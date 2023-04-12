В Рязанской области подросток напал с ножом на двух школьников в парке
Подросток ранил ножом двух школьников в парке в Рязанской области. Об этом в среду, 12 апреля, сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел накануне, 11 апреля, в Новомичуринске в парке на проспекте Смирягина.
Отмечается, что 16-летний и 14-летний мальчики были госпитализированы. Одному из них злоумышленник нанес ножевое ранение в грудь, другому — в пах. Информация о состоянии пострадавших не уточняется.
По словам источника, напавшему на мальчиков подростку 16 лет. Он учится в другой школе Новомичуринска.
Ранее, 6 апреля, сообщалось, что в Березовском районе Пермского края школьник напал с ножом на другого ученика. Пострадавшему оказали медицинскую помощь. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.