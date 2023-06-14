Инородное дело: медикам хотят запретить оценивать врачебные ошибки

Практикующим медикам могут запретить участвовать в судебных экспертизах по фактам возможных врачебных ошибок. С таким предложением выступили представители Общественной потребительской инициативы. Они подготовили обращение в Минздрав с просьбой ужесточить требования к процедуре проведения экспертизы и не допускать до нее врачей, которые зачастую необъективны при вынесении заключений в отношении коллег. Поводом для обращения стал нашумевший случай с жительницей Сочи, в теле которой врачи во время операции забыли скальпель. О проблемах с доказыванием вины врачей «Известиям» заявили и медицинские юристы. Выходом может стать создание независимой квалифицированной комиссии, которая будет давать оценку подобным случаям, считают в Госдуме.

Исключить пристрастность

Общественная потребительская инициатива (ОПИ) готовит обращение в Минздрав с просьбой усилить контроль за врачебными ошибками. Общественники считают необходимым ужесточить требования к судебно-медицинской экспертизе , которая назначается для установления таких фактов и определения ответственности врача, рассказали «Известиям» в организации.

Причиной обращения стал резонансный случай в Сочи, где при операции по удалению раковой опухоли в теле пациентки забыли скальпель. Пострадавшая Яна Шестакова в течение месяца об этом даже не подозревала — ходила на работу, летала в Екатеринбург на химиотерапию. Там во время компьютерной томографии медики увидели лезвие — оно вплотную прижалось к главной артерии организма, любое неловкое движение могло привести к смерти.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Яне провели срочную операцию и удалили посторонний предмет. Однако ее второй курс химиотерапии пришлось перенести на месяц, было потеряно драгоценное время.

— Ты доверяешь людям свою жизнь, а по итогу это как путевка в один конец, — сказала она «Известиям».

Пострадавшая написала заявление в сочинский СК с требованием привлечь невнимательного хирурга к ответственности. Следователи проводят по этому факту проверку, сообщила «Известиям» Анна Пушкина, старший помощник руководителя СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Известия» нашли аналогичные случаи еще в нескольких российских регионах: Санкт-Петербурге, Тюмени, Воронеже, Екатеринбурге, Уфе. В большинстве из них доказать факт врачебной ошибки пациенты так и не смогли. А привлечь медиков к ответственности не помогло даже очевидное наличие в телах пострадавших инородных предметов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Причиной такого положения вещей чаще всего становится корпоративная солидарность в среде врачей. Именно она заставляет экспертов выдавать необъективные заключения о произошедшей трагедии, что в итоге помогает допустившим ошибку докторам уйти от ответственности, полагают в ОПИ.

— Необходимо ужесточить не только порядок проведения экспертизы, но и требования к экспертам и организациям, которые к ней могут быть допущены. Это не должны быть действующие сотрудники медицинских учреждений , государственных или частных. Для оценки таких случаев нужны полностью независимые эксперты , например, сотрудники вузов. Это поможет исключить пристрастность при вынесении заключения, — пояснил инициативу руководитель ОПИ Олег Павлов.

Изменениями в юридической плоскости проблему подобных ЧП не решить, с точки зрения базовых норм эта сфера и так неплохо регулируется, полагает эксперт. Однако в конечном итоге любые, самые жесткие нормы будут упираться в отсутствие независимой экспертизы как ключевого этапа в оценке произошедшего.

— Даже если эксперт напрямую не зависит от клиники, в которой произошел трагический случай, вряд ли он захочет обвинить коллег в подобного рода непрофессионализме, — уточнил Олег Павлов.

Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Кроме Минздрава обращение направят и в другие профильные ведомства — Росздравнадзор и Роспотребнадзор.

Подобное предложение поддержали и в Госдуме. О необходимости создания независимой квалифицированной комиссии или коллегии по кадрам для оценки случаев, подобных сочинскому, «Известиям» заявил зампредседателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. При этом исключительно по карательному пути законодателю идти не стоит, иначе медики начнут бояться проводить операции, добавил он.

В то же время в комитете Госдумы по охране здоровья не считают радикальные меры в отношении врачей обоснованными. Ужесточение ответственности за «ошибки» может привести к спекуляциям со стороны пациентов , опасается первый зампредседателя комитета Леонид Огуль.

— Кто-то начнет нанимать юристов, которые из-за малейших недовольств действиями врача будут говорить, что это ошибка, требовать компенсации. Каждый такой случай и так разбирает медицинская комиссия, — отметил он.

Недосчитались

Для врачей подобные дела редко заканчиваются реальным наказанием, выяснили «Известия». Юлия Селина из Санкт-Петербурга несколько лет пыталась добиться справедливости после того, как в 2015 году во время кесарева сечения врач забыла в ее теле пеленку размером метр на полтора. После экстренной операции и долгого выздоровления женщина обратилась в Следственный комитет, дело дошло до суда. Суд признал, что пациентке был нанесен тяжкий вред здоровью. Но врач так и не признала вину, а дело прекратили по истечении срока давности.

В Тюмени в теле Надежды Капши медики оставили капсулу с видеокамерой. Три года женщина страдала от страшных болей, не могла есть и похудела на 20 килограммов. Обнаружить капсулу смогли только московские врачи, к которым обратилась пациентка. Камеру достали, Следственный комитет возбудил уголовное дело. Но врачи, которые забыли прибор в пациенте, продолжают работать.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В 2018 году в Воронеже в ходе операции на желудке хирурги забыли в животе у пациента кусок марли размером 15 сантиметров. А обнаружили «находку» ровно год спустя во время новой операции. Всё это время Александр Дмитриев мучился от сильных болей и повышенной температуры. К врачам обратился, только когда уже не осталось никаких сил.

— Ко мне приезжали хирурги, пытались со мной договориться, чтобы я никуда не обращался. Но я пошел в Следственный комитет, — рассказал мужчина.

Еще одна пострадавшая — жительница Уфы Айсина Зиндусова — заявила «Известиям», что еще в 2012 году стала жертвой врачебной ошибки во время кесарева сечения. Тогда врачи забыли в ее животе 20-сантиметровый металлический зажим. Инородное тело женщина носила в себе больше трех лет, а когда на рентгене его наконец обнаружили, наказывать оказалось уже некого. За три года в роддоме сменились руководитель и вся команда врачей.

В феврале этого года в Екатеринбурге в сердце у девятимесячной дочки Анастасии Зыряновой врачи забыли катетер длиной 16 см. Во время операции он оборвался и попал в вену малышки, врачи не смогли его поймать.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Как выяснилось, партия катетеров оказалась бракованной , рассказала «Известиям» юрист Юлия Липинская. Пострадали еще несколько детей — у Димы Иванова из Верхней Пышмы фрагмент медизделия дошел до сердца. Московские врачи провели мальчику операцию и вытащили осколок. Следователи проводят проверку, ее итоги на личный контроль взял глава СК Александр Бастрыкин.

Подобная забывчивость врачей тем более трудно объяснима, что количество хирургических материалов и инвентаря находится на строгом контроле у операционной сестры. По завершении операции их тщательно пересчитывают, рассказал «Известиям» завотделением гнойной хирургии Воронежской ОКБ Евгений Конкин.

Случайная ошибка

Ответственность за подобную халатность при гражданском процессе лежит на плечах всей клиники. Наказание — штраф и компенсация вреда, пояснила медицинский юрист Наталья Патрушева. Но в целом суммы выплат остаются очень низкими, а сами разбирательства идут иногда несколько лет, отметила медицинский юрист Юлия Казанцева.

В ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» речь идет о неумышленном преступлении, поэтому даже в случае возбуждения уголовного дела наказанием по ней будет штраф. Если же вред здоровью небольшой, уголовной ответственности не будет вовсе, пояснила Юлия Казанцева.

По ее словам, судебные медики избегают давать объективные заключения, так как впоследствии они часто попадают в опалу. Кроме того, имеют место фальсификации документов со стороны медицинских организаций.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В Росздравнадзоре «Известиям» не привели конкретные цифры по жалобам пациентов, но заявили, что каждое обращение своевременно рассматривается ведомством , а поступившие на «Горячую линию» оперативно отрабатываются за несколько часов.

— При выявлении инцидентов, связанных с возможным причинением вреда здоровью пациентам в процессе оказания медицинской помощи, Росздравнадзор проводит внеплановые проверки, результаты которых направляются в органы прокуратуры. При этом квалификация «врачебной ошибки» является прерогативой судебно-следственных органов , — сообщили в ведомстве.

В настоящее время территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проводит проверку по факту обнаружения забытого хирургами сочинской больницы в кишечнике пациентки скальпеля, уточнили в ведомстве.