Счет на минуты: Минздрав просят увеличить время приема у врачей

Больные муковисцидозом просят увеличить для них время амбулаторных приемов у врачей-специалистов. 4 мая пациентская организация направила соответствующее письмо в Минздрав. Сегодня на осмотр, например, у пульмонолога выделяется всего 26 минут, тогда как на страдающего муковисцидозом врач должен тратить два часа, уверены специалисты. В Минздраве «Известиям» сообщили, что предложенные профессиональным сообществом увеличенные нормы времени приема проходят внутриведомственное согласование. В Госдуме же считают, что для решения проблемы пора пересматривать механизмы финансирования услуг в рамках ОМС.

На время лечат

Лимит времени, который определен Минздравом на посещение врачей-специалистов, недостаточен для полноценного приема людей, страдающих муковисцидозом , заявила «Известиям» председатель правления пациенткой организации «Помощь больным муковисцидозом» Ирина Мясникова.

Чтобы решить проблему, Минздраву следует своим приказом изменить нормы времени на прием больных , уверена она. Письмо с соответствующей просьбой пациентская организация направила в ведомство 4 мая (документ имеется в распоряжении редакции).

На конец 2021 года в России было 4,3 тыс. больных музовисцидозом, сообщили «Известиям» в Медико-генетическом научном центре (МГНЦ) им. Н.П. Бочкова. Это генетическое заболевание провоцирует поражение желез внешней секреции и приводит к нарушению работы органов дыхания и пищеварения. По действующим клиническим рекомендациям таким пациентам необходимо каждые три месяца посещать медицинских специалистов в рамках амбулаторного лечения.

Счет на минуты Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Еще в 2019 году сотрудники Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава РФ изучили хронометраж посещений врачей-специалистов для пациентов с муковисцидозом. Согласно их расчетам, прием у

должен длиться 119 минут, у педиатра — 112 минут, у реабилитолога — 96 минут. Действующие нормативы отводят на это 26, 15 и 35 минут соответственно.

Тогда профессиональное сообщество подготовило и предложило Минздраву рассмотреть проект приказа, который бы увеличил нормы времени на прием пациентов с муковисцидозом.

— Мы подняли этот вопрос три года назад, потому что прием врача длится от 15 до 30 минут, а пациенты с муковисцидозом — это очень уязвимые люди с полиорганным поражением. С ними необходимо и обсудить антибактериальную терапию, и проговорить правила приема препаратов, техники ингаляции, и рассказать о том, как обрабатывать жилье, и проконтролировать их состояние. Кроме того, необходимо провести диагностику, спирометрию, подобрать муколитическую терапию и так далее. Это невозможно сделать за полчаса, — рассказывает руководитель научно-клинического отдела муковисцидоза МГНЦ Елена Кондратьева.

Кроме того, добавила эксперт, не организованы амбулаторные приемы диетолога и специалистов по лечебной физкультуре, которые должны консультировать пациентов с муковисцидозом четыре раза в год.

— Каждому специалисту нужно почти два часа на прием. Регулярный амбулаторный прием обеспечивает профилактику обострений и госпитализаций. А для пациента с муковисцидозом каждая госпитализация несет риск получить в больничной среде госпитальную инфекцию, так как такой пациент имеет повышенную к ней предрасположенность — муковисцидоз делает организм очень уязвимым, — пояснила Елена Кондратьева.

Прием у врача в рамках существующих тарифов обязательного медицинского страхования, рассказала она, стоит в среднем 300-400 рублей. Из-за этого организовать помощь в полном объеме попросту невозможно. Поэтому для решения проблемы также необходимо поднимать тарифы ОМС.

Не выгодно

Время, отведенное на прием специалиста, сегодня не зависит от диагноза, пояснила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Тариф же ОМС рассчитывается по усредненным показателям всех приемов. По ее мнению, выделять на одни заболевания больше времени, чем на другие, «не вполне правильно». Врач сам может решить, сколько времени нужно потратить на пациента, уверена она.

Однако, медицинским организациям попросту невыгодно тратить на одного посетителя время сверх установленного регламента, считают в Госдуме.

— Установление нормативов сегодня продиктовано механизмами финансирования: они ориентированы на число больных. То есть, если человек болеет, медицинские учреждения получают деньги за прием. Естественно, они заинтересованы в том, чтобы за одну единицу времени обслужить побольше людей и получить побольше денег, — отметил в интервью «Известиям» первый заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов.

Счет на минуты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По мнению парламентария, в России необходимо пересмотреть финансирование медицинских услуг и рассчитывать тарифы ОМС, исходя из состояния здоровья пациентов, а не их числа.

В Минздраве России в ответ на запрос «Известий» сообщили, что типовые отраслевые нормы времени на прием одного пациента «касаются работы врачей в среднем со всеми заболеваниями и при этом не являются ограничением по времени каждого приема». Таким образом, ничто не мешает тому же врачу-пульмонологу при норме в 26 минут, уделять больному с муковисцидозом больше времени.

В то же время, в Минздраве подчеркнули, что на основании расчетов, проведенных специалистами ЦНИИОИЗ, подготовлен проект приказа «Об утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом с муковисцидозом врача-пульмонолога, врача-педиатра, врача-реабилитолога, врача-диетолога». Документ проходит внутриведомственное согласование. «На данный момент проект уже получил одобрение Федерального фонда обязательного медицинского страхования», — отметили в Минздраве.