А доктор кто: дефицит врачей решат за счет ординаторов
Студенты-ординаторы смогут работать на должности врачей-стажеров. Таким образом Минздрав надеется частично решить кадровые проблемы сферы здравоохранения. Уже подготовлен порядок допуска ординаторов к медицинской деятельности. Эксперты считают законопроект полезным, но пока белые пятна остаются — в частности, не до конца понятно, как будет осуществляться контроль за их работой. Подробности — в материале «Известий».
Кого допустят к работе врачом-стажером
Проект допуска ординаторов к работе опубликован в сообществе «Аккредитация врачей» и сейчас находится на стадии профессионального обсуждения. Минздрав подготовил данный документ в продолжение законопроекта о допуске студентов-ординаторов к медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров.
Инициатива должна частично помочь в решении кадровых проблем, накопившихся в отрасли. В пояснительной записке к документу говорится, что на 2022 год в России не хватает более 26 тыс. врачей и более 58 тыс. специалистов со средним медицинским образованием.
Повышение кадрового потенциала авторы законопроекта видят в привлечении ординаторов к работе врачами-стажерами по 78 специальностям из группы «клиническая медицина». Минздрав отмечает, что в подведомственных ему образовательных организациях обучаются 41 605 ординаторов.
В проекте прописаны все условия перевода ординатора в должность врача-стажера. Так, подача заявления возможна после обучения в ординатуре не менее одного года. Решение о допуске должна принять специальная комиссия после проведения промежуточной аттестации. При этом у стажера обязан быть руководитель — действующий врач. Предполагается, что правила начнут действовать с 1 марта 2024 года.
От стипендии к зарплате
Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко пояснила, что, согласно действующему законодательству, студенты-ординаторы не могут устраиваться на должность врача-стажера — эта специальность сейчас существует только для трудоустройства врачей, имеющих перерыв в работе более пяти лет. В 2022 году ординаторов допустили к работе только на должностях среднего медперсонала.
— Предлагаемые изменения — это, по сути, аналог практики, которая применялась во времена Советского Союза, — рассказала она «Известиям». — По окончании вуза дипломированные выпускники шли в интернатуру, в которой получали практический опыт в стационаре больниц и поликлиник под наставничеством опытных врачей. Это уникальная возможность: я проходила интернатуру, в том числе в детской поликлинике, которая определила мое дальнейшее место работы на все годы педиатрической деятельности.
Член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАН Александр Румянцев заметил, что в советское и постсоветское время ординаторы имели допуск к медицинской работе, а контроль за их работой был возложен на заведующего отделением.
— В то время ординаторы получали минимальную зарплату врача, то есть начинающий врач и ординатор имели одинаковую оплату труда, но у врача была возможность получить доплату за дополнительную работу в больнице в виде круглосуточных дежурств, работы в выходные дни и т.д., — рассказал он «Известиям».
Сейчас же, продолжает Александр Румянцев, ординаторы получают не зарплату, а стипендию, которая на порядок ниже. В этом и смысл законопроекта — доходы ординаторов при назначении на должность врача-стажера увеличатся.
Начальник управления экономического развития и нормативного регулирования Профсоюза работников здравоохранения РФ Тамара Гончарова замечает, что сейчас ординаторы получают небольшие стипендии: порядка 7,5 тыс. рублей.
— А ведь это люди, которые уже окончили специалитет в вузе, получили диплом и первичную аккредитацию, — сказала она «Известиям». — Часто они уже обременены семьями и детьми. Наш профсоюз предлагал повысить размер стипендии до уровня начинающего врача, включить эту должность клинических ординаторов в номенклатуру должностей. Если вопрос решится таким образом, мы поддержим.
Татьяна Кусайко уверена, что желающих перейти на работу врачами-стажерами будет немало, потому что, помимо зарплаты, это еще и возможность получить опыт в практическом здравоохранении.
Кадровые бреши
Главный врач новосибирской городской клинической поликлиники № 1, член Центрального штаба «Народного фронта», вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев полагает, что это решение выгодно и для ординаторов, и для системы здравоохранения в целом, так как необходимость в этих дополнительных руках, безусловно, есть. Однако в том, что это реально поможет решить кадровые проблемы отрасли здравоохранения, у ряда экспертов есть сомнения. Так, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов замечает, что в сфере огромный дефицит кадров — в первичном медицинском звене он составляет до 60%, в стационарах — около 25%, а в сельских районах — до 70% кадров.
— Допуск ординаторов к работе врачами-стажерами нас не спасет, хотя и позволит быстрее набираться опыта молодым специалистам, — сказал он «Известиям». — Для решения же проблемы дефицита кадров нужны более системные меры.
Тамара Гончарова отмечает, что статистика немного поправится, но по-настоящему закрыть кадровые бреши вряд ли получится. Другое дело, что повысится сама мотивация для обучения в ординатуре — за счет увеличения зарплат.
— Для медорганизаций было бы идеально, когда ординатор в ходе обучения стажируется, а после окончания ординатуры продолжает работу в должности врача-специалиста в той же медорганизации, — комментирует основатель сообщества «Аккредитация врачей» врач Олег Уколов. — Но это право выпускника ординатуры, он волен выбирать работодателя по своему усмотрению. А если всё будет сведено к тому, что ординатор весь свой второй год стажируется по получаемой специальности, после этого уходит, а на его место приходит новый врач-стажер, то их наставникам, пациентам и системе в целом вряд ли можно позавидовать.
Где деньги
Олег Уколов отмечает, что проект в части повышения качества подготовки врачебных кадров будет работать при соблюдении ряда факторов: во-первых, хорошей теоретической подготовке ординатора — претендента в стажеры; во-вторых, прозрачной системе функционала и ответственности всех участников новшества; в-третьих, при наличии времени и сил у наставника, его мотивации и мер ее стимулирования.
Сергей Дорофеев замечает, что в документе пока ничего не говорится о том, как стимулировать наставников: будет ли какая-то доплата, премия, каков источник этих средств. Об этом важно подумать, сказал он.
Координатор редакции профессионального сообщества «Врачи РФ» Евгения Лютова также замечает, что в связи с дефицитом времени и огромным потоком пациентов у врача, как правило, нет времени и желания заниматься даже дополнительным самообразованием, не говоря уже о наставничестве. По ее словам, в профессиональном сообществе опасаются, что наставников могут назначать принудительно. Кроме того, в ряде регионов не выплачивают за наставничество никакой компенсации.
Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель юридической службы Национальной медицинской палаты Лилия Айдарова указывает, что до принятия законопроекта нужно сделать ряд важных уточнений. Во-первых, это вопрос оплаты труда врачей-стажеров и контролирующих их лиц: прописано, что с врачами-стажерами медицинская организация заключает трудовой договор, но для наставников дополнительной оплаты пока не предусмотрено.
— Также в законопроекте говорится, что права и обязанности врача-стажера должны быть отражены в его трудовом договоре, в должностной инструкции, но нет ответа на вопрос, какие именно права, какие именно обязанности должны быть, — указывает Лилия Айдарова. — Я считаю, что такие условия должны быть стандартизированы, необходимо определить пределы или проставить ссылки на те документы, из которых медицинские организации должны будут наполнять должностные инструкции врача-стажера и его функциональные обязанности, указываемые в трудовом договоре.
То же касается и должностных лиц, контролирующих врачей-стажеров. Эксперт подчеркивает, что медицинские организации не должны на свое усмотрение изобретать нормативные документы, необходим единый подход, определяемый Минздравом.
Во-вторых, указано, что контроль за врачом-стажером в медорганизации должен осуществляться одновременно и заведующим, и врачом-специалистом, но не прописана зона их ответственности.
— В-третьих, стоит вопрос ответственности врача-стажера, — замечает Лилия Айдарова. — Сейчас ответственность за оказание медицинской помощи лежит на лечащем враче. Исходя из этого правила, на молодого ординатора, который принимается на должность врача-стажера и будет осуществлять функции лечащего врача, переходит вся та мера ответственности, которая предусмотрена законом для лечащего врача. В проекте порядка Минздрав никак не оговаривает вопросы ответственности лиц, контролирующих такого врача-стажера.