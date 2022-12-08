Туда ссуда: мошенники обещают займы россиянам с плохой кредитной историей

В интернете людям с плохой кредитной историей стали обещать помочь с оформлением займа : для этого якобы заводят зарплатную карту в крупном банке, причем делают это задним числом. Как выяснили «Известия», под таким предлогом мошенники выманивают у россиян данные паспорта, СНИЛС и ИНН. Затем полученные сведения злоумышленники смогут использовать для оформления реальной ссуды на имя жертвы с тем, чтобы забрать деньги себе , пояснили эксперты. В банках подчеркнули, что карты задним числом завести технически невозможно. Но указанных данных достаточно для оформления микрозайма, рассказали в МФО.

Ссуды на них нет

В Сети стали предлагать помощь с оформлением ссуд людям с плохой кредитной историей. «Известия» ознакомились с одним из таких ресурсов. На нем обещают, что помогут получить заем до 8 млн рублей по сниженной ставке 4,4% годовых, несмотря на текущие просрочки и кредитную нагрузку . Также гражданину не придется предоставлять обеспечение по кредиту и подтверждать доход.

«Известия» связались по почте с контактным лицом, указанным на сайте. Собеседница, которая представилась Валерией, сообщила, что для подтверждения дохода гражданина «проведут по банку в качестве зарплатного клиента», открыв карту, на которую в течение последних шести месяцев якобы регулярно начислялись деньги от работодателя.

« Наличие действующей зарплатной карты с постоянным финансовым потоком делает вас, во-первых, клиентом, уже пользующимся услугами банка, во-вторых, потенциально надежным заемщиком . При такой ситуации банк не так тщательно проверяет потенциального заемщика, а также появляется возможность получить кредит по сниженной ставке. А самое главное, есть возможность «обойти» проверки, связанные с вашей кредитной историей », — пообещала собеседница «Известий» в электронном письме.

Туда ссуда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Для якобы оформления зарплатной карты у граждан просят копию трудовой книжки и справку 2-НДФЛ . Затем непосредственно для получения кредита требуется предоставить фото паспорта, СНИЛС и ИНН . После этого, как обещают на сайте, гражданин сможет получить долгожданные деньги.

Однако в крупнейших российских банках — Росбанке, Почта Банке, УБРиР, МТС-Банке — заявили «Известиям», что открыть зарплатную карту задним числом технически невозможно . Оформление «пластика» происходит при личном присутствии в день обращения клиента.

Кроме того, финансовые организации в любом случае проверяют кредитную историю потенциальных заемщиков . Это происходит независимо от того, получает ли человек жалованье в организации, подчеркнули в Почта Банке. При этом для зарплатных клиентов действительно предусмотрены преференции при кредитовании, добавили в УБРиР.

— Скорее всего, схема предусматривает мошенничество с персональными данными клиента в целом. Мошенники собирают информацию и пытаются получить доступы к счетам клиента в других банках, — полагают в УБРиР.

Эта схема хищения персональных данных давно известна — в беседе с жертвами меняется только предлог запроса информации, заявил «Известиям» глава сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Роман Макаров.

Сами всё отдадут

Гарантированную выдачу займов гражданам с плохой кредитной историей предлагают только нелегальные кредиторы или мошенники , заявила «Известиям» руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

— Паспортные данные, СНИЛС и ИНН, которые просят злоумышленники якобы для оформления карты и выдачи займа, — это уникальные идентификаторы гражданина. Например, паспортные данные чаще всего используются для серийного оформления подложных онлайн-займов. Номер СНИЛС облегчает возможность доступа к аккаунтам без двойной аутентификации на портале «Госуслуги» и даже получения доступа к пенсионным накоплениям, — пояснила она.

Евгения Лазарева добавила: эти документы позволяют преступникам оформить на имя человека юрлицо , на которое берут крупные кредиты и которое может быть использовано для других махинаций.

Туда ссуда Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Мошенники постоянно меняют сценарии обмана, но их конечная цель — заполучить личные и финансовые данные граждан, а затем с помощью этой информации похитить деньги, сообщили «Известиям» в ЦБ. Там подчеркнули: независимо от схемы мошенничества регулятор советует гражданам никогда и никому не сообщать паспортные данные и финансовые сведения (данные карты и ее владельца, трехзначный код с обратной стороны карты или SMS-код).

В МФО «Известиям» сообщили, что паспортных данных, СНИЛС и ИНН достаточно для оформления онлайн-займа . Однако у крупных кредиторов есть огромные технологические возможности, чтобы распознавать мошенников с чужим комплектом документов на этапе оформления займа — например, с помощью портала «Госуслуги» или фотоидентификации, подчеркнул Роман Макаров из «Робот-Займер». Для верификации клиента в МФО могут попросить сделать селфи с необходимыми документами в руках или даже подойти в один из офисов, добавили в ГК Eqvanta.

Для тщательной идентификации клиента онлайн-МФО используют разные инструменты: от сопоставления кредитной истории с данными, указанными в заявке на заем, до применения технологий искусственного интеллекта (у продвинутых игроков), подчеркнул представитель платформы Webbankir.