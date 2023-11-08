Блоковое скопление: США сколачивают коалицию на корейском полуострове

США укрепляют союз с Южной Кореей против КНДР и России с Китаем. На фоне проходящего в Токио саммита министров иностранных дел G7, основной задачей которого стало напоминание о существовании Украины, глава Госдепа Энтони Блинкен прибыл в Южную Корею впервые за 2,5 года . Как утверждают эксперты, США пытаются всячески укрепиться в регионе для противостояния не только КНДР, но и альянсу Россия-Китай . Как Вашингтон планирует использовать азиатских союзников против этих стран — в материале «Известий».

Корейский полуостров под давлением

В рамках общего турне по Азии и Ближнему Востоку госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен 8 ноября прилетел в Сеул для переговоров с главой МИД Республики Корея Пак Чином. Это первый визит Блинкена в Южную Корею за 2,5 года и первый при администрации президента Юн Сок Еля. Дипломаты детально обсудят ситуацию в регионе и мире . В частности, стороны сосредоточатся на укреплении альянса США и Южной Кореи на фоне потенциальной ядерной угрозы КНДР и растущей обеспокоенности по поводу военных связей Пхеньяна с Москвой, говорилось в сообщении южнокорейского МИД.

Вашингтон и Сеул полагают, что стороны наращивают военное сотрудничество, учитывая переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в Москве в минувшем сентябре, а также недавние визиты в Пхеньян глав российских Минобороны и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова. В частности, союзники указывают на передвижение судов между портами двух стран, на борту которых, по их мнению, находились контейнеры с оружием. Хотя установить содержимое ящиков не удалось , в США уверены, что КНДР поставляет вооружение РФ для использования на Украине. Взамен Россия якобы передает современные технологии. Южнокорейская разведка неделю назад заявила, что КНДР готовит очередной запуск своего шпионского спутника (первые два закончились неудачей. — «Известия») при технической поддержке России.

На этом фоне США, Южная Корея, а также Япония выступили с совместным заявлением, в котором осудили предполагаемое военное сотрудничество между странами . Москва и Пхеньян отрицают какую-либо передачу оружия.

В ближайшие дни в Сеул собрался еще один высокопоставленный чиновник. Министр обороны США Ллойд Остин проведет встречу со своим южнокорейским коллегой и примет участие в ежегодных консультациях по безопасности. В Пхеньяне уже отреагировали. В государственном агентстве ЦТАК вышла едкая заметка о «второй Корейской войне».

« Провокационное поведение Соединенных Штатов создает впечатление о них, как о военных фанатиках, которые приступили к полевой инспекции в связи со второй Корейской войной », — написал международный обозреватель Ким Мен Чхоль.

По его мнению, предстоящие визиты Блинкена и Ллойда вызовут «новые военные тучи» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а поведение Вашингтона — новые геополитические риски.

— Визит в Южную Корею, конечно, также стоит рассматривать, как намек Китаю. США одновременно включают рычаги давления на Пекин, используя тот же Тайвань, Южную Корею, Японию . Он призван продемонстрировать то, что Соединенные Штаты держат руку на пульсе и Южная Корея остается их важным стратегическим союзником в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — считает руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

О сильной антикитайской риторике говорит и директор ИСАА МГУ Алексей Маслов. По его словам, вся активность Вашингтона в регионе — это попытка создать в нем антикитайский контур. При этом, как ранее заявил глава МИД Китая Ван И, ни одна из стран региона не приемлет конфронтации блоков.

— Сеулу не очень хочется втягиваться в это противостояние блоков, потому что республика, например, получала довольно неплохую прибыль от торговли с Россией . Однако теперь, скорее всего, усилится привязка южнокорейской экономики к США, и заблокируются поставки в Китай южнокорейских компонентов для электроники, как продолжение политики Байдена. А это в свою очередь может привести к экономическому разрыву с Китаем, что опять же невыгодно Южной Корее, — резюмировал директор ИСАА МГУ.

Кроме того, Сеул могут вынудить начать поставки вооружения для Украины. На Южную Корею оказывается давление по этому вопросу , учитывая, что она — крупнейший из союзников США производитель некоторых видов вооружений, в том числе для сухопутных войск. Сеул же изначально занял довольно нейтральную позицию и не хотел присоединяться к санкциям. Однако с учетом укрепляющихся связей РФ и КНДР Южная Корея может передумать.

К чему пришли на саммите G7

В рамках своего турне — перед Южной Кореей — Блинкен посетил и саммит министров иностранных дел G7 в Токио. Одной из ключевых тем встречи стала ситуация вокруг Украины, о которой явно многие позабыли на фоне палестино-израильского конфликта . По итогам переговоров председательствующая на саммите глава МИД Японии Йоко Камикава заявила, что «приверженность строгим санкциям против России и решительная поддержка Украины ничуть не поколебалась, даже несмотря на обострение ситуации на Ближнем Востоке». В совместном коммюнике по итогам встречи дипломаты также призвали Китай не помогать России и оказывать на нее давление для прекращения боевых действий .

Заявление указывает на то, что страны-члены G7 продолжат поддерживать Киев в военном плане и воспринимают конфликт на Украине как выгодное капиталовложение, считает Кирилл Котков.

— Это же мощный стимул для того же американского военпрома, который занимает большую долю в экономике США. Это же касается и военной промышленности других стран, входящих в G7, которые помогают Украине . Судя по тому, что Зеленский заявил о том, что выборов не будет, это значит, что страны заинтересованы в продолжении этого конфликта, — поделился мнением эксперт.

Вообще сам саммит в Токио — это попытка реанимировать мировое внимание к Украине, отметил в беседе с «Известиями» Алексей Маслов.

— Это очевидно, потому что происходящие сейчас события, в том числе ситуация на Ближнем Востоке и вокруг Тайваня, отвлекают внимание от Украины. И, судя по всему, Киев очень не хочет, чтобы общее внимание куда-то переносилось , — обратил внимание Маслов.