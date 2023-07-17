Когда хата — с краю: как Латинская Америка сопротивляется украинской теме

Латиноамериканские страны стараются избегать темы поддержки Украины, поскольку стремятся не испортить экономические отношения с Россией. Это страны региона продемонстрировали и накануне начавшегося 17 июля саммита ЕС – СЕЛАК: Испания попыталась пригласить Киев на саммит, но латиноамериканские страны наложили вето, сочтя приглашение Украины неуместным. Эксперты отмечают, что, хотя страны региона и присоединяются к антироссийским резолюциям в ООН, на уровне межрегиональном, в частности в отношениях с Евросоюзом, государства Латинской Америки предпочитают сохранять нейтралитет. О том, удастся ли Европе перетянуть государства Южной Америки на сторону Киева и чего еще европейцы хотят от латиноамериканских государств, — в материале «Известий».

Первым делом — ресурсы

В Брюсселе 17 июля стартовал двухдневный саммит Евросоюза и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК). В последний раз подобная встреча проходила восемь лет назад — в 2015 году. На саммит прибыли десятки лидеров латиноамериканских государств, в том числе президент Бразилии Лула да Силва, а также его аргентинский коллега Альберто Фернандес. С европейской стороны на саммит явились главы Франции и Германии — Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Организатором встречи выступила Еврокомиссия.

Основным лейтмотивом повестки дня стало экономическое сотрудничество. Европа не скрывала, что больше всего в Латинской Америке ее интересуют богатые природные ресурсы. Итальянская газета Il Messaggero писала, что ЕС стремится заручиться альтернативными поставками редких минералов — от лития до меди. Цель — сократить зависимость от Китая и гарантировать стратегическую автономию, чтобы наладить собственное производство микрочипов и осуществить зеленый и цифровой переход.

Добыча нефти, Южная Америка Фото: Global Look Press/Peter Giovannini

Еще перед открытием саммита председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз инвестирует в латиноамериканские государства более €45 млрд — в первую очередь в добычу редкоземельных материалов, развитие зеленой энергетики и цифровые технологии. 17 июля Аргентина и Еврокомиссия подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области энергетики.

Отдельно Урсула фон дер Ляйен обсудила с Лулой да Силвой перспективы соглашения о свободной торговле между ЕС и МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), подписанного еще в 2019 году. Оно до сих пор остается нератифицированным. Как пишет Reuters, ЕС заинтересован в заключении торгового соглашения с Чили, крупнейшим в мире производителем меди и вторым по величине производителем лития, а также в обновлении соглашения о свободной торговле с Мексикой.

Урсула фон дер Ляйен и Лула да Силва Фото: REUTERS/Yves Herman

Директор Института научной информации по общественным наукам РАН Алексей Кузнецов считает, что попытки ЕС наладить новые энергетические соглашения с латиноамериканскими странами с целью диверсификации экономических отношений с Китаем нужно Европе прежде всего с политической точки зрения.

— Всё упирается в деньги. За двойную или тройную плату можно покупать всё что угодно — на сегодняшний день дефицита нефтегазовых ресурсов в мире нет. В странах Латинской Америки много крупных нефтедобывающих стран, и они готовы развивать контакты с ЕС. Но это больше эффективно с политической, а не экономической точки зрения , — заявил эксперт «Известиям».

Украина не в приоритете

Саммит ЕС – СЕЛАК, организованный в Брюсселе, оказался бы неполноценным, если бы европейские политики не подняли тему украинского конфликта. В мае газета Politico сообщала, что европейские дипломаты пытаются убедить лидеров Латинской Америки помочь Киеву, в частности, поставками военной техники. Издание отметило, что у Чили и Бразилии имеются сотни немецких танков Leopard, а у Колумбии — даже вооружения российского производства . Однако все попытки Европы по этому треку не привели к каким-либо результатам. Так, в начале года президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что Латинская Америка, в том числе его страна, не планирует поставлять оружие Украине.

Танк Leopard 2 Фото: REUTERS/Kay Nietfeld

Показательно, что лидеры СЕЛАК отказались приглашать на саммит президента Украины Владимира Зеленского. В конце июня он пожаловался, что на брюссельскую встречу его позвала председательствующая сейчас в ЕС Испания, но некоторые латиноамериканские лидеры приглашение заблокировали. Венесуэла и Куба решительно осудили ЕС за попытку организовать на полях саммита «несогласованные параллельные мероприятия», связанные с Украиной . Более того, Брюсселю пришлось исключить из проекта итоговой декларации все пункты, касавшиеся Киева.

При этом вряд ли можно сказать, что большинство стран Южной Америки отстаивают исключительно интересы России. Достаточно вспомнить, что в феврале Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, осуждающую действия Москвы на Украине. Большинство стран СЕЛАК ее поддержало. Против выступила только Никарагуа, а Боливия, Куба и Сальвадор смогли лишь воздержаться . Однако этому есть объяснение, считает директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь. По его словам, на глобальных площадках, таких как ООН, многие крупные латиноамериканские страны поддерживают антироссийские инициативы. Но, когда речь идет о региональных организациях, Латинская Америка абстрагируется от вопроса Украины.

Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova

— По большому счету, изначально настроения латиноамериканского истеблишмента действительно были достаточно негативными в отношении СВО. Это виделось по реакции официальных лиц и СМИ. Другое дело, что, во-первых, конфликт вошел в фазу «рутенизации», когда все ко всему привыкли. А во-вторых, с точки зрения латиноамериканских стран, украинский вопрос — это не дело Латинской Америки. Они стараются его обходить в обсуждениях в региональных организациях. А СЕЛАК — организация прежде всего региональная, поэтому, конечно, этот вопрос они обсуждать не хотели бы , — заявил эксперт «Известиям».