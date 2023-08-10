Кадр-бланш: когда медики станут получать больше

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил, что в 2025 году планируется начать переход на новую систему оплаты труда медиков. Речь пока идет о пилотном проекте в семи регионах, после которого методику должны распространить на всю страну. У ряда экспертов есть определенные сомнения в том, что переход в обозначенные сроки состоится, — ранее отработку модели в семи регионах откладывали уже несколько раз. В чем причины затягивания реализации проекта и когда медикам ждать новой системы оплаты труда — в материале «Известий».

Ожидание пилота

Во вторник, 8 августа, Михаил Мурашко сообщил, что переход на новую модель оплаты труда медперсонала планируется с 2025 года, добавив, что сегодня в пилотном режиме идет «отработка в том числе подходов к формированию новой системы оплаты труда», изучается опыт регионов.

Информация, впрочем, не нова — внедрение новой модели перенесли на 2025 год еще год назад.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Никаких реальных событий, связанных с темой внедрения отраслевой системы оплаты труда, в последнее время не было, — сказал «Известиям» сопредседатель общероссийского профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. — Удивили скорее слова о том, что идут пилотные проекты: их в регионах пока нет. Напротив, пилотные проекты в семи регионах как раз должны стартовать в 2025 году. Изначально собирались начать отработку в конце 2021 года, потом всё неожиданно перенесли на 1 июля 2022 года, а 5 июля 2022 года заявили, что всё переносится на 2025 год.

В Минздраве «Известиям» подтвердили, что с 2025 года должны стартовать пилотные проекты в семи регионах, новой информации ни по финансированию, ни по организации работы пока нет. Семь регионов, о которых идет речь, известны: Республика Саха (Якутия), Белгородская, Курганская, Омская, Оренбургская, Тамбовская области и Севастополь.

Когда ждать введения новой системы

Начальник управления экономического развития и нормативного регулирования профсоюза работников здравоохранения РФ Тамара Гончарова рассказала, что в последнем постановлении было предусмотрено внедрение системы в июле 2022 года и окончание «пилота» в ноябре того же года. Затем до февраля 2023 года должны были подвести итоги, сделать доклад, после чего распространить опыт на всю страну. Исходя из этого, по оптимистичным прогнозам, уже в 2026 году система может заработать по всей стране.

— Но понятно, что в связи с переносом проекта нельзя и автоматически переносить эти сроки на 2025 год, внутри проекта могут быть какие-то изменения, — сказала она «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Татьяна Гончарова подчеркнула, что в профсоюзе к внедрению модели готовы, уже развернута очень активная работа совместно с Минздравом по подготовке всей страны к ее реализации.

— У нас есть целый профсоюзный проект, который утвержден нашим президиумом и поддержан министерством, о том, как мы будем работать вместе с министерством до 2025 года по ревизии региональных систем оплаты труда, — сказала она.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев выразил мнение, что в 2025 году переход на новую систему оплаты труда медицинских работников действительно состоится.

— И тут надо отметить усилия комитетов Госдумы по охране здоровья, бюджету, профильных департаментов Министерства здравоохранения и Министерства финансов, благодаря которым эта реформа всё же стартует, — заявил он «Известиям». — Реализация пилотных проектов в нескольких регионах изначально была рассчитана на несколько лет, но они могут проводиться более быстрыми темпами.

Депутат подчеркнул, что главная задача — «изыскать и сохранить на эту реформу бюджетные средства, в том числе и на реализацию пилотных проектов». Эксперт организации «Народный фронт.Аналитика» Дмитрий Цвич указывает, что изменение структуры заработной платы медработников подразумевает увеличение базовой части и сокращение доли стимулирующих выплат, что потребует дополнительных средств из бюджета.

— «Народный фронт» продолжит отслеживать внедрение инициатив по внедрению новых систем оплаты, это принципиально важно для преодоления проблем кадрового дефицита в системе оказания первичной медицинской помощи, — заявил он «Известиям».

Руководство Медицинской палаты РФ ограничилось комментарием, что не видит оснований для переноса сроков эксперимента. А вот ряд других экспертов настроены более критично.

— Поручение президента по выравниванию зарплат было дано еще осенью 2019 года, — напомнил Андрей Коновал из профсоюза «Действие». — Да, де-факто первые шаги в направлении реализации поручения президента были сделаны: внесена поправка о том, что правительство имеет право устанавливать единые требования к системам оплаты труда в бюджетных отраслях регионов, до этого субъекты РФ были независимы в этом смысле. Но конкретный проект отложили — и что помешает в 2025 году снова всё отложить?

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением доктор медицинских наук Гузель Улумбекова полагает, что ситуация с медицинскими кадрами настолько сложная, что необходимо как можно скорее вводить новую систему оплаты труда во всей стране , тем более что в указе президента стоит цель по снижению смертности и увеличению продолжительности жизни к 2030 году до 78 лет (сегодня — 73 года). А для этого необходимо повышать доступность медицинской помощи, чего без медицинских работников обеспечить невозможно.

Сколько стоит программа

Андрей Коновал подтвердил, что при условии выделения финансирования новая система заработает не раньше 2026 года. В проекте изначально указывалось, что на пилотные проекты в семи регионах на один квартал нужно около 3 млрд рублей в ценах 2021 года — и это не очень много. Но если перевести эту сумму на 89 регионов, то понадобится уже около 500 млрд рублей.

— Оценка в полтриллиона в год схожа с оценкой Высшей школы организации и управления здравоохранением, где называли эту сумму как необходимую, чтобы выйти из ситуации кадрового коллапса в здравоохранении , — сказал Андрей Коновал.

Гузель Улумбекова также подчеркивает, что всё упирается в дополнительные средства, которые нужны здравоохранению, — но сегодня они не предусмотрены.

— Я не прекращаю своей деятельности по лоббированию увеличения государственного финансирования здравоохранения, которое преимущественно должно пойти на повышение оплаты труда медицинских работников и привлечение дополнительных кадров в отрасль, — заявила она «Известиям». — Однако, как мы слышали, Минфин, напротив, предлагает сократить расходы на 10%. К сожалению, чтобы уже сейчас предусмотреть дополнительное финансирование на здравоохранение в 2024 году и на последующие периоды, нужно иметь другой настрой в Госдуме».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Она подчеркивает, что, несмотря на отдельные меры, обеспеченность врачами за последние 10 лет в России сократилась на 3% и сегодня на 15–20% ниже, чем в Австрии, Германии, Испании, Норвегии и ряде других европейских стран, — при большем потоке больных и меньшей плотности населения в РФ. С обеспеченностью средними медицинскими работниками ситуация еще хуже — за 10 лет она сократилась на 15%, и сейчас является одной из самых низких среди развитых стран.

— Для того чтобы разрешить эту ситуацию принципиальным образом, нужна новая система оплаты труда с более высоким базовым окладом, который составит не менее 60% от общей оплаты труда, а не 30–40%, как сегодня , — продолжает глава ВШОУЗ. — Новая система оплаты труда могла бы исправить эту ситуацию, но она не реализуема без дополнительных финансов.

Ждут ли новой системы работники

Гузель Улумбекова подчеркивает: задача новой системы оплаты труда в том, чтобы медики в различных регионах и различных медицинских организациях получали бы более-менее сопоставимую оплату за одинаковый труд и чтобы везде были внедрены единые подходы.

— Например, в Москве и Санкт-Петербурге оплата труда врачей почти в два раза выше, чем в среднем по стране. Естественно, возникает трудовая миграция, — говорит она. — Специалисты переезжают в те субъекты РФ, где зарплата выше, соответственно обеспеченность медицинскими работниками сокращается там, где низкая оплата труда. Как следствие, в таких регионах падает доступность медицинской помощи.

Фактически, считает Гузель Улумбекова, надо вернуться к единой тарифной сетке, но с новыми значениями базовых окладов. У врачей минимальный базовый оклад должен составлять четыре МРОТ, а у медицинской сестры — два МРОТ, считает она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Бадма Башанкаев указывает, что рост зарплат благодаря новой методике должен составить от 2 до почти 80% .

— Но было бы ошибкой считать, что повышение зарплат автоматически повлечет за собой скачок в качестве медицинского обслуживания, — считает он. — Тут необходима уже работа профессиональных сообществ, которые должны требовать от медиков современного пациентоориентированного подхода.

Тамара Гончарова из профсоюза работников здравоохранения указывает, что сейчас законодательство дает каждому субъекту право формировать систему оплаты труда работников бюджетной сферы самостоятельно. В результате размер оклада врача может различаться в соседних регионах в разы, как и надтарифные выплаты: где-то нет надбавки за стаж, где-то совсем низкая надбавка за квалификационную категорию и т.д.

— У нашего профсоюза всегда было требование — если стандарт оказания медицинской помощи единый, то должен быть и единый стандарт оплаты труда, — сказала она. — Государству это тоже нужно, потому что мы имеем абсолютный кадровый дисбаланс между соседними регионами.

По ее словам, новая система закладывает единые принципы формирования окладов, хотя межрегиональная разница и остается.

В чем суть новой модели

Андрей Коновал отмечает, что профсоюз «Действие» при обсуждении новой модели согласился с ее введением, хотя и имеет ряд замечаний. Дело в том, что разница в зарплатах хотя и сократится, всё равно будет существенной: вводится коэффициент экономической дифференциации, умножаемый на базовый оклад. Базовая сумма была определена на основе зарплат наименее благополучных регионов — это чуть более 13,5 тыс. рублей. Для этой группы установлен коэффициент 1, для Москвы самый высокий — 3,6.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Получается, что санитарка в Курганской области будет получать 13,5 тыс., а в Москве ее оклад составит порядка 40 тыс . Я бы не назвал этот подход идеальным, — замечает эксперт. — Да, сейчас оклад санитарки в Кургане всего 6 тыс., увеличение зарплаты будет, но и дифференциация сохранится. Также оклад умножается на должностные коэффициенты . Они общие для всех субъектов, но с учетом региональных коэффициентов самый маленький оклад врача в Курганской области составит 30 тыс. рублей, а в Москве — 90 тыс. рублей.

По его словам, правительство исходит из того, что если платить везде одинаково, то могут возникнуть проблемы с кадрами уже в столице . Поэтому установили региональные коэффициенты, которые рассчитали исходя из медианной зарплаты по региону. Профсоюз «Действие» предлагал установить их исходя из уровня потребительских цен, что сократило бы разницу между регионами, но правительство не приняло предложение.

— В любом случае этот проект приведет к выравниванию, как бы странно это ни звучало при такой огромном разнице в зарплатах, — сказал Андрей Коновал. — Выстраивается более стройная система стимулирующих выплат, появляются единообразные правила их формирования.

Дмитрий Цвич указывает, что в новой модели также определен максимально допустимый для медицинских работников первичного звена здравоохранения уровень совместительства как 1,5 ставки.