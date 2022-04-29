Право на ВОЗ: в РФ предложили отказаться от рекомендаций организации при закупке лекарств

Россия может отказаться от рекомендаций ВОЗ при ввозе в страну иностранных медикаментов в целях безопасности своих граждан. За импорт в страну таких лекарств без одобрения внутренних органов будут штрафовать. Как выяснили «Известия», это следует из правительственного законопроекта, который Госдума может принять в мае. Документом предлагается убрать из КоАП исключение штрафов при закупке таких незарегистрированных в РФ лекарств из-за рубежа. Во фракциях к законопроекту отнеслись неоднозначно. Эксперты же считают, что инициативу можно поддержать.

Нашли опасность

В России уже в этом году могут начать штрафовать за ввоз и реализацию незарегистрированных иностранных лекарств, которые рекомендованы ВОЗ. По информации «Известий», Госдума 17 мая может принять законопроект «О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Документом предлагается внести поправку в примечания, которой убирается исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, если они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения.

Если эту норму будут нарушать граждане, им будет грозить штраф от 75 до 200 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить от 150 до 600 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям от 150 до 600 тыс. рублей, или им будет вынесено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юрлицам штраф будет грозить от 2 млн до 6 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Эту информацию «Известиям» подтвердили в профильном комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству.

— Смысл этой инициативы простой. В России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных средств. Она себя хорошо зарекомендовала. Эти нормы и требования к таким лекарствам четко прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами. Поэтому мы не должны рассчитывать на чей-то международный опыт, пусть у нас поучатся, — заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

По его словам, иностранные производители медикаментов должны выполнять требования российского законодательства. Государство в том числе будет этого добиваться мерами принуждения через такие поправки в КоАП, подчеркнул парламентарий.

Как выяснили «Известия», на документ уже дало положительное заключение правовое управление Госдумы.

«Проектом закона предлагается уточнить перечень оснований, в соответствии с которыми реализация или ввоз незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий не влечет административную ответственность. По проекту замечаний концептуального характера не имеется», — говорится в документе, который имеется в распоряжении редакции.

В правительстве объясняют необходимость корректировки действующего законодательства возможной опасностью иностранных препаратов для россиян.

«Данная формулировка фактически допускает ввоз в РФ, а также реализацию незарегистрированных иностранных лекарственных средств и медицинских изделий, безопасность которых не подтверждена, поскольку ВОЗ не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: «рекомендованные ВОЗ лекарственные средства и медицинские изделия», — так инициативу объясняет кабмин в пояснительной записке.

«Известия» направили запрос в Минздрав РФ, а также в ВОЗ, чтобы выяснить отношение к принимаемому законопроекту и перспективам его поддержки.

Поддержать своих

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов отметил, что комитет еще не рассматривал документ.

— Этот законопроект только будет рассматриваться на заседании нашего комитета. Лично у меня очень много к нему вопросов, которые я буду задавать инициаторам. В случае получения ответов можно будет принять решение о его поддержке или отсутствии таковой. Но, насколько мне известно, ввоз в Россию препаратов по рекомендации ВОЗ не носил массового характера, — пояснил «Известиям» парламентарий.

Он напомнил, что недавно Госдумой был принят правительственный законопроект об упрощенной регистрации лекарственных препаратов, в том числе зарубежного производства.

Во фракциях отнеслись к инициативе по-разному. В КПРФ готовы законопроект поддержать.

— Такую норму, наверное, надо поддержать. Вообще, надо ставить вопрос о том, чтобы выйти из всех организаций, которые мешают развитию нашего государства. Это и Международный валютный фонд, и ВТО, и Всемирный банк, — заявил «Известиям» член КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

По его словам, из ВОЗ уже вышли США, потому что это коррумпированная организация, которая работает в интересах определенных производителей лекарств вместо того, чтобы заниматься охраной здоровья людей.

В ЛДПР также считают, что Россия должна в первую очередь поддерживать своих производителей лекарств.

— Когда законопроект к нам поступит, мы его внимательно изучим. Но поднимая эту тему, нужно отметить, что у нас много лет планомерно международные корпорации своей агрессивной политикой — рекламой и деньгами — сделали так, что наши фармпроизводители не выдерживают. Об этом они открыто заявляли, писали обращение в Госдуму, — пояснил «Известиям» зампред фракции Ярослав Нилов.

При этом депутат отметил, что есть примеры, когда у нас нет своих аналогов лекарств, их заказывают заграницей, но за их ввоз в РФ чуть ли не уголовная ответственность.

Поддержать законопроект готовы во фракции «Справедливая Россия — За правду».

— Странно, что раньше для ввоза импортных медикаментов было достаточно рекомендаций ВОЗ, а сейчас мы сомневаемся в их безопасности. В России долгое время был тренд преклонения перед Западом, не только в области фармацевтики, но сейчас, думаю, произойдут изменения и в других сферах, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

По его словам, давно было очевидно, что многие международные институты откровенно лоббировали интересы западных производителей.

Во фракциях «Единой России» и «Новых людях» сообщили, что выскажут свое отношение к законопроекту ближе к его рассмотрению.

Справка «Известий» Перечень основных лекарственных средств ВОЗ содержит медикаменты, которые считаются наиболее эффективными и безопасными в международной системе здравоохранения. Впервые он был опубликован в 1977 году и включал 208 препаратов. Однако каждый год он дополняется новыми видами. Например, в 2005 году в нем насчитывалось 306 препаратов, а через 10 лет — уже около 410. Позже перечень был разделен на детский и взрослый. В сентябре 2021 года ВОЗ выпустила обновленное издание списков. Они дополнены 20 новыми препаратами для взрослых и 17 — для детей. Таким образом, количество лекарств в перечне для взрослых увеличилось до 479, а в списке для детей — до 350. В числе новых — медикаменты для лечения различных видов рака, аналоги инсулина и новые пероральные препараты для лечения диабета, противомикробные препараты против серьезных бактериальных и грибковых инфекций.

Эксперт фармацевтического рынка, провизор и бывший руководитель аптечной сети Ирина Булыгина считает, что законопроект можно поддержать.

— Таких препаратов, которые ввозятся в Россию только на основании рекомендаций ВОЗ, немного. Лично я к таким рекомендациям Всемирной организации здравоохранения отношусь скептически. Коронавирус, а до этого свиной грипп и атипичная пневмония показали, что эта структура лоббирует интересы крупных фармкомпаний,— пояснила «Известиям» эксперт.

Если импортные препараты нужны для российского рынка, то они могут пройти регистрацию и лицензирование в нашей стране, добавила она. Что касается качества, то Росздравнадзор тщательно проверяет все ввозимые импортные медикаменты, поэтому беспокоиться россиянам на этот счет не стоит. При этом эксперт согласна с депутатами Госдумы, что нашей стране нужно активнее развивать свою фармацевтическую промышленность.