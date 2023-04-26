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На Урале медик скорой помощи умер после нападения мужа пациентки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Хижняк
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В Свердловской области 25 апреля возбудили уголовное дело в отношении 66-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве медработника скорой помощи, который приехал на вызов к его жене. Об этом сообщило региональное следственное управление СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя, 1957 г.р. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Березовский. Медработники скорой помощи прибыли на дом по вызову к жене подозреваемого. По предварительным данным, из-за личной неприязни мужчина напал на одного из них, 28-летнего специалиста, и ранил его в грудь.

После нападение пострадавший сумел добраться до служебной машины. Медработники доставили коллегу в больницу, однако потерпевший вскоре умер от полученного ранения.

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