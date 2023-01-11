Рассрочный ответ: ЦБ решил бороться с маскировкой займов под оплату частями

Центробанк решил прикрыть лазейку для банков, которые научились маскировать займы под сервисы покупок частями (BNPL) . Сейчас финансовые организации и ритейл активно продвигают их как альтернативу рассрочке или кредиту, при этом договор с клиентом не заключается. Такие опции есть, например, у «Сбера», «Яндекса» и Ozon . В Банке России заявили «Известиям», что планируют ввести требования к информированию потребителей об условиях займа, ограничить размер неустойки за просрочку , а также сделать обязательными «период охлаждения» и передачу информации в бюро кредитных историй. По словам экспертов, регулировать растущий сегмент необходимо, чтобы защитить права потребителей .

Снизить риски

Банк России планирует внести изменения в законодательство в отношении нового сегмента рассрочки — BNPL-сервисов , которые позволяют оплачивать покупки частями без заключения кредитного договора. Поправки будут подготовлены после согласования подходов к регулированию со всеми заинтересованными сторонами, заявили «Известиям» в ЦБ.

Рассрочный ответ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Эту работу мы продолжим, чтобы сервис рассрочки, в целом полезный для человека, был максимально прозрачным и мы могли контролировать возможные риски для потребителя, — подчеркнули в регуляторе.

В Банке России пояснили, что при использовании BNPL-сервисов человек совершает покупку в долг, но не имеет защиты, которая есть у заемщика банка или МФО : у него нет информации обо всех условиях договора, о стоимости услуг по предоставлению рассрочки и о размере возможной переплаты. Также он может не знать о высоких штрафах за просрочку , подчеркнули в Центробанке.

Справка «Известий» BNPL-сервисы позволяют оплатить стоимость покупки несколькими траншами в течение 1,5–2 месяцев. В России сегмент начал развиваться в 2021-м. На этом рынке сейчас работают порядка десяти сервисов, среди них — Совкомбанк («Частями»), Сбербанк («Плати частями»), «Яндекс» («Сплит»), Ozon («Ozon Рассрочка»), Lamoda («Мокка»).

Изучив международный опыт в области сервисов BNPL, Банк России для решения этих проблем предлагает сблизить законодательство о потребкредитовании и услуг рассрочки. В частности, ввести требования к информированию граждан и содержанию договора, ограничить размер неустойки за просрочку, дать возможность покупателю запретить уступку прав требования, рассказали там. Чтобы физлицо точно понимало, что рассрочка не бесплатна, регулятор готов запретить устанавливать разные цены на товар в зависимости от наличия возможности заплатить частями . А также ввести обязанность раскрывать стоимость такой опции.

Рассрочный ответ Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Кроме того, у покупателя должна быть возможность в течение определенного «периода охлаждения» отказаться от рассрочки вместе с возвратом товара, а также в любой момент досрочно выплатить ее по заранее известной процедуре , считают в ЦБ. Также важно направлять сведения о таком займе в бюро кредитных историй. Сейчас их отсутствие мешает банкам правильно оценить долговую нагрузку и кредитоспособность потенциальных заемщиков, констатировали в регуляторе.

Сыграть на опережение

«Известия» направили запрос участникам рынка BNPL. В пресс-службе «Яндекс Сплита» сказали, что готовы участвовать в обсуждении проекта регулирования . В компании надеются, что выработанные совместно с отраслью меры будут соблюдать баланс между интересами пользователей и прозрачностью для регулятора.

Центробанк действует на опережение, чтобы не столкнуться с проблемой регулирования этого рынка через несколько лет , считает управляющий директор НКР Станислав Волков. Пока, по мнению эксперта, BNPL-сервисы в России не столь популярны, чтобы значимо влиять на используемые банками системы оценки кредитных рисков, объемы спроса и, как следствие, инфляцию. Но грамотное их продвижение как «бесплатной» альтернативы кредитам может уже через несколько лет изменить ситуацию, и тогда вводить новое регулирование будет сложнее из-за сильного сопротивления ритейлеров.

Рассрочный ответ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Наиболее болезненным для рынка может быть раскрытие информации, о том, что перечисление денег частями все-таки не бесплатно , считает Станислав Волков. Он подчеркнул: это может потребовать кардинального изменения позиционирования таких услуг.

BNPL-сервисы активно продвигаются в последние годы и уже стали довольно популярными, подчеркнул гендиректор БКИ «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин. Он добавил: в связи с этим интерес регулятора к подобным инструментам понятен.

По словам Олега Лагуткина, важно тщательно проработать механизм возврата товара в так называемый период охлаждения . Потребкредит отличается от услуги рассрочки тем, что в первом случае возврат денег и товара — независимые друг от друга истории, а во втором — связанные. При этом купленная вещь к моменту возврата может потерять товарный вид или потребительские свойства, указал эксперт.

Рассрочный ответ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Поскольку BNPL-сервисы по своей сути — финансовая услуга, регулирование, направленное на защиту потребителей, необходимо , согласна партнер практики частных клиентов адвокатского бюро S&K Вертикаль Татьяна Микони. По ее словам, реклама о том, что продукт не выступает кредитом, поскольку договор не заключается, а проценты не начисляются, — правда лишь отчасти.

— Главный риск, о котором нужно помнить всегда, состоит в том, что платить всё равно придется . Безусловно, такие сервисы выглядят более безобидно, чем потребкредиты, но и здесь возможны штрафы, — подчеркнула Татьяна Микони.

«Известия» изучили условия игроков. По сообщениям на сайтах, штрафов за просрочку нет. На портале сервиса Совкомбанка «Частями» отмечается: система попытается несколько раз списать с карты денежные средства, если сделать это не получится, то покупателю будет направлено SMS-сообщение со ссылкой, позволяющей произвести замену карты на другую. Как уточняется в договоре сервиса «Яндекс Сплит», если деньги в счет платежа списать не удастся, то компания вправе отказаться от заключения с клиентом подобных договоров в дальнейшем. В сервисе Lamoda «Мокка» есть переплаты от 199 рублей в месяц и выше, отмечается на сайте.