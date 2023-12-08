Индексация пособий в 2024 году: опубликован график повышения выплат

Каждый год правительство России проводит индексацию пособий пенсионерам, инвалидам, многодетным, военным и другим категориям граждан. С начала 2024 года субсидии для россиян вырастут соразмерно прогнозируемой инфляции. Когда и на сколько повысят государственные выплаты — в материале «Известий».

Индексация — что это такое простыми словами

Индексация выплат представляет собой защиту доходов и уровня жизни граждан от инфляции — ежегодного роста цен на товары и услуги. То есть государство каждый год производит обязательный перерасчет размера заработных плат госслужащих, пенсий, социальных пособий и других выплат населению в соответствии с ценами на продовольствие, вещи и услуги, которые необходимы россиянам для жизни. Это позволяет гражданам уязвимых категорий сохранять покупательную способность относительно неизменной. То есть за счет надбавки россияне в 2024 году смогут покупать примерно тот же необходимый набор товаров, что и в прошлом году, даже если цены на них вырастут.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Процент индексации денежных выплат для каждой категории населения — разный, его утверждает правительство РФ. Кроме того, повышение происходит не в одно время, а равномерно в течение года. Увеличение социальных выплат в разные даты реализуют в связи с прогнозным периодом наступления инфляции.

Индексация выплат с 1 января 2024 года

Согласно утвержденному закону о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (ФЗ № 540 от 27.11.2023), некоторые виды пособий проиндексируют уже с первого числа следующего года.

Так с 1 января 2024 года размер страховой пенсии по старости и инвалидности проиндексируют на 7,5%. Увеличение выплаты произведут для неработающих пенсионеров, граждан с инвалидностью, военных с гражданскими выплатами и для лиц, потерявших кормильца.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Сумма фиксированной надбавки к страховой пенсии увеличится с 7567,3 рублей до 8134,9 рублей. По прогнозам Минтруда, средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2024 году составит 23 405 рублей. Перерасчет пенсии произведут автоматически , поэтому обращаться в Социальный фонд Росси (СФР) нет необходимости.

Кроме того, с 1 января следующего года на 18,5% увеличится минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Его размер составит 19 242 рубля. На основе МРОТ рассчитываются многие социальные пособия и выплаты, поэтому их сумма также увеличится.

Индексация с 1 февраля 2024 года

В соответствии со ст. 6 Федерального закона № 256, размер маткапитала пересматривается ежегодно в последнем месяце зимы. С 1 февраля 2024 года материнский капитал для семей, которые еще не использовали данную выплату, проиндексируют на 7,5%, соразмерно прогнозируемому уровню поднятия цен.

Сумма выплаты на первого ребенка увеличится до 631 тыс. рублей, а на второго — до 834 тыс. рублей. Если семья потратила не все средства сертификата, то оставшуюся часть тоже проиндексируют на 7,5%. Например, если от выплаты осталось 250 тыс. рублей, то в 2024 году остаток вырастет до 268 750 рублей. Материнский капитал в следующем году по-прежнему можно будет потратить на приобретение жилья, образование детей, накопительную пенсию матери и обеспечение детей с инвалидностью.

Также с 1 февраля 2024 года проиндексируют максимальное пособие по беременности и родам — с 383 179 рублей до 565 562 рублей. А максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет увеличится до 49 123 рублей.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

С началом февраля следующего года на 7,5% повысится размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) у федеральных льготников. К ним относятся ветераны ВОВ, Герои РФ, СССР и Герои труда, чернобыльцы, инвалиды всех трех групп и другие. Полный список размещен на сайте Социального фонда России.

Так выплата для инвалидов I группы составит 5 330 рублей, для инвалидов II группы и детей-инвалидов — 3 806 рублей, для инвалидов III группы сумма увеличится до 3 047 рублей. Такие суммы перечислят из бюджета тем, кто отказался от набора социальных услуг (НСУ) и выбрал вместо них доплату.

Индексация пособий с 1 апреля 2024 года

С 1 апреля следующего года проиндексируют социальные пенсии. Выплату увеличат с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за 2023 год, то есть на 7,5%. Средний размер социальной пенсии обычно ниже страховой, поэтому ее сумма в следующем году составит 13,5 тыс. рублей. Минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания, поэтому если фактическая сумма оказывается ниже, льготник получает доплату до прожиточного минимума от государства.

Социальную пенсию получают нетрудоспособные граждане, которые не имеют рабочего стажа, или его размера не хватает для получения страховой пенсии, а также инвалиды и лица, утратившие кормильца.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Также в апреле увеличат пенсии, которые назначаются по государственному пенсионному обеспечению. Их получают военнослужащие, космонавты, федеральные госслужащие по выслуге лет и другие льготники.

Индексация с 1 августа 2024 года

Для работающих пенсионеров не предусмотрена индексация фиксированной части пенсии, но каждый год им начисляются пенсионные коэффициенты. С 1 августа 2024 года произведут перерасчет стоимости пенсионного балла. Один пенсионный коэффициент будет стоить 133,05 рубля, тогда как в 2023 году он оценивается в 123,8 рублей.

Фото: ТАСС/Кристина Кормилицына

Чем выше зарплата работающего пенсионера, тем больше пенсионных баллов ему начисляется на счет в СФР. Однако максимальный размер перерасчета не должен превышать трех пенсионных коэффициентов. Соответственно, максимальная доплата к пенсии работающего пенсионера с 1 августа 2024 года составит 133,05 × 3 = 399,15 рублей.

Индексация выплат с 1 октября 2024 года