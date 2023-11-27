Боевой круг: кто в Латинской Америке ищет военного сотрудничества с РФ

При наличии общего оппонента в лице США особенно важное значение для Каракаса приобретает военное сотрудничество с Москвой, и оно уже помогло Боливарианской республике нарастить потенциал. Об этом «Известиям» заявил атташе по военным вопросам посольства Венесуэлы в РФ. Растет интерес к расширению отношений с Москвой и в других странах Латинской Америки, хотя взаимодействие по этим вопросам затрудняется рядом проблем. В чем сложности и какие перспективы у российско-латиноамериканского военного сотрудничества — в материале «Известий».

Интерес в Латинской Америке растет

Внешняя политика Венесуэлы всё больше переплетается с геостратегическими интересами России, а потому запрос Каракаса на сотрудничество с Москвой остается на очень высоком уровне, заявил в разговоре с «Известиями» атташе по вопросам обороны при посольстве Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Элиэсер Хосе Мелендес Асмадт.

— Это стратегическое сотрудничество укрепляется в условиях международного давления со стороны США. Это сотрудничество позволило Венесуэле укрепить свою военную мощь, защитить свой суверенитет и территорию, а также противостоять международному давлению, — говорит дипломат.

По словам Мелендеса Асмадта, после подписания в 2001 году во время визита в Москву Уго Чавеса первого соглашения о военно-техническом сотрудничестве Венесуэла заключила с Россией не один договор о закупке вооружений, создании заводов по производству оружия и участии РФ в оснащении венесуэльских вооруженных сил.

Главнокомандующий армией Республики Никарагуа Хулио Сесарем Авилес Кастийо и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи Фото: ТАСС/Дмитрий Харичков

Растет спрос на военно-техническое сотрудничество с Россией и со стороны Никарагуа. 7 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с главнокомандующим армией этой страны Хулио Сесарем Авилесом Кастийо, на которых стороны выразили желание продолжать взаимодействие по линии оборонных ведомств.

До этого в июле 2023 года президент Никарагуа Даниэль Ортега санкционировал ввод российских войск в Никарагуа с гуманитарными целями. Речь идет о размещении военнослужащих российской армии, а также кораблей и авиации для участия в гуманитарных, поисковых и спасательных операциях.

— Никарагуа — это маленькая страна. Мы можем всю Никарагуа обеспечить военной техникой. Это для нас не так много стоит, — сказал «Известиям» профессор факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

Солдат армии Никарагуа стоит на танке Т-72 во время военной выставки в Манагуа Фото: REUTERS/Oswaldo Rivas

Одновременно с увеличением интереса к сотрудничеству в военном плане с Россией Никарагуа решительными шагами уходит от взаимодействия с США. Так, 19 ноября Никарагуа покинула Организацию американских государств, став третьей страной Латинской Америки, отказавшейся от сотрудничества с ОАГ, после Кубы и Венесуэлы.

Куба, которую исключили из ОАГ еще в 1962 году, когда Гавана избрала для себя социалистический путь развития, могла бы стать одним из потенциальных союзников России в Латиноамериканском регионе. Перспективу в военном сотрудничестве России c Гаваной обозначил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— Вопрос военно-технического сотрудничества будет развиваться в том числе, если решится вопрос создания пунктов бункеровки (заправка судна топливом и маслами. — «Известия») в Сантьяго-де-Куба, куда могли бы заходить наши корабли, находящиеся в Атлантическом океане, а также подводные лодки. Возможно, имеет перспективу восстановление военных баз на Кубе, — заявил эксперт.

Кубинские военные приветствуют российский противолодочный эсминец «Адмирал Чабаненко» в Гаване. 19 декабря 2008 года Фото: Getty Images/Sven Creutzmann

Перешедший в наследство от Советского Союза российский зарубежный центр радиоэлектронной разведки существовал до 2002 года в пригороде Гаваны и играл важную роль во время холодной войны для получения развединформации о противнике. Станция была ликвидирована без учета мнения кубинцев по требованию США, а также из-за экономических сложностей в поддержании функционирования базы.

Министры обороны Кубы и России встречались в июне 2023 года в Москве, однако никаких новостей о начале реального сотрудничества в военном плане между странами после этого не последовало. Зато 21 ноября республику посетил замглавы МИД Великобритании Дэвид Ратли. Страны договорились подписать новое соглашение о политическом диалоге и сотрудничестве.

В чем проблемы военного сотрудничества

На деле темпы и качество ВТС России со странами Латинской Америки пока невысоки. Ни одна из стран региона, по данным исследовательского центра SIPRI, не вошла в список из 25 импортеров российского оружия по данным на 2021 и 2022 годы.

Тем временем главным экспортером оружия в Латинскую Америку, согласно тем же исследованиям, на протяжении последних лет были США. Они поставляли оружие в Чили, Колумбию, Сальвадор, Гондурас и Панаму.

Поставками в Бразилию, которая, согласно подсчетам SIPRI, закупает больше всего оружия из стран Латинской Америки, занимается Швеция. Она же продает в куда меньших объемах оружие в Мексику. Второй после Бразилии по объемам импорта вооружения идет Перу, которая получает эту продукцию от Южной Кореи. На третьем месте Аргентина с поставками вооружения из Франции.

Вертолет ВВС США и солдаты армии Гондураса во время совместных учений Фото: commons.wikimedia.org

Сокращение объема сотрудничества по военной линии в последнее время обосновано тремя основными причинами: затруднением логистики, необходимостью использования техники и вооружений в ходе спецоперации на Украине, а также неконкурентоспособностью схемы военно-технического сотрудничества, предлагаемой Россией странам Латинской Америки.

— Мы работаем по схеме: выиграли тендер — и замечательно, покупайте нашу технику! В странах Латинской Америки подход другой. Они стремятся сэкономить, — сообщил «Известиям» Виктор Хейфец.

Странам Латинской Америки, которые не планируют воевать, не нужна дорогостоящая современная военная техника, считает эксперт. Их интерес в заключении торговой сделки лежит скорее в поддержании сотрудничества с Россией. В подобных вопросах не может быть универсальной политики, когда речь заходит о Латинской Америке, — каждая страна нуждается в индивидуальном подходе и понимании ее конкретных задач и ожиданий от сотрудничества с Москвой.

Вертолеты Ми-35 ВВС Бразилии Фото: министерство обороны Бразилии

— Россия предлагает покупать, но кредиты на покупку техники готова предоставить не всегда. Для многих стран Латинской Америки это вопрос важный, и они уходят к тем, кто готов дать подобные займы, — объяснил эксперт, добавив, что уходят в основном к Китаю.

Другая проблема — отсутствие должного обслуживания российской техники. «Еще при [экс-премьере РФ Евгении] Примакове мы договорились о поставке самолетов в Колумбию, а потом выяснилось, что мы не готовы отправлять специалистов, которые будут учить на них летать колумбийских летчиков, поэтому дальнейших поставок не произошло», — говорит Хейфец.

Подобная ситуация произошла не так давно с Бразилией. Почти одновременно с визитом экс-президента республики Жаира Болсонару в Москву в феврале 2022 года в прессе появилась информация об остановке использования армией Бразилии военных самолетов Ми-35, закупленных у России в 2008 году за $380 млн. Причиной тому стала высокая стоимость обслуживания этой техники.

Для возвращения на рынки Латинской Америки, исключая логистические проблемы и потенциальное нежелание стран сотрудничать с Россией во время продолжающегося конфликта на Украине, Москве стоит задуматься об изменении подхода. Понадобится проработать кредитную схему и активнее говорить о предоставлении кадров для обслуживания военной техники, резюмирует Виктор Хейфец.