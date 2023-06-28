А доктор кто: дефицит врачей решат за счет ординаторов

Студенты-ординаторы смогут работать на должности врачей-стажеров. Таким образом Минздрав надеется частично решить кадровые проблемы сферы здравоохранения. Уже подготовлен порядок допуска ординаторов к медицинской деятельности. Эксперты считают законопроект полезным, но пока белые пятна остаются — в частности, не до конца понятно, как будет осуществляться контроль за их работой. Подробности — в материале «Известий».

Кого допустят к работе врачом-стажером

Проект допуска ординаторов к работе опубликован в сообществе «Аккредитация врачей» и сейчас находится на стадии профессионального обсуждения. Минздрав подготовил данный документ в продолжение законопроекта о допуске студентов-ординаторов к медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров.

Инициатива должна частично помочь в решении кадровых проблем, накопившихся в отрасли . В пояснительной записке к документу говорится, что на 2022 год в России не хватает более 26 тыс. врачей и более 58 тыс. специалистов со средним медицинским образованием.

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Повышение кадрового потенциала авторы законопроекта видят в привлечении ординаторов к работе врачами-стажерами по 78 специальностям из группы «клиническая медицина». Минздрав отмечает, что в подведомственных ему образовательных организациях обучаются 41 605 ординаторов.

В проекте прописаны все условия перевода ординатора в должность врача-стажера. Так, подача заявления возможна после обучения в ординатуре не менее одного года. Решение о допуске должна принять специальная комиссия после проведения промежуточной аттестации. При этом у стажера обязан быть руководитель — действующий врач . Предполагается, что правила начнут действовать с 1 марта 2024 года.

От стипендии к зарплате

Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко пояснила, что, согласно действующему законодательству, студенты-ординаторы не могут устраиваться на должность врача-стажера — эта специальность сейчас существует только для трудоустройства врачей, имеющих перерыв в работе более пяти лет. В 2022 году ординаторов допустили к работе только на должностях среднего медперсонала.

— Предлагаемые изменения — это, по сути, аналог практики, которая применялась во времена Советского Союза , — рассказала она «Известиям». — По окончании вуза дипломированные выпускники шли в интернатуру, в которой получали практический опыт в стационаре больниц и поликлиник под наставничеством опытных врачей. Это уникальная возможность: я проходила интернатуру, в том числе в детской поликлинике, которая определила мое дальнейшее место работы на все годы педиатрической деятельности.

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Член комитета Госдумы по охране здоровья, академик РАН Александр Румянцев заметил, что в советское и постсоветское время ординаторы имели допуск к медицинской работе, а контроль за их работой был возложен на заведующего отделением.

— В то время ординаторы получали минимальную зарплату врача, то есть начинающий врач и ординатор имели одинаковую оплату труда, но у врача была возможность получить доплату за дополнительную работу в больнице в виде круглосуточных дежурств, работы в выходные дни и т.д., — рассказал он «Известиям».

Сейчас же, продолжает Александр Румянцев, ординаторы получают не зарплату, а стипендию, которая на порядок ниже. В этом и смысл законопроекта — доходы ординаторов при назначении на должность врача-стажера увеличатся.

Начальник управления экономического развития и нормативного регулирования Профсоюза работников здравоохранения РФ Тамара Гончарова замечает, что сейчас ординаторы получают небольшие стипендии: порядка 7,5 тыс. рублей .

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— А ведь это люди, которые уже окончили специалитет в вузе, получили диплом и первичную аккредитацию, — сказала она «Известиям». — Часто они уже обременены семьями и детьми. Наш профсоюз предлагал повысить размер стипендии до уровня начинающего врача, включить эту должность клинических ординаторов в номенклатуру должностей. Если вопрос решится таким образом, мы поддержим.

Татьяна Кусайко уверена, что желающих перейти на работу врачами-стажерами будет немало, потому что, помимо зарплаты, это еще и возможность получить опыт в практическом здравоохранении.

Кадровые бреши

Главный врач новосибирской городской клинической поликлиники № 1, член Центрального штаба «Народного фронта», вице-президент Национальной медицинской палаты Сергей Дорофеев полагает, что это решение выгодно и для ординаторов, и для системы здравоохранения в целом, так как необходимость в этих дополнительных руках, безусловно, есть. Однако в том, что это реально поможет решить кадровые проблемы отрасли здравоохранения, у ряда экспертов есть сомнения. Так, сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов замечает, что в сфере огромный дефицит кадров — в первичном медицинском звене он составляет до 60%, в стационарах — около 25%, а в сельских районах — до 70% кадров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Допуск ординаторов к работе врачами-стажерами нас не спасет, хотя и позволит быстрее набираться опыта молодым специалистам , — сказал он «Известиям». — Для решения же проблемы дефицита кадров нужны более системные меры.

Тамара Гончарова отмечает, что статистика немного поправится, но по-настоящему закрыть кадровые бреши вряд ли получится. Другое дело, что повысится сама мотивация для обучения в ординатуре — за счет увеличения зарплат.

— Для медорганизаций было бы идеально, когда ординатор в ходе обучения стажируется, а после окончания ординатуры продолжает работу в должности врача-специалиста в той же медорганизации, — комментирует основатель сообщества «Аккредитация врачей» врач Олег Уколов. — Но это право выпускника ординатуры, он волен выбирать работодателя по своему усмотрению. А если всё будет сведено к тому, что ординатор весь свой второй год стажируется по получаемой специальности, после этого уходит, а на его место приходит новый врач-стажер, то их наставникам, пациентам и системе в целом вряд ли можно позавидовать.

Где деньги

Олег Уколов отмечает, что проект в части повышения качества подготовки врачебных кадров будет работать при соблюдении ряда факторов: во-первых, хорошей теоретической подготовке ординатора — претендента в стажеры; во-вторых, прозрачной системе функционала и ответственности всех участников новшества; в-третьих, при наличии времени и сил у наставника, его мотивации и мер ее стимулирования.

Сергей Дорофеев замечает, что в документе пока ничего не говорится о том, как стимулировать наставников: будет ли какая-то доплата, премия, каков источник этих средств. Об этом важно подумать, сказал он.

Координатор редакции профессионального сообщества «Врачи РФ» Евгения Лютова также замечает, что в связи с дефицитом времени и огромным потоком пациентов у врача, как правило, нет времени и желания заниматься даже дополнительным самообразованием, не говоря уже о наставничестве. По ее словам, в профессиональном сообществе опасаются, что наставников могут назначать принудительно. Кроме того, в ряде регионов не выплачивают за наставничество никакой компенсации.

Фото: РИА Новости/ Таисия Воронцова

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель юридической службы Национальной медицинской палаты Лилия Айдарова указывает, что до принятия законопроекта нужно сделать ряд важных уточнений. Во-первых, это вопрос оплаты труда врачей-стажеров и контролирующих их лиц : прописано, что с врачами-стажерами медицинская организация заключает трудовой договор, но для наставников дополнительной оплаты пока не предусмотрено.

— Также в законопроекте говорится, что права и обязанности врача-стажера должны быть отражены в его трудовом договоре, в должностной инструкции, но нет ответа на вопрос, какие именно права, какие именно обязанности должны быть, — указывает Лилия Айдарова. — Я считаю, что такие условия должны быть стандартизированы, необходимо определить пределы или проставить ссылки на те документы, из которых медицинские организации должны будут наполнять должностные инструкции врача-стажера и его функциональные обязанности, указываемые в трудовом договоре.

То же касается и должностных лиц, контролирующих врачей-стажеров. Эксперт подчеркивает, что медицинские организации не должны на свое усмотрение изобретать нормативные документы, необходим единый подход, определяемый Минздравом.

Во-вторых, указано, что контроль за врачом-стажером в медорганизации должен осуществляться одновременно и заведующим, и врачом-специалистом, но не прописана зона их ответственности.