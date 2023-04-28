Скорая на расправу: почему продолжаются нападения на медработников

Трагедией обернулся рядовой выезд бригады скорой помощи в Свердловской области — пьяный муж пациентки ударил медбрата ножом. Позднее потерпевший скончался в больнице. По злой иронии судьбы резонансное убийство случилось в преддверии профессионального праздника сотрудников скорой медицинской помощи, который отмечается сегодня, 28 апреля. Почему врачи на выезде сталкиваются с насилием и как гарантируется их безопасность, разбирались «Известия».

Роковой вызов

«Вечером 25 апреля 2023 года бригада СМП была вызвана в один из домов по улице Гагарина в г. Берёзовский для оказания помощи. По прибытии медработники встретились с подозреваемым. Мужчина, действуя, по предварительным данным, из личной неприязни, причинил проникающее ранение в область груди 28-летнему медицинскому работнику выездной фельдшерской бригады "Скорой медицинской помощи" городской больницы» , — говорится в сообщении управления СКР по Свердловской области. Пострадавший самостоятельно добрался до служебной машины, коллеги быстро доставили его в Берёзовскую ЦГБ, но спасти парня не удалось, он скончался в операционной.

Позже выяснилось, что медбрат Степан Шабуров в составе бригады спешил на вызов по поводу боли в груди у местной жительницы. На входе в квартиру открывший дверь неизвестный мужчина без единого слова ударил медика ножом . Предполагаемый убийца — 66-летний рецидивист, находился в состоянии алкогольного опьянения. У Степана остались жена (она тоже медработник) и двое малолетних детей. Медбрат служил на городской станции скорой медицинской помощи им. Капиноса.

Степан Шабуров Фото: соцсети

Мальчики и девочки для битья

Супруга погибшего написала в соцсетях пост, в котором с мрачной иронией указала на нерешенную проблему безопасности врачей при исполнении: «Вчера 25 апреля не стало Степы. Погиб на работе. Спасибо, что сделали что-то с самообороной для медиков (нет). Это огромная утрата для многих людей».

О масштабах проблемы насилия в отношении людей в белых халатах красноречиво говорят полицейские сводки и новостная хроника. В апреле бригаду неотложки жестоко избили на выезде к больному — в квартире с пациентом находился пьяный мужчина. Расследование взяла на контроль трудовая инспекция Нижегородской области. «Известия» ранее писали о других случаях рукоприкладства в отношении врачей скорой: избиение детского педиатра в Екатеринбурге; рукоприкладство в отношении реаниматолога в Новосибирске.

Слово практику

Причем далеко не все случаи проявления агрессии официально регистрируются.

— Что касается «03», где я работал фельдшером с 2008 по 2013 год, там работа с маргиналами — рутина, — рассказал «Известиям» врач скорой помощи Дмитрий Молодой. — Нападения на бригады происходили регулярно. А самое неприятное, что с точки зрения закона мы полностью беззащитны. За время работы я припоминаю несколько эпизодов, когда коллеги получали побои. При этом агрессор оставался полностью безнаказанным. Поэтому рассчитывать можно только на себя.

Сейчас Дмитрий Молодой служит в детской неотложной помощи, где нештатные ситуации — редкость.

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

— Самое «маргинальное», что я могу припомнить за последнее время — это родители, пытавшиеся распивать алкоголь в карете скорой, пока ребенка везут в больницу с аппендицитом. В результате бутылка красного вина выскальзывает у них из рук и разливается по полу автомобиля.

Законы выживания

Инструкция предписывает при появлении признаков конфликтной ситуации покинуть опасную зону, говорит врач Молодой.

— На практике это значит следующее: не покинул — сам виноват! Всегда перед входом в квартиру нужно оценить повод к вызову, внешний вид двери, кто и как встречает, насколько ясное сознание у окружающих, нет ли домашних животных и ещё множество факторов. Причём сделать это нужно за 1-2 секунды, желательно до проникновения в опасную зону.

По его мнению, наибольший опыт по части «тревожных» вызовов накоплен у психиатрических бригад, на них и стоит равняться.

— Всегда очень нравится смотреть как они работают. Заходят в помещение и берут его под контроль, кто-то сразу смотрит, где находятся «колюще-режущие», чтобы пациент не мог нанести вред себе и окружающим.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Пробелы в инструкциях

Недостаточная проработка алгоритмов и размытость формулировок правил действия бригады скорой помощи в условиях, потенциально угрожающих жизни и здоровью врачей — одна из причин ЧП с рукоприкладством и более серьезными нападениями.

— Работа фельдшером на федеральном уровне регулируется поверхностно, — объясняет член Ассоциации юристов России Ольга Турунина. — Так, имеются инструкции, утвержденные Минздравсоцразвития, в рамках которых поясняются обязанности фельдшеров. В действительности, деятельность фельдшеров чаще всего регулируется внутренней инструкцией учреждения, либо в некоторых субъектах на региональном уровне.

Так, крайне часто предусматривается, что в случаях угрозы или опасности для фельдшера, они вызывают полицию, и до разрешения инцидента полицией допуска к оказанию помощи не имеют. Аналогичные положения есть и в других странах: парамедики ожидают разрешения ситуации полицией, и лишь после того, как опасность будет устранена, приступают к оказанию первой медицинской помощи.

Неотложка и другие

Впрочем, скорой помощью проблема не ограничивается. Так, недавно был избит врач в помещении травмпункта в Балашихе.

— Особенно часто нападкам подвергаются медработники в травмпунктах, — рассказал полицейский, 15 лет отслуживший в патрульно-постовой службе. — Часто пациентами их становятся люди, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Их собутыльники ломятся в приемное отделение, игнорируют правила распорядка. Таких вызовов всегда хватало.

Особенно часто страдают от агрессии пациентов наркологи.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— Юридически мы защищены законом и нападение на персонал больницы довольно тяжкая статья, но об этом мало кто знает (из пациентов). А так абсолютно беззащитны. Только своими силами (охрана, санитары, профессионализм в общении) , — рассказал «Известиям» главврач Клиники доктора Исаева Даниил Петров.

Сколько «стоит» удар по врачу

Судя по практике, даже в случае привлечения дебошира к ответственности его ожидает не самое суровое наказание. Избивший женщину-медработника житель Саратова в апреле был приговорен к обязательным работам. Такое символическое наказание преступник понес за то, что находясь в приемном отделении, ударил плечом дверь за которой находилась сотрудница, отчего она упала и ударилась головой о плиточный пол.

Аналогичное мягкое наказание (200 часов обязательных работ) получил в ноябре прошлого года житель Новосибирска, избивший врача за отказ надеть бахилы. К слову, надевать на ноги бахилы «в адресе» запрещается ведомственными инструкциями из-за опасности травматизма (риск падения особенно велик, например, при эвакуации больного). Дело дошло до суда исключительно благодаря принципиальной позиции пострадавшего врача-реаниматолога Семена Кудина.

Забыли про побои

Вопрос о более суровой ответственности за рукоприкладство в отношении врачей при исполнении долга неоднократно поднимался, однако кардинальных законодательных решений так и не было принято.

— В Уголовном кодексе действительно есть пробел, который касается того, что в ст. 116 УК РФ (побои) нет такого квалифицирующего признака, как причинение побоев в связи с осуществлением служебной деятельности, — рассказал «Известиям» адвокат Константин Кудряшов.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Он подчеркивает, что осуществление лицом служебной деятельности является квалифицирующим признаком и для убийства, и для составов о причинении легкого, среднего и тяжкого вреда здоровью.

— То есть установлена усиленная ответственность, но только для четырех статей, а для ст. 116 УК РФ, которая касается ответственности за побои, этот квалифицирующий признак забыли включить, — говорит адвокат. — Поэтому получается, что если медика побить, не причиняя вреда здоровью (пощечины, зуботычины, гематомы, синяки но не более), то, в принципе, человек может остаться безнаказанным.

По его мнению, в ст. 116 УК РФ нужно добавить квалифицирующий признак — совершение преступления в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнения общественного долга.

Гарантии и помощь

— Возможно кто-то из чиновников публично принесет «искренние соболезнования». На этом всё. Страхование для сотрудников скорой, конечно же, гарантировано! Обязательное медицинское — как для любых граждан РФ. Возможно, какая-то копеечка перепадет от профсоюза, если пострадавший сотрудник в него входит. И, конечно же, могут скинуться коллеги на станции, кто сколько может, — иронизирует врач скорой помощи Дмитрий Молодой.

Доктор в качестве примера вспомнил неприятную ситуацию, в которой оказалась его коллега-девушка, получив производственную травму — перелом ключицы.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Машину скорой подрезали, но столкновения не произошло. Доктор в этот момент находилась в карете. Её место не было оборудовано ремнем безопасности и при резком торможении она ударилась головой и плечом о перегородку. Доктора госпитализировали. Есть вариант лечения перелома ключицы, при котором необходимо находиться 4 недели в гипсе, что крайне дискомфортно. А есть металлоостеосинтез — операция, при которой сломанную кость фиксируют специальной пластиной. Так вот, лечение-то бесплатное, а пластину придется купить за свои деньги. По тем временам это была половина зарплаты доктора.

Подобная несправедливость и неустроенность, по словам собеседника, отпугивает молодых специалистов от службы в скорой.

— Единственная мотивация — романтические чувства и какое-то там «призвание». Но когда это всё не подкрепляется материальной базой, любой самый безумный идеалист рано или поздно понимает, что так дальше продолжаться не может и уходит со службы. К сожалению, не всегда живым и здоровым.