С многочисленными просьбами: лидер Южной Кореи начинает госвизит в США

Всю нынешнюю неделю президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проведет в США: с 24 по 29 апреля он будет там с госвизитом, посвященным 70-летней годовщине двустороннего альянса. Одна из главных целей Сеула — заручиться поддержкой США перед лицом ядерной угрозы со стороны Пхеньяна. В Вашингтоне же попытаются вовлечь союзника в свою хорошо известную игру по ограничению технологического развития Китая. И не исключено, что Сеул ей поддастся, даже вопреки собственным экономическим интересам, считают эксперты. Подробнее о том, с чем и зачем лидер Южной Кореи отправился в Штаты, — в материале «Известий».

Всё лучшее сразу

Юн Сок Ёль станет первым президентом Республики Корея, кто побывает в США с государственным визитом со времен Ли Мен Бака, принятым по ту сторону Атлантики в далеком 2011 году. И вторым зарубежным лидером после французского президента Эммануэля Макрона, кого администрация Джо Байдена решила пригласить с визитом такого статуса.

Мотивация проста: в этом году Южная Корея и США отмечают 70-летие двустороннего альянса, созданного после войны 1950–1953 годов на Корейском полуострове, и эта тема будет так или иначе звучать на мероприятиях в ходе всего визита. Так, 25 апреля президенты Юн и Байден с первыми леди посетят мемориал ветеранов Корейской войны в Вашингтоне , после чего южнокорейский лидер — впервые за пределами страны — вручит высшую награду за доблесть трем американским ветеранам тех событий. К слову, еще с конца прошлой недели на Таймс-сквер в Нью-Йорке стали транслировать видеоролик, посвященный выдающимся ветеранам Корейской войны.

27 апреля южнокорейский лидер выступит с речью перед конгрессом, где, как сообщают в Сеуле, «оглянется на прошедшие 70 лет существования альянса, основанного на общих ценностях либеральной демократии, верховенства закона и прав человека» и представит план дальнейшего развития альянса.

Джо Байден и Юн Сок Ёль Фото: AP/Evan Vucci

Одним из экивоков в сторону будущего станет посещение главой Южной Кореи глобального форума лидеров видеоконтента. Там он намерен встретиться с главами крупнейших американских медиакорпораций вроде Paramount, Warner Bros., Discovery, NBCUniversal Media, Sony Pictures и The Walt Disney Company. 28 апреля, уже в Бостоне, Юн проведет дискуссии с экспертами в области цифровых технологий и биологии в Массачусетском технологическом институте и в тот же день выступит в Гарвардском университете. На повестке дня и сотрудничество двух стран в космосе — среди прочего, лидер РК посетит Центр космических полетов NASA недалеко от Вашингтона и встретится с работающими там корейскими учеными.

Немалую часть визита стороны посвятят и торгово-экономическим вопросам. Вместе с Юном в США отправились 122 представителя бизнеса, включая глав Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor и руководство сразу шести крупных бизнес-ассоциаций . Как ожидается, 25 апреля американские компании в сфере передовых технологий объявят о планах инвестировать в Южную Корею. Впрочем, главным успехом в торговой части для Сеула будет считаться получение уступок при реализации закона США о снижении инфляции и закона о чипах и науке, что, к слову, было и одной из тем госвизита в США главы Елисейского дворца.

С думой о Севере

Но править бал будут все-таки политика и вопросы безопасности. Визит южнокорейского президента в Штаты проходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу развивающегося ядерного и ракетного потенциала Северной Кореи. Многие опасаются, что вслед за запуском твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» Пхеньян может запустить военный спутник-шпион или устроить новые испытания.

Поэтому принципиально важным для Юн Сок Ёля будет вновь заручиться обязательствами Вашингтона по усилению «расширенного сдерживания» — приверженности США мобилизации всего спектра своих военных возможностей, включая ядерные, для защиты своего союзника от неспокойного соседа. По данным южнокорейских СМИ, это станет заглавной темой на переговорах двух лидеров в Белом доме 26 апреля.

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» в Северной Корее, 14 апреля 2023 года Фото: REUTERS/KCNA

На прошлой неделе в интервью агентству Reuters Юн Сок Ёль заметил, что двум странам «следует подготовить более решительные меры, чем те, которые есть у НАТО». Многие эксперты прочли в этом намек на желание Сеула, не готового размещать у себя ядерное оружие США, участвовать в стадии ядерного планирования, если Юг вдруг подвергнется нападению, а США начнут контратаку.

— Южная Корея озабочена трансформацией ядерных доктрин и развитием ядерных вооружений Северной Кореи. Там несколько месяцев назад был принят закон о ядерном оружии, где говорится о тактическом ядерном оружии и о вероятных сценариях его применения. Кроме того, Пхеньян уже на грани приобретения возможности нанесения ядерного удара по континентальной территории США, — напомнил директор Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин. — В этих условиях у Сеула есть серьезные опасения в отношении надежности гарантий США в отношении их безопасности, и они будут пытаться добиться от Штатов усиления тех или иных мер, которые позволили бы им чувствовать себя в полной безопасности.

Примечательно, что, будучи озабоченным эскалацией на Корейском полуострове, южнокорейский лидер сам походя внес свою лепту в дальнейшее обострение в регионе. В том же последнем интервью Reuters Юн Сок Ёль впервые допустил возможность военной помощи Украине, сказав, что в случае возникновения там ситуации, с которой «международное сообщество не сможет мириться», Сеулу стало бы трудно настаивать на оказании Киеву только гуманитарной или финансовой поддержки.

Ответ России не заставил себя ждать. Как сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, такого рода заявления «будут учитываться при формировании российских позиций по вопросам, затрагивающим коренные интересы безопасности соответствующих стран» и в случае с Республикой Корея «речь могла бы идти о подходах к урегулированию ситуации на Корейском полуострове».

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

После этого официальные лица в Сеуле несколько раз подчеркнули, что заявления президента РК были «гипотетическими» рассуждениями. Но отнюдь не свернули линию на дальнейшую эскалацию с Москвой. В день вылета южнокорейского президента в США стало известно, что с 28 апреля Сеул расширит экспортные санкции против России с 57 до 798 позиций, включая детали для автомобилей дороже $50 тыс., полупроводники, строительное оборудование и драгоценные камни.

Выстрел себе в ногу

Подключаться же к ограничениям в отношении Китая, крупнейшего торгового партнера Южной Кореи, будет сложнее. А Сеул, как считается, об этом попросят, пусть даже речь идет не совсем о санкциях.

Как сообщило издание The Financial Times, в преддверие визита Юна Белый дом призвал южнокорейские власти повлиять на своих производителей чипов, чтобы они не увеличивали продажи в Китай, если Пекин запретит продажу у себя продукции американской компании Micron.

Проверка этой компании — ведущего игрока на мировом рынке микросхем памяти — началась в Китае в апреле (явно в ответ на введенный Штатами в октябре прошлого года запрет на экспорт в КНР полупроводниковых технологий). И совершенно не факт, что по итогам проверок против американской компании, получающей четверть своих прибылей на рынке Китая, будут приняты какие-то ограничительные меры. Тем не менее Вашингтон решил подстелить соломку загодя, попытавшись уговорить южнокорейских игроков Samsung Electronics и SK Hynix не повышать продажи чипов китайцам в случае выдавливания оттуда Micron.

Фото: ТАСС/EPA/YONHAP

По словам руководителя Центра корейских исследований ИКСА РАН Виктории Самсоновой, администрация Юн Сок Ёля искусственно тормозит развитие экономических связей с Китаем, что очень плохо влияет на южнокорейские компании, работающие на китайском рынке, и экономическую ситуацию в самой Южной Корее.

— Если посмотреть на экспорт за 2023 год, видно, что в первую очередь падает именно экспорт полупроводников и высокотехнологичной продукции. А она в основном шла на китайский рынок. Но, к сожалению, ввиду того что новая администрация РК во главе с Юн Сок Ёлем ведет явно проамериканскую политику, она готова идти на поводу Вашингтона даже в ущерб собственным экономическим интересам. Даже несмотря на то что Китай — основной торговый партнер РК, товарооборот с которым в 2022 году превысил $300 млрд.