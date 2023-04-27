Ядерный подряд: о чем договорились лидеры Южной Кореи и США

Южная Корея заручилась обещанием США атомного ответа в случае ядерной атаки со стороны КНДР. Кроме того, Вашингтон и Сеул решили впервые за несколько десятилетий возобновить практику заходов в южнокорейские порты американских подлодок, вооруженных ядерными ракетами. Так завершилась встреча в Белом доме лидеров двух стран — Джо Байдена и Юн Сок Еля, находящегося в США с государственным визитом. По мнению экспертов, такой исход переговоров минимизирует стремление Сеула обзаводится собственным ядерным оружием , разговоры о чем ведутся в стране довольно активно. При этом, усиление американского военного присутствия на Корейском полуострове испортит отношения Южной Кореи с Китаем и Россией .

Мнение экспертов

Ведущий научный сотрудник Центра Корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов:

«О том, что США и Южная Корея готовы ответить на северокорейскую атаку так, что это закончится падением режима в КНДР, говорили уже довольно давно, это развитие тренда расширенного сдерживания. Но речь не о том, что на территории Корейского полуострова на постоянной основе разместят американское ядерное оружие. Просто корабли, самолеты, подлодки с ядерным оружием на борту будут чаще появляться вокруг Кореи , а учения с отработкой ответа на потенциальное северокорейское нападение будут проводится чаще и больше.

Что важно: Юн Сок Ель подтвердил, что Сеул будет придерживаться ядерного нераспространения и соблюдать все договоренности. Дело в том, что на фоне обострения [ситуации в регионе] в Южной Кореи демаргинализовались разговоры о том, что ядерную угрозу Пхеньяна нужно сдерживать собственной. Как следует из опросов общественного мнения, многие люди в стране считает, что южанам нужна своя ядерная бомба. Разговоры на эту тему уже довольно давно ведут и политики из партии власти. Понятно, что появление южнокорейской ядерной программы было бы последним гвоздем в систему нераспространения. Поэтому Юн Сок Еля уговаривали этого не делать.

Также нужно обратить внимание, что в заявлении лидеров по итогам переговоров, несмотря на дежурные осуждения [России] было зафиксировано, что Южная Корея пока придерживается прежней политики в плане помощи Украине — поставок оружия не будет. Хотя были опасения, что Джо Байден может задать Юну прямой вопрос — кому тот друг, и в такой ситуации Юну было бы сложно сказать «нет» [т.е. отказать в отправке Киеву военной помощи]».

Эксперт Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков:

«От непосредственного присутствия на территории Корейского полуострова или поблизости от него американских лодок с ядерными боезарядами на борту, реально меняется очень немногое. Вопрос в том, готовы ли США в случае конфликта вмешаться в него на стороне Южной Кореи. Если такой воли нет, не столь уж важно, где находятся американские ядерные заряды, — в сотнях или в тысячах километрах от потенциального театра военных действий. Тем не менее, подобные демонстративные жесты в определенной степени успокаивают южнокорейскую публику, поэтому они и предпринимаются.



С точки зрения российских и китайских интересов, происходящее вызывает определенное беспокойство и раздражение. Ведь в результате этих мер существенно усиливается американское военное присутствие в непосредственной близости от границ этих стран. Каким образом на это можно будет отреагировать, пока совершенно непонятно.

Скорее всего, это приведет к постепенному ухудшению отношений Южной Кореи и с Россией и с Китаем. Хотя, я полагаю, это ухудшение в обозримой перспективе и так неизбежно: в условиях, когда мир раскалывается на блоки, Южная Корея оказывается еще глубже втянута в лагерь союзников США, и происходит это во многом по ее собственной инициативе.

Ситуация тут достаточно симметрична и безнадежна. США и Южная Корея ничего не могут сделать с северокорейскими ядерными амбициями, а Россия и Китай мало что могут в реальности предпринять в ответ на усиление присутствия США в регионе и даже в ответ на южнокорейскую ядерную программу, если таковая начнется.