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Средняя в больнице: врачи заявили о несоответствии их зарплат указам президента

Почему оплата труда многих медработников ниже установленного государством уровня
Фото: Getty Images/Everyday better to do everything you love
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Три четверти врачей утверждают, что их зарплата до сих пор не достигла уровня, установленного президентом России еще майскими указами 2012 года. Это следует из результатов мониторинга Народного фронта, охватившего 25 тыс. респондентов. Согласно указам Владимира Путина, средний заработок врачей должен был повыситься до 200% от средней зарплаты по региону, а младшего и среднего медперсонала — до 100%. Однако реальные выплаты очень разнятся от субъекта к субъекту, говорят эксперты. В итоге это создает условия для миграции кадров, а значит, и дефицита сотрудников в самых «скупых» регионах. Решить проблему могут единая оплата труда и расширение поддержки врачей в субъектах, убеждены специалисты.

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Малая доля

Зарплата большинства врачей и среднего медперсонала до сих пор не достигла уровня, установленного еще майскими указами президента России 2012 года. Это показал мониторинг Народного фронта (ОНФ), проведенный среди работников медорганизаций. Согласно указу, заработок врачей уже к 2018 году должен был составить 200% от средней зарплаты по региону, а младшего и среднего медперсонала — 100%. Однако три четверти опрошенных заявили, что их уровень дохода этим критериям не соответствует.

— 75% врачей и средних медицинских работников получают меньше установленных указом нормативов, — сообщил «Известиям» начальник управления контроля реализации приоритетных решений и нацпроектов Народного фронта Дмитрий Цвич.

Средняя в больнице
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Всего в исследовании приняли участие 25 тыс. представителей этих профессий, выборка репрезентативная, подчеркнул он. В рамках мониторинга также еще раз подтвердилась проблема нехватки врачей и медперсонала, добавил Дмитрий Цвич.

В ноябре 2022 года, выступая на правительственном часе в Госдуме, министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что дефицит кадров составляет около 25–26 тыс. человек среди врачей и около 50 тыс. человек — среди среднего медперсонала.

Критерии президентского указа в 2021 году в отношении зарплат врачей выполнили только в 50 регионах, по среднему медперсоналу — в 66, подчеркивал министр. По данным Росстата, по итогам девяти месяцев 2022 года уровня в 200% достигли только 24 субъекта, превысили его 19. Для приведения показателей в соответствие с требованиями указа президента правительство в 2022 году выделило субъектам 58,5 млрд рублей, добавил Михаил Мурашко.

Средняя в больнице
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Актуальные данные Росстата по итогам всего 2022 года появятся в середине апреля, сообщили «Известиям» в Минздраве. Представители ведомства также обратили внимание, что за девять месяцев 2022 года соотношения зарплат врачей и среднего медицинского персонала к среднемесячному доходу в субъектах «в пределах 5% отклонения выполнены в подавляющем большинстве регионов».

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Реальная разница

Разброс в зарплате медработников в разных регионах приводит в том числе к миграции врачей. В итоге в ряде субъектов, особенно с невысокими доходами населения, их не хватает, отметила в беседе с «Известями» ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова.

— Сейчас у половины врачей в стране оклад составляет менее 23 тыс. рублей, а у медсестер — менее 12 тыс. рублей. Из этой проблемы вытекает то, что врачам приходится перерабатывать, это приводит к их перегрузке. Второй аспект — существенные региональные различия в оплате труда медработников, иногда доходящие до пяти раз. В результате происходит миграция кадров в субъекты с более высокой оплатой труда, — отметила она.

Средняя в больнице
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Майский указ президента 2012 года был призван улучшить материальное положение врачей, но проблему с разницей в зарплате в разных регионах, к сожалению, он не решал, добавила эксперт. К тому же его полноценной реализации мешали проблемы с недостаточным финансированием российского здравоохранения, считает она.

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— К сожалению, этого указа оказалось недостаточно, чтобы решить проблему. Оплата труда врачей за девять лет, к концу 2021 года, выросла только на 20% в постоянных ценах (то есть за вычетом инфляции), а обеспеченность ими в расчете на 1 тыс. населения осталась на прежнем уровне. У медсестер этот показатель вырос только на 9%, а обеспеченность ими и вовсе снизилась на 11%. Дело в том, что оплата труда составляет около 70% в структуре государственных расходов на здравоохранение. Естественно, если бюджет увеличивается незначительно — а каждый год по этой статье он растет лишь на уровень инфляции, — то откуда тогда брать средства на решение вопроса, — подчеркнула эксперт.

Надбавка за дефицит

Сейчас главные проблемы первичного звена здравоохранения — отсутствие четкого плана ликвидации кадрового дефицита и различие в зарплатах врачей из разных регионов, согласен известный хирург, сопредседатель центрального штаба Народного фронта Леонид Рошаль.

Средняя в больнице
Леонид Рошаль

Леонид Рошаль

Фото: ТАСС/Смертин Павел
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— Пока принимаемые на федеральном и региональном уровнях меры по ликвидации кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения в целом проблему не решили, — отметил он.

Снизить дефицит кадров можно было бы при помощи увеличения квотирования мест в региональных вузах и расширения программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», отметил директор московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка» Денис Проценко. По его словам, нужно заложить такие критерии развития здравоохранения, чтобы жители и мегаполиса, и сельских территорий чувствовали качественные изменения.

Еще один вариант решения проблемы — надбавки тем категориям медработников, дефицит которых ощущается особенно остро, отметила Гузель Улумбекова. Эта мера была принята в декабре 2022 года.

Средняя в больнице
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

— Это большая победа, к которой мы давно шли. В декабре президент принял решение о повышении оплаты труда самых дефицитных специальностей. Общая сумма выплат должна составить 152,4 млрд рублей в 2023 году, — добавила она.

В дальнейшем, по ее мнению, необходимо прийти к единому размеру оплаты труда медиков во всех регионах.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что с 1 января 2023 года врачи центральных и районных больниц будут получать надбавку в размере 18,5 тыс. рублей в месяц, врачи первичного звена — 14,5 тыс. рублей, врачи скорой медпомощи — 11,5 тыс. рублей.

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