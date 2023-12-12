Социальная пенсия в 2024 году: кого и когда ждет ощутимое повышение

Социальная пенсия представляет собой денежные выплаты нетрудоспособной категории граждан, назначаемые государством при определенных условиях. Обычно это люди, которые не имеют трудового стажа, или те, кто не накопил достаточный стаж работы для получения страховой пенсии. Размер выплаты устанавливается в твердой сумме и ежегодно индексируется с 1 апреля. Кому положена социальная пенсия и сколько получат граждане в 2024 году — в материале «Известий».

Социальная пенсия в 2024 году: когда и на сколько повысят

Социальные и страховые пенсионные выплаты индексируют ежегодно, запланировано повышение и на 2024 год. График и размер индексации всех пенсионных выплат уже известен. В Социальном фонде (СФР) на 2024–2026 годы предусмотрено ежегодное повышение всех пенсий в соответствии с изменениями прожиточного минимума в стране: в 2024 году прибавка составит 7,5%, в 2025 году — 9,5%, в 2026 году — 10,3%.

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СФР подчеркивает, что минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих россиян всегда будет не ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания. Если размер пенсии вместе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата.

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Средний размер социальной пенсии в 2024 году составит примерно 13,5 тыс. рублей — почти в два раза меньше, чем страховой. При этом с 1 апреля 2024 года социальные пенсии увеличатся на 7,5%. Самая маленькая пенсия будет на уровне 7,5 тыс. рублей, самая большая — на уровне 18 тыс. рублей. Инвалиды детства II группы, инвалиды I группы и сироты, потерявшие обоих родителей или одинокую маму, будут получать 15 379 рублей. «Основа» социальной выплаты по старости для мужчин старше 70 лет и женщин старше 65 лет составит 7690 рублей. Социальная назначается на пять лет позже, чем страховая.

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С 2024 года порядок назначения пенсионных средств изменится. Некоторые категории пенсионных выплат будут начисляться гражданам автоматически. Законопроект позволит получить поддержку в беззаявительном порядке с 1 января. Однако в случае нехватки каких-либо документов Социальный фонд (СФР) уведомит получателя об этом. Информация появится в личном кабинете на портале госуслуг.

Социальная пенсия: что это такое

Социальной пенсией называется вид помощи, которая выплачивается из государственного бюджета нетрудоспособным или ограниченно трудоспособным гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации. Право на подобную выплату имеют иностранные резиденты и лица без гражданства, которые законно находятся на территории страны более 15 лет.

В России социальная пенсия предоставляется гражданам, достигшим пенсионного возраста (70 лет для мужчин и 65 лет для женщин), а также инвалидам I и II группы, пенсионерам, имеющим низкий доход, и другим категориям граждан. С более раннего возраста рассчитывать на подобную пенсию могут представители коренных малочисленных народов Севера, находящиеся на территории проживая таких народов. Им выплаты назначаются с 50 лет для женщин и с 55 лет для мужчин. Для этого необходимо предоставить в СФР свидетельство о рождении или справку из муниципалитета, удостоверение личности с отметкой о регистрации.

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Главным отличием социальной пенсии от страховой является способ формирования фонда выплат. В первом случае денежные средства поступают из государственного бюджета, во втором случае — из страховых взносов, которые платят либо работодатели, либо сами люди. Гражданин не может рассчитывать на социальные выплаты по старости, если в СФР продолжают поступать страховые взносы. Например, деятельность ИП или по гражданско-правовому и трудовому договору. Работающие граждане имеют право только на страховую пенсию.

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Виды и условия назначения социальной пенсии в России

Социальная пенсия является бессрочной и назначается с начала месяца, в котором человек обратился за ней. Условия назначения выплаты нетрудоспособным гражданам описаны в Федеральном законе от 15.12. 2001 № 166. Согласно документу, в зависимости от основания существуют три варианта обеспечения.

Первый способ получения социальной пенсии — по старости . Право на выплату имеют женщины 65 лет и мужчины 70 лет, если они являются гражданами России, а также иностранные граждане и лица без гражданства, прожившие на территории страны не менее 15 лет. Кроме того, претендовать на пенсию могут пожилые представители коренных малочисленных народов Севера, которые достигли 55 и 50 лет, постоянно проживающие в северных районах.

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Также существует социальная пенсия по инвалидности. Денежное обеспечение выплачивается всем нетрудоспособным гражданам независимо от возраста. Размер выплаты обуславливается группой инвалидности и региональным коэффициентом.

Третий вариант — пенсия по потере кормильца. Деньги могут получить несовершеннолетние граждане или студенты очного отделения до 23 лет. Основанием является отсутствие одного или обоих родителей или других опекунов. Совершеннолетнему ребенку необходимо дополнительно подтвердить право на получение пенсии по потере кормильца. В СФР следует предоставить справку об обучении по очной форме в учебном заведении, документы, которые подтверждают, что ребенок находился на иждивении у умершего, а также подтверждение того, что на день смерти кормильца за ребенка не платили взносы по обязательному пенсионному страхованию.