Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
По закону, заработные платы россиян индексируются каждый год, но на разный процент. В 2024 году оклады части бюджетников поднимут на прогнозируемый уровень инфляции. Для каких специалистов, когда и на какой процент проиндексируют зарплату — в материале «Известий».
Индексация заработной платы в 2024 году: кому и на сколько процентов
С началом следующего года по поручению правительства проведут индексацию зарплат для работников, в том числе бюджетников.
Увеличение заработной платы запланировано для:
— работников социальных учреждений;
— сотрудников силовых структур;
— педагогов;
— работников культуры;
— медицинских работников;
— сотрудников Росстандарта;
— сотрудников Роспотребнадзора;
— работников МЧС и силовых ведомств;
— военнослужащих;
— сотрудников соцслужб;
— работников сельских и лесных хозяйств.
Процент индексации составит от 4,5 до 9,8%. Это будет зависеть от сферы занятости сотрудника.
Для сотрудников, которые работают не в бюджетных организациях, законом также предусмотрено ежегодное повышение заработной платы. Это прописано в ст. 130 Трудового кодекса РФ. Однако размер увеличения зарплаты остается на усмотрение работодателя. Он должен оценить уровень инфляции, актуальный минимальный размер оплаты труда и на основе этого произвести соответствующее повышение оплаты труда работнику.
Увеличат ли зарплату бюджетникам с 1 января 2024-го
С 1 января проиндексируют зарплату на 9,8% работникам сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки.
Для остальных бюджетников повышение зарплаты произведут с 1 октября 2024 года. Их доход планируют увеличить на 4,5%. По прогнозу Минэкономразвития, повышение с этого периода должно компенсировать предполагаемый рост инфляции и сохранить уровень жизни россиян.
Повышение зарплат медикам в 2024 году
По принятому закону о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, в следующем году планируется повысить зарплату 901,6 тыс. медработников. Для этих целей выделят 96,3 млрд рублей. На выплаты врачам предусмотрено направить 44,8 млрд рублей. Их получат более 253 тыс. человек. Для 212 тыс. врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, выделят 37 млрд рублей. Более 1,6 млрд рублей направят врачам скорой помощи — всего 11 708 медикам, которые ежемесячно получают соцвыплату в размере 11,5 тыс. рублей. На выплаты младшему медперсоналу предусмотрено 2,7 млрд рублей. Их получат 50 455 сотрудников.
Часть расходов фонда рассчитана на софинансирование зарплат врачей и среднего медперсонала для ликвидации нехватки персонала. Кроме того, ФОМС выделит значительные средства на стимулирующие выплаты за выявление онкозаболеваний и медпомощь жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Индексация зарплаты учителям в 2024 году
В 2023 году депутаты ЛДПР выступили с инициативой внесения поправки в закон «Об образовании в РФ». Согласно предложению, в 2024 году средняя зарплата учителя в школе, работающего на полной ставке, должна быть не ниже двух с половиной минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). На данный момент зарплата педагогов муниципальных учреждений должна быть не менее средней зарплаты учителя по региону. Размер МРОТ в следующем году составит 19 242 рубля, а зарплата учителя, исходя из законопроекта, — 48 105 рублей.
В 2024 году введут новую систему расчета зарплаты педагогов. При формировании зарплаты будут учитываться опыт учителя и его квалификация. Сотрудники, имеющие высшую категорию и соответствующую квалификацию, дополнительно получат определенный процент от своей зарплаты.
Повысят ли зарплату госслужащим в 2024 году
Индексация не коснется чиновников в 2024 году, такой закон был принят Госдумой в третьем чтении. До 1 января 2025 года не будет индексации зарплат судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти.
Однако приостановка с 1 января 2024 года индексации зарплат госслужащих не распространяется на военных и силовиков, сообщил Минфин. «Вопрос об индексации зарплат военнослужащих и сотрудников силовых ведомств «будет рассматриваться отдельно», — уточнили в пресс-службе министерства.
С 2025 года индексацию планируют вернуть. Отказ от повышения зарплат госслужащих в следующем году позволит пополнить казну приблизительно на 36 млрд рублей.
Увеличение зарплат военнослужащим в 2024 году
С 1 октября 2024 года денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц проиндексируют на 4,5%. Размер зарплаты военных будет зависеть от выслуги лет, воинского звания и должности.
В этом году, по указу президента, действует единовременная денежная выплата в размере 195 тыс. рублей для мобилизованных и контрактников, которые заключили договор в период проведения СВО. Кроме того, с 1 октября проиндексировали зарплату участников СВО. Теперь она составляет 210 тыс. рублей.
Повышение зарплаты МВД в 2024-м: на сколько процентов с 1 января
Законом о федеральном бюджете предусмотрено повышение заработной платы гражданского персонала воинских частей и организаций с 1 октября 2024 года на прогнозный уровень инфляции в 4,5%.
Кроме того, с 1 января 2024 года планируется масштабная реформа системы тарификации окладов в МВД России. Благодаря увеличению окладов и введению новых надбавок средняя зарплата полицейского может вырасти на 30–50%, оклад следователя-стажера — на 30%, а оклад следователя третьего класса — на 40%. Для старших следователей и руководителей следственных предусмотрено увеличение оклада на 50–60%.
По новой тарифной сетке размер окладов будет зависеть от квалификации, опыта работы, сложности выполняемых задач, а также региона.