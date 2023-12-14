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Путин заявил о трех индексациях пенсий с последнего повышения тарифов ЖКХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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С момента последнего повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) произошло три индексации пенсий. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

Глава государства получил обращение от пенсионера из Новосибирской области Владимира Леонтьева о том, что с 1 января 2024 года планируется повышение социальной пенсии на 7,5%, а рост тарифов с 1 июля 2024-го составит от 9% до 14%.

«Обязательно посмотрим, проанализируем, что с тарифами в Новосибирске. Действительно, пенсии предполагается проиндексировать на 7,5%. Надеюсь, что это будет не ниже инфляции», — сказал президент.

Путин отметил, что в декабре 2022 года пенсии были проиндексированы на 10%, весной 2023-го — еще на 4%, и с начала 2024 года будет еще одна индексация в 7,5%.

«А тарифы не поднимали с июля прошлого года. Планируется увеличение тарифов только в июле 2024 года. То есть тарифы не поднимались полтора года. За то время произойдет три индексации пенсий, которые дадут более 23%», — сказал президент.

Путин заявил, что тарифы должны расти своевременно и мягко, а доходы граждан — опережающим темпом. Он также напомнил о возможности оформления субсидий на оплату услуг ЖКХ.

«В соответствии с законом действует правило, по которому если расходы семьи на оплату ЖКХ превышают 22%, то семья имеет право на получение субсидий. Сотни тысяч людей воспользовались этой возможностью в 2022 году. В некоторых регионах этот порог еще меньше», — сказал президент.

Социальная пенсия в 2024 году: кого и когда ждет ощутимое повышение
С 1 апреля 2024 года размер социальной пенсии повысится на 7,5%

Ранее, 27 ноября, Путин подписал закон об увеличении в 2024 году размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также закон об увеличении МРОТ в 2024 году до 19 242 рублей в месяц.

В тот же день член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что Госдума обсуждает с правительством вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам. Депутат отметила, что сейчас в стране около 33 млн неработающих пенсионеров, и власти стараются оказать основную поддержку именно им.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

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