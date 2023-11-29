Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат

По закону, заработные платы россиян индексируются каждый год, но на разный процент. В 2024 году оклады части бюджетников поднимут на прогнозируемый уровень инфляции. Для каких специалистов, когда и на какой процент проиндексируют зарплату — в материале «Известий».

Индексация заработной платы в 2024 году: кому и на сколько процентов

С началом следующего года по поручению правительства проведут индексацию зарплат для работников, в том числе бюджетников.

Увеличение заработной платы запланировано для:

— работников социальных учреждений;

— сотрудников силовых структур;

— педагогов;

— работников культуры;

— медицинских работников;

— сотрудников Росстандарта;

— сотрудников Роспотребнадзора;

— работников МЧС и силовых ведомств;

— военнослужащих;

— сотрудников соцслужб;

— работников сельских и лесных хозяйств.

Процент индексации составит от 4,5 до 9,8%. Это будет зависеть от сферы занятости сотрудника.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для сотрудников, которые работают не в бюджетных организациях, законом также предусмотрено ежегодное повышение заработной платы. Это прописано в ст. 130 Трудового кодекса РФ. Однако размер увеличения зарплаты остается на усмотрение работодателя. Он должен оценить уровень инфляции, актуальный минимальный размер оплаты труда и на основе этого произвести соответствующее повышение оплаты труда работнику.

Увеличат ли зарплату бюджетникам с 1 января 2024-го

С 1 января проиндексируют зарплату на 9,8% работникам сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки.

Для остальных бюджетников повышение зарплаты произведут с 1 октября 2024 года. Их доход планируют увеличить на 4,5%. По прогнозу Минэкономразвития, повышение с этого периода должно компенсировать предполагаемый рост инфляции и сохранить уровень жизни россиян.

Повышение зарплат медикам в 2024 году

По принятому закону о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в следующем году планируется повысить зарплату 901,6 тыс. медработников . Для этих целей выделят 96,3 млрд рублей. На выплаты врачам предусмотрено направить 44,8 млрд рублей. Их получат более 253 тыс. человек. Для 212 тыс. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, выделят 37 млрд рублей. Более 1,6 млрд рублей направят врачам скорой помощи — всего 11 708 медикам, которые ежемесячно получают соцвыплату в размере 11,5 тыс. рублей. На выплаты младшему медперсоналу предусмотрено 2,7 млрд рублей. Их получат 50 455 сотрудников.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Часть расходов фонда рассчитана на софинансирование зарплат врачей и среднего медперсонала для ликвидации нехватки персонала. Кроме того, ФОМС выделит значительные средства на стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний и медпомощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Индексация зарплаты учителям в 2024 году

В 2023 году депутаты ЛДПР выступили с инициативой внесения поправки в закон «Об образовании в РФ». Согласно предложению, в 2024 году средняя зарплата учителя в школе, работающего на полной ставке, должна быть не ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). На данный момент зарплата педагогов муниципальных учреждений должна быть не менее средней зарплаты учителя по региону. Размер МРОТ в следующем году составит 19 242 рубля, а зарплата учителя, исходя из законопроекта, — 48 105 рублей.

В 2024 году введут новую систему расчета зарплаты педагогов. При формировании зарплаты будут учитываться опыт учителя и его квалификация. Сотрудники, имеющие высшую категорию и соответствующую квалификацию, дополнительно получат определенный процент от своей зарплаты.

Повысят ли зарплату госслужащим в 2024 году

Индексация не коснется чиновников в 2024 году, такой закон был принят Госдумой в третьем чтении. До 1 января 2025 года не будет индексации зарплат судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Однако приостановка с 1 января 2024 года индексации зарплат госслужащих не распространяется на военных и силовиков, сообщил Минфин. «Вопрос об индексации зарплат военнослужащих и сотрудников силовых ведомств «будет рассматриваться отдельно», — уточнили в пресс-службе министерства.

С 2025 года индексацию планируют вернуть. Отказ от повышения зарплат госслужащих в следующем году позволит пополнить казну приблизительно на 36 млрд рублей.

Увеличение зарплат военнослужащим в 2024 году

С 1 октября 2024 года денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц проиндексируют на 4,5%. Размер зарплаты военных будет зависеть от выслуги лет, воинского звания и должности.

В этом году, по указу президента, действует единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. рублей для мобилизованных и контрактников, которые заключили договор в период проведения СВО. Кроме того, с 1 октября проиндексировали зарплату участников СВО. Теперь она составляет 210 тыс. рублей.

Повышение зарплаты МВД в 2024-м: на сколько процентов с 1 января

Законом о федеральном бюджете предусмотрено повышение заработной платы гражданского персонала воинских частей и организаций с 1 октября 2024 года на прогнозный уровень инфляции в 4,5%.

Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Кроме того, с 1 января 2024 года планируется масштабная реформа системы тарификации окладов в МВД России. Благодаря увеличению окладов и введению новых надбавок средняя зарплата полицейского может вырасти на 30–50%, оклад следователя-стажера — на 30%, а оклад следователя третьего класса — на 40%. Для старших следователей и руководителей следственных предусмотрено увеличение оклада на 50–60%.

По новой тарифной сетке размер окладов будет зависеть от квалификации, опыта работы, сложности выполняемых задач, а также региона.