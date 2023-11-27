 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Три человека погибли при выбросе метана на руднике в Якутии
Общество
МАГАТЭ сообщило об отключении ЗАЭС от основной линии электроснабжения
Общество
Поезда задерживаются в Сочи из-за падения деревьев на железнодорожные пути
Мир
ХАМАС выступило за продление гуманитарного перемирия в секторе Газа
Общество
МЧС направило аэромобильную группировку в подтопленный район Евпатории
Происшествия
Драка со стрельбой произошла в торговом центре Екатеринбурга
Происшествия
Трансформатор загорелся на Челябинском тракторном заводе
Мир
Очередь из ожидающих въезда в Литву из России фур выросла до 145 машин
Общество
В крымском поселке Героевское из-за шторма оказались заблокированы 40 домов
Экономика
Минсельхоз РФ не ждет резкого роста цен на продукты к Новому году
Мир
Нетаньяху посетил сектор Газа и пообещал победить ХАМАС
Мир
ХАМАС сообщило о передаче Красному Кресту третьей группы заложников
Мир
В США допустили возможность продления гуманитарного перемирия в Газе
Общество
Пушилин сообщил о восстановлении электроснабжения большинства абонентов в ДНР
/

Боевой круг: кто в Латинской Америке ищет военного сотрудничества с РФ

И в чем проблемы налаживания их взаимодействия с Москвой
Фото: Getty Images/Anadolu Agency
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При наличии общего оппонента в лице США особенно важное значение для Каракаса приобретает военное сотрудничество с Москвой, и оно уже помогло Боливарианской республике нарастить потенциал. Об этом «Известиям» заявил атташе по военным вопросам посольства Венесуэлы в РФ. Растет интерес к расширению отношений с Москвой и в других странах Латинской Америки, хотя взаимодействие по этим вопросам затрудняется рядом проблем. В чем сложности и какие перспективы у российско-латиноамериканского военного сотрудничества — в материале «Известий».

Интерес в Латинской Америке растет

Внешняя политика Венесуэлы всё больше переплетается с геостратегическими интересами России, а потому запрос Каракаса на сотрудничество с Москвой остается на очень высоком уровне, заявил в разговоре с «Известиями» атташе по вопросам обороны при посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Элиэсер Хосе Мелендес Асмадт.

— Это стратегическое сотрудничество укрепляется в условиях международного давления со стороны США. Это сотрудничество позволило Венесуэле укрепить свою военную мощь, защитить свой суверенитет и территорию, а также противостоять международному давлению, — говорит дипломат.

По словам Мелендеса Асмадта, после подписания в 2001 году во время визита в Москву Уго Чавеса первого соглашения о военно-техническом сотрудничестве Венесуэла заключила с Россией не один договор о закупке вооружений, создании заводов по производству оружия и участии РФ в оснащении венесуэльских вооруженных сил.

Главнокомандующий армией Республики Никарагуа Хулио Сесарем Авилес Кастийо и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи

Главнокомандующий армией Республики Никарагуа Хулио Сесарем Авилес Кастийо и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи

Фото: ТАСС/Дмитрий Харичков

Растет спрос на военно-техническое сотрудничество с Россией и со стороны Никарагуа. 7 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим армией этой страны Хулио Сесарем Авилесом Кастийо, на которых стороны выразили желание продолжать взаимодействие по линии оборонных ведомств.

Наши к вашим: расширит ли Латинская Америка военное сотрудничество с РФ
Как украинский кризис отразился на борьбе Вашингтона и Москвы за влияние в регионе

До этого в июле 2023 года президент Никарагуа Даниэль Ортега санкционировал ввод российских войск в Никарагуа с гуманитарными целями. Речь идет о размещении военнослужащих российской армии, а также кораблей и авиации для участия в гуманитарных, поисковых и спасательных операциях.

— Никарагуа — это маленькая страна. Мы можем всю Никарагуа обеспечить военной техникой. Это для нас не так много стоит, — сказал «Известиям» профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

Солдат армии Никарагуа стоит на танке Т-72 во время военной выставки в Манагуа

Солдат армии Никарагуа стоит на танке Т-72 во время военной выставки в Манагуа

Фото: REUTERS/Oswaldo Rivas

Одновременно с увеличением интереса к сотрудничеству в военном плане с Россией Никарагуа решительными шагами уходит от взаимодействия с США. Так, 19 ноября Никарагуа покинула Организацию американских государств, став третьей страной Латинской Америки, отказавшейся от сотрудничества с ОАГ, после Кубы и Венесуэлы.

Все против одного: почему страны Латинской Америки рвут связи с Израилем
И как на это реагирует еврейское государство

Куба, которую исключили из ОАГ еще в 1962 году, когда Гавана избрала для себя социалистический путь развития, могла бы стать одним из потенциальных союзников России в Латиноамериканском регионе. Перспективу в военном сотрудничестве России c Гаваной обозначил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Вопрос военно-технического сотрудничества будет развиваться в том числе, если решится вопрос создания пунктов бункеровки (заправка судна топливом и маслами. — «Известия») в Сантьяго-де-Куба, куда могли бы заходить наши корабли, находящиеся в Атлантическом океане, а также подводные лодки. Возможно, имеет перспективу восстановление военных баз на Кубе, — заявил эксперт.

Кубинские военные приветствуют российский противолодочный эсминец «Адмирал Чабаненко» в Гаване. 19 декабря 2008 года

Кубинские военные приветствуют российский противолодочный эсминец «Адмирал Чабаненко» в Гаване. 19 декабря 2008 года

Фото: Getty Images/Sven Creutzmann

Перешедший в наследство от Советского Союза российский зарубежный центр радиоэлектронной разведки существовал до 2002 года в пригороде Гаваны и играл важную роль во время холодной войны для получения развединформации о противнике. Станция была ликвидирована без учета мнения кубинцев по требованию США, а также из-за экономических сложностей в поддержании функционирования базы.

Министры обороны Кубы и России встречались в июне 2023 года в Москве, однако никаких новостей о начале реального сотрудничества в военном плане между странами после этого не последовало. Зато 21 ноября республику посетил замглавы МИД Великобритании Дэвид Ратли. Страны договорились подписать новое соглашение о политическом диалоге и сотрудничестве.

МИД вместе: Россия и Венесуэла готовы противостоять западным санкциям
Какие еще темы обсудили стороны в Каракасе в рамках турне дипломатической делегации РФ по Латинской Америке

В чем проблемы военного сотрудничества

На деле темпы и качество ВТС России со странами Латинской Америки пока невысоки. Ни одна из стран региона, по данным исследовательского центра SIPRI, не вошла в список из 25 импортеров российского оружия по данным на 2021 и 2022 годы.

Тем временем главным экспортером оружия в Латинскую Америку, согласно тем же исследованиям, на протяжении последних лет были США. Они поставляли оружие в Чили, Колумбию, Сальвадор, Гондурас и Панаму.

Поставками в Бразилию, которая, согласно подсчетам SIPRI, закупает больше всего оружия из стран Латинской Америки, занимается Швеция. Она же продает в куда меньших объемах оружие в Мексику. Второй после Бразилии по объемам импорта вооружения идет Перу, которая получает эту продукцию от Южной Кореи. На третьем месте Аргентина с поставками вооружения из Франции.

Вертолет ВВС США и солдаты армии Гондураса во время совместных учений

Вертолет ВВС США и солдаты армии Гондураса во время совместных учений

Фото: commons.wikimedia.org

Сокращение объема сотрудничества по военной линии в последнее время обосновано тремя основными причинами: затруднением логистики, необходимостью использования техники и вооружений в ходе спецоперации на Украине, а также неконкурентоспособностью схемы военно-технического сотрудничества, предлагаемой Россией странам Латинской Америки.

— Мы работаем по схеме: выиграли тендер — и замечательно, покупайте нашу технику! В странах Латинской Америки подход другой. Они стремятся сэкономить, — сообщил «Известиям» Виктор Хейфец.

Вне игры: саммит ЕС – Латинская Америка прошел без Украины
Латиноамериканцы отделили Киев от Европы

Странам Латинской Америки, которые не планируют воевать, не нужна дорогостоящая современная военная техника, считает эксперт. Их интерес в заключении торговой сделки лежит скорее в поддержании сотрудничества с Россией. В подобных вопросах не может быть универсальной политики, когда речь заходит о Латинской Америке, — каждая страна нуждается в индивидуальном подходе и понимании ее конкретных задач и ожиданий от сотрудничества с Москвой.

Вертолеты Ми-35 ВВС Бразилии

Вертолеты Ми-35 ВВС Бразилии

Фото: министерство обороны Бразилии

— Россия предлагает покупать, но кредиты на покупку техники готова предоставить не всегда. Для многих стран Латинской Америки это вопрос важный, и они уходят к тем, кто готов дать подобные займы, — объяснил эксперт, добавив, что уходят в основном к Китаю.

Другая проблема — отсутствие должного обслуживания российской техники. «Еще при [экс-премьере РФ Евгении] Примакове мы договорились о поставке самолетов в Колумбию, а потом выяснилось, что мы не готовы отправлять специалистов, которые будут учить на них летать колумбийских летчиков, поэтому дальнейших поставок не произошло», — говорит Хейфец.

Когда хата — с краю: как Латинская Америка сопротивляется украинской теме
И почему Зеленского не захотели видеть на саммите ЕС – СЕЛАК

Подобная ситуация произошла не так давно с Бразилией. Почти одновременно с визитом экс-президента республики Жаира Болсонару в Москву в феврале 2022 года в прессе появилась информация об остановке использования армией Бразилии военных самолетов Ми-35, закупленных у России в 2008 году за $380 млн. Причиной тому стала высокая стоимость обслуживания этой техники.

Для возвращения на рынки Латинской Америки, исключая логистические проблемы и потенциальное нежелание стран сотрудничать с Россией во время продолжающегося конфликта на Украине, Москве стоит задуматься об изменении подхода. Понадобится проработать кредитную схему и активнее говорить о предоставлении кадров для обслуживания военной техники, резюмирует Виктор Хейфец.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир