно, вызывает некоторые спекуляции и ассоциации, — пояснил «Известиям» ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Академии общественных наук КНР Чжу Цзяньли.

При этом сама идея о том, что Россия помогла КНДР запустить шпионский спутник после сентябрьского визита Ким Чен Ына в Москву, довольна абсурдна, обращает внимание директор комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Только на согласование технических условий и требований уходит около года, а на реализацию подобного проекта полностью — несколько лет.

Министры провели и двусторонние встречи. Так, Пак и Камикава договорились усилить реакцию на предполагаемые военные сделки между Москвой и Пхеньяном, а Ван в личной беседе с Паком призвал не политизировать экономические и технологические вопросы на фоне китайско-американских отношений, в том числе в области производства полупроводников.

О чем спорят Китай, Япония и Южная Корея

Помимо коронавируса препятствием для диалога между Китаем, Японией и Южной Кореей становились и внутренние разногласия, причем между всеми участниками трио.

Например, Сеул и Токио вели многолетние споры по поводу компенсаций жертвам принудительного труда в период колонизации Корейского полуострова Японией в 1910–1945 годах. При администрации Юн Сок Еля, который выиграл президентские выборы в марте 2022-го, отношения двух стран немного потеплели. В прошедшем марте Южная Корея согласилась наконец урегулировать этот вопрос и самостоятельно выплатить компенсацию из корейского общественного фонда, хотя пострадавшие упорно требовали выплат от японских компаний.

Однако Сеул не остался в долгу и буквально несколько дней назад через суд потребовал от Токио выплатить компенсацию южнокорейским женщинам, которых принуждали работать в японских армейских борделях во время Второй мировой. В Стране восходящего солнца это решение назвали «абсолютно неприемлемым», а также нарушением международного права и двусторонних отношений.

В свою очередь, у Южной Кореи и Японии есть недопонимание и с Китаем. Сеул и Токио в последние несколько лет стали ключевыми союзниками Вашингтона в регионе и всячески развивают военное сотрудничество, разместив на своих территориях около 80 тыс. американских солдат. И этот союз, естественно, беспокоит Китай на фоне противостояния КНР и США.

В июле 2023 года глава китайского МИДа Ван И тонко намекнул: Китай против намечающегося создания альянса, или «азиатского НАТО», как его уже нарекли в СМИ. Как заявил дипломат на очередном форуме, посвященном сотрудничеству трех азиатских стран, Китай, Япония и Южная Корея должны послать четкий сигнал о перегруппировке в направлении сотрудничества и противостоять «запугиванию и доминированию».

Кроме того, Сеул и Токио тесно работают с Вашингтоном и для «сдерживания» КНДР. После запуска спутника все три стороны решительно осудили Пхеньян, а Южная Корея даже приостановила межкорейское соглашение, которое удерживало Север и Юг от случайных столкновений. Тем временем Китай, который считают чуть ли не главным союзником Пхеньяна, призвал проявить сдержанность и не выступал публично с осуждением запуска.

Камнем преткновения становится и «тайваньский вопрос». Китаю не менее важно было предупредить о том, чтобы Южная Корея и Япония не расширяли поддержку администрации острова по указке США. Тем более что приближается неминуемо назревающий после президентских выборов на Тайване локальный кризис, отметил в беседе с «Известиями» руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

Также осложняют ситуацию двусторонние разногласия с Китаем. Например, с Токио Пекин спорит из-за преступлений японских солдат во время Второй мировой, а также по поводу островов в Восточно-Китайском море, на которые претендуют обе страны. Появился и новый повод выяснить отношения в виде торгового спора из-за сброса радиоактивных вод с АЭС «Фукусима». На этом фоне Китай запретил импорт морепродуктов из Японии — как сообщалось, из соображений пищевой безопасности.

При чем здесь США?

Встреча трех министров после четырехлетнего перерыва приобрела важность именно потому, что прошла на фоне стратегической конкуренции между США и Китаем, подчеркивают корейские политологи. Вместе с предстоящим саммитом она даст возможность сторонам улучшить отношения. Однако в большей степени в области экономики.

— Для Южной Кореи и Японии это прежде всего встреча с Китаем. Конечно, они в последнее время активизировали военное сотрудничество с США, и китайцам это не нравится. Но вместе с тем в обеих странах есть понимание, что КНР — их главный экономический партнер и какое-то правильное сочетание сотрудничества и соперничества им надо искать, — обратил внимание директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Как минимум сохранить тесные экономические связи с Сеулом и Токио также выгодно и Пекину. Необходимость подтверждают цифры: совокупный экономический вес трех стран составляет 25% от мирового ВВП и около 80% в регионе АСЕАН+3 (+Китай, Япония и Южная Корея).

— На фоне того, что Южная Корея и Япония всё больше встраиваются в американскую политику санкций и технологических ограничений, Китай в первую очередь заинтересован в сохранении открытой экономической среды, инвестиций, перетока капиталов и технологий без барьеров и политических преград, — подчеркнул Александр Ломанов.

Не последнюю роль в активизации подготовки саммита сыграла встреча американского и китайского лидеров на полях АТЭС в Сан-Франциско. Последнее время Япония и Южная Корея активно вливаются в систему внешнеполитических интересов США, поэтому встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина стала сигналом для обеих. Раз уж США занимаются стабилизацией своих отношений с Китаем, соответственно, и два американских союзника в регионе пытаются встать на ту же самую колею, резюмировал Ломанов.

Стратегию США их азиатские союзники могут перенять и в отношении России, рассказал консультант Института экономики РАН Георгий Булычев. В частности, убедить Пекин не поддерживать Москву, сделав акцент на том, что они воспринимают Китай как отдельного игрока, а не как страну, которая «негативно влияет на мировую историю».