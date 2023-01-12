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Получите, распишитесь: в России растет спрос на займы «до зарплаты»

Интерес россиян к микрокредитам не падает
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Объем выдачи займов «до зарплаты» может увеличиться на 15–20%. Однако в прошлом году динамика на этом рынке была еще выше: микрозаймов набрали на 30% больше, чем в 2021-м. В этом году ЦБ вводит новые ограничения на выдачу кредитов микрофинансовыми организациями. Подробности и прогнозы — в материале «Известий».

Техника и подарки

Объем выдач займов «до зарплаты» в этом году вырастет в России на 15–20%, такую же динамику покажут и среднесрочные займы на более крупные суммы. Прогноз содержится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Такой рост аналитики платформы связывают с высоким спросом на услуги микрофинансовых организаций (МФО). Как отмечают исследователи, в текущих экономических условиях микрозаймы — возможность для сотен тысяч россиян поддержать привычный уровень жизни.

Получите распишитесь
быстрые деньги
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Причины сохраняющегося спроса на онлайн-кредитование разнообразны, указывают игроки рынка.

«По результатам опроса, в декабре порядка 17,5% респондентов оформляли заем на ремонт квартиры и покупку бытовой техники. Примерно 13% клиентов нуждались в дополнительных денежные средствах на приобретение подарков. На фоне обострения заболеваний в зимний сезон и слухов о возможном дефиците некоторых лекарств в аптеках 3% пользователей брали заем, чтобы заблаговременно купить нужные препараты», — рассказали в сервисе онлайн-кредитования Cash-U Finance.

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Простота и доступность

Впрочем, дело не только в кризисных явлениях в экономике. Получить микрозайм по-прежнему гораздо проще, чем кредит в банке: микрофинансовые организации более лояльны к заемщикам и вполне могут выдать кредит клиенту с плохой кредитной историей.

«МФО разрабатывают различные способы для идентификации заемщиков при оформлении онлайн-займов, в том числе с использованием фото- и видеофиксации, направления специальных индивидуальных кодов подтверждения на мобильный телефон для входа в личный кабинет и т.д. Легально действующие МФО размещают на своих сайтах правила выдачи займов, подробно описывающие данную процедуру», — указывает Евгения Боднар, юрист и эксперт компании «Финансово-правовой альянс».

Очевидные риски

Другое дело, что финансовая грамотность населения по-прежнему в целом невысока и упрощенные алгоритмы способствуют повышению закредитованности.

К краткосрочным займам «до зарплаты», как правило, прибегают заемщики с невысоким уровнем дохода, и ключевой риск здесь — высокие проценты, под которые их выдают. И это несмотря на уже действующие ограничения на ставки. Максимальный размер процентной ставки по договору потребительского займа со сроком возврата не более одного года сейчас составляет 1% в день.

Получите, распишитесь
оплата кредитов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«В связи с тем, что основными клиентами МФО являются малообеспеченные граждане, в текущих условиях (высокий уровень инфляции, падение реальных располагаемых доходов населения) некоторые из них могут не успеть рассчитаться с МФО вовремя, счет может пойти на месяцы. В таком случае пени могут составить десятки и даже сотни процентов», — отмечает Артем Аутлев, аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции».

Ограничения ЦБ

Интересно, что в 2022 году рынок МФО показал более высокую динамику — объемы краткосрочных и среднесрочных займов выросли примерно на 30% по сравнению с 2021 годом. Несколько менее позитивный прогноз по 2023 году специалисты связывают с новыми законодательными ограничениями.

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Так, с 1 января по решению ЦБ доля заемщиков с показателем долговой нагрузки 80% не должна превышать 35% в структуре выдач МФО. А ведь «до сих пор доля этой категории клиентов была значительно больше», отмечают аналитики Webbankir. Кроме того, с 1 июля снизится максимальный размер процентной ставки — до 0,8% в день.

Как говорят сами игроки рынка, эти меры вынудят микрофинансовые компании ужесточить скоринговую политику и сокращать уровень одобрений заявок на микрозаймы, особенно в сегменте краткосрочных кредитов.

«Планируемое ужесточение стандартов выдачи вынудит МФО тщательнее подходить к отбору своих заемщиков и переместить фокус на более качественную клиентскую базу. В итоге можно ждать роста количества отказов в выдачах ненадежным клиентским сегментам с высокой долговой нагрузкой, риски по которым ранее могли быть частично компенсированы высокими процентными ставками», — указывает Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-займ».

Получите, распишитесь
ЦБ банк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Консолидация рынка

Снижение числа заемщиков с высоким ПДН может позитивно сказаться на качестве портфеля выданных займов МФО и уменьшить уровень просроченной задолженности (по итогам третьего квартала 2022 года уровень просроченной задолженности — 34,6%), добавляет Артем Аутлев. В то же время экономические сложности могут стать катализатором роста объема «просрочки».

В результате в отрасли ждут, что регуляторные ограничения приведут к снижению рентабельности небольших МФО, прежде всего функционирующих в сегменте займов «до зарплаты». А сам рынок будет консолидироваться — мелкие компании будут уходить, а их клиентская база перетечет к крупным игрокам.

Неоднозначный эффект меры могут оказать и на самих заемщиков. С одной стороны, ужесточение требований ЦБ РФ повышает риск того, что часть потенциальных клиентов легальных МФО пойдет к «черным кредиторам». Однако трудности с получением займов будут испытывать лишь сильно закредитованные и наименее платежеспособные граждане.

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