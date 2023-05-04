Старый враг лучше новых: Сеул и Токио активизируют нормализацию связей

Старания лидера Южной Кореи Юн Сок Еля примириться с Японией воздались взаимностью. В ближайшее воскресенье, 7 мая, японский премьер Фумио Кисида прилетит с двухдневным визитом в Сеул для «обмена мнениями по душам об ускорении связей». Первое посещение японским премьером соседней страны с 2018 года станет ответным жестом — в марте впервые за 12 лет в Японии побывал президент Южной Кореи. Одним же из главных выгодоприобретателей новоиспеченной дружбы Токио и Сеула, бесспорно, стали США, давно ратовавшие за усиление трехстороннего альянса с двумя своими азиатскими союзниками ради совместного противостояния Китаю. О международной роли треугольника Вашингтон – Сеул – Токио — в материале «Известий».

Японское алаверды

На фоне мартовского визита в Токио южнокорейского лидера Юн Сок Еля — первого за 12 лет посещения Страны восходящего солнца президентом РК — сообщение о предстоящем 7–8 мая визите в Сеул Фумио Кисиды особой сенсацией не выглядело. В конце концов именно в марте стороны договорились возобновить двустороннюю челночную дипломатию. Тем не менее это стало еще одним свидетельством того, что нормализация отношений двух соседей не ограничилась одними разговорами и благими пожеланиями, а пошла по нарастающей.

Во многом путь к потеплению проложило решение Юн Сок Еля отказаться от многолетних попыток заставить японские концерны выплатить компенсации за подневольный труд, которому корейцы подвергались в годы японской оккупации полуострова. Отчасти помогла и общность современных угроз. Прежде всего — участившиеся ракетные испытания Северной Кореи, но в немалой степени и растущая военная мощь Китая.

Наконец, настрой на то, чтобы ладить, а не враждовать, подстегнули экономические проблемы, обострившиеся как ввиду пандемии, так и по причине общей турбулентности мировой экономики на фоне украинских событий. К слову, на этой неделе главы финансовых ведомств Японии и Южной Кореи провели первую за последние семь лет двустороннюю встречу на полях заседания Азиатского банка развития в Инчхоне, чтобы обсудить меры борьбы с замедлением экономического роста.

Бесспорными позитивными знаками в процессе примирения стало недавнее решение Республики Корея вернуть Японию в список привилегированных торговых партнеров, для которых действует упрощенная процедура при экспорте стратегических товаров, а также обещание министерства экономики, торговли и промышленности Японии восстановить льготный режим экспорта для Южной Кореи. Взаимные ограничения были введены сторонами друг против друга четыре года назад на волне тех самых споров вокруг времен колониального господства и решения южнокорейского суда о возможности продажи активов ряда японских компаний в РК для выплаты компенсаций жертвам насильственного труда.

Сейчас же с официальным закрытием страницы непростого общего прошлого стороны устремили взгляды в будущее. «Ожидаю, что это будет прекрасная возможность придать импульс нашей «челночной дипломатии» и обменяться мнениями по душам об ускорении японо-южнокорейских связей и кардинальном изменении глобальной ситуации», — заявил Фумио Кисида журналистам 2 мая.

По мнению руководителя Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Валерия Кистанова, торгово-экономическая сфера станет важнейшей, которой оба лидера попытаются придать новый импульс на фоне политического примирения.

— Обе страны важны друг для друга как торгово-экономические партнеры, и когда между ними случился раздрай и пошли взаимные санкции, всё это ударило по экономическим связям. Бизнес-круги обеих стран с большим неодобрением восприняли политический раскол. Сейчас тенденция к тому, чтобы восстановить эти связи, — отметил эксперт.

С антикитайским акцентом

Нормализация отношений между Японией и Южной Кореей стала, бесспорно, и крайне отрадной новостью для американцев, давно ратовавших за то, чтобы два их главных союзника в Азии отбросили давние исторические распри ради совместного противостояния общим угрозам. И потому Штаты не стали жадничать на комплименты, после того как процесс примирения пошел. На прошлой неделе, принимая Юн Сок Еля в Белом доме, президент США Джо Байден высоко оценил «политическое мужество» Юна в работе с Фумио Кисидой над улучшением отношений между Сеулом и Токио после многих лет напряженности из-за исторических вопросов.

Музыкой же для ушей самих США стало заявление Юна о необходимости «ускорить трехстороннее сотрудничество Кореи, США и Японии в области безопасности для противодействия растущим северокорейским ядерным угрозам».

По итогам визита южнокорейского лидера Сеул также заручился обещанием Вашингтона на атомный ответ в случае ядерной атаки со стороны Северной Кореи. Кроме того, обе страны решили впервые за несколько десятилетий возобновить практику заходов в южнокорейские порты американских подлодок, вооруженных ядерными ракетами.

Кроме того, как стало известно на этой неделе от неназванного американского чиновника, на саммите G7 в японской Хиросиме 19–21 мая лидеры США, Японии и Южной Кореи проведут рандеву на троих, чтобы, в частности, проработать конкретные шаги по обмену информацией о ракетных программах в режиме реального времени в целях предотвращения нападений со стороны Пхеньяна.

Впрочем, если Токио и Сеулу Штаты важны и нужны прежде всего в роли ядерного «покровителя» перед лицом северокорейской угрозы, то Вашингтон рассматривает своих союзников скорее как ключ к ограничению доступа Китая к сферам высоких технологий.

В случае с Японией это уже удалось. В конце марта министерство экономики, торговли и промышленности этой страны сообщило о введении ограничений на экспорт 23 видов оборудования для производства полупроводников. Официально эти ограничения ввели для «неблагонадежных стран», которые могут использовать технологии в военных нуждах, но фактически их целью стало усложнить экспорт оборудования в Китай. Рестрикции, вступающие в силу с июля, коснутся дюжины японских компаний, продающих за рубеж оборудование для обработки кремниевых пластин и изготовления чипов. Однако власти в Токио заверили, что бизнес национальных компаний пострадает в результате этих мер в минимальной степени. В Пекине с таким выводом, естественно, поспорили, призвав Токио «скорректировать неправильную практику».

Южная Корея, которую Штаты не первый месяц склоняют к всевозможным ограничениям на сотрудничество в области чипов с Китаем, пока держится, хоть и с трудом. Как пояснял еще прошлым летом один из представителей индустрии полупроводников в Сеуле, южнокорейские компании в равной степени не хотят терять КНР, на долю которой приходится около половины общего спроса на чипы в мире, и не могут игнорировать США, поскольку именно оттуда импортируется много передового оборудования.

По неофициальным данным, во время госвизита в США Юн Сок Ель просил Байдена ослабить американские ограничения, которые не позволяют южнокорейским игрокам вроде SK Hynix и Samsung Electronics (у каждого из которых, к слову, не по одному заводу в Китае) осуществлять дополнительные инвестиции на материк. Но никакого снисхождения с американской стороны, судя по всему, не последовало. Напротив, южнокорейцев, по данным Financial Times, попытались уговорить не повышать продажи чипов китайцам, в случае если из КНР будет вынужден уйти американский производитель Micron.

Вместе с тем не исключено, что на фоне откровенно проамериканского курса нынешней администрации в Сеуле Юн Сок Ель пойдет на ограничения торговых отношений с Пекином, сокращая его участие в цепочке поставок, уменьшая количество закупаемого сырья и материалов оттуда, даже вопреки тому, что все эти меры будут невыгодны южнокорейским производителям.

Пунктирная линия

По словам Валерия Кистанова, нынешнее потепление между Сеулом и Токио позволит еще больше укрепить неформальный треугольник, в котором антикитайский оттенок будет проявляться всё больше. При этом для США одной из самых важных задач станет усиление в нем именно линии Сеул – Токио.

— Треугольник Вашингтон – Сеул – Токио существовал еще с периода холодной войны и был направлен на сдерживание СССР в Азии. После ее окончания оказалось, что этот треугольник не очень-то и прочный и что линия Сеул – Токио была прочерчена пунктирными линями. Как только исчез Советский Союз, из шкафов азиатских стран полезли скелеты — и территориальные споры, и вопрос о «женщинах для утешения», и вопрос о компенсациях за принудительный труд, — пояснил эксперт.

Даже сейчас, в разгар примирительного драйва, не всё так гладко. В Южной Корее, как среди парламентской оппозиции, так и в обществе, по-прежнему очень сильны антияпонские настроения. Одним из подтверждений этого можно счесть визит группы южнокорейских оппозиционных законодателей на контролируемые Сеулом острова Тэкто, которые Япония оспаривает и называет Такэсима. Поездка, вызвавшая мгновенный протест японского МИДа, была предпринята, по мнению Валерия Кистанова, в пику не столько Токио, сколько Юн Сок Елю.

Все эти никуда не девшиеся подспудные антияпонские настроения и вероятный приход к власти в РК через четыре года нового президента от оппозиции, вполне вероятно, сведут на нет нынешнее потепление между Сеулом и Токио, попутно приведя и к трещине в возрожденном ныне альянсе двух стран с США.