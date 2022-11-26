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Примитивные меры: в чем основные опасности простой подписи

Эксперты рассказали, как ее могут подделать и использовать злоумышленники
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Специалисты предупредили россиян об опасности простой подписи. По словам заслуженного юриста России Ивана Соловьева, ее легко могут подделать при подписании договоров, расписок о получении денег или манипуляциях с объектами недвижимости. А потом, во время следствия, может стать невозможным определить ее владельца. «Известия» выяснили, как защитить себя, подписывая документы.

Чем опасна простая подпись

По словам юриста Ивана Соловьева, простая подпись ставит в тупик даже самых скрупулезных и опытных судебных экспертов — из-за примитивизма они не могут дать однозначный ответ, кому именно она принадлежит.

Примитивные меры
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Член комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов в беседе с «Известиями» отмечает, что случаи подделки подписи на документах нередки. Последствия для того, чья подпись сфальсифицирована, бывают очень серьезными — человек может оказаться заемщиком по кредиту, лишиться жилья и другого имущества.

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— Подделка подписи часто является инструментом мошенничества в сфере бизнеса: это могут быть подписи участников корпораций на протоколах собраний, подписи руководителя на договорах, что может привести к полной потере контроля над бизнесом, — поясняет он.

Поэтому эксперты призывают россиян придумывать более сложные и уникальные подписи. В важных документах можно также добавлять инициалы и дату, чтобы обезопасить себя.

Что такое подпись

По словам ведущего юриста «Европейской Юридической Службы» Юрия Телегина, российское законодательство не содержит определения подписи как такового, как и требований к ней.

— Представляется возможным определить подпись как информацию, собственноручно зафиксированную лицом в виде уникальной комбинации графических символов с целью идентификации этого лица и удостоверения другой информации, — отмечает эксперт.

Примитивные меры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Факт подделки подписи может быть установлен в рамках как гражданского, так и уголовного судопроизводства. В первом случае это может стать основанием, например, для признания недействительной сделки, оформленной данным документом. При доказывании факта подделки подписи в рамках гражданского дела на человека, который попросил о назначении судебной экспертизы, может быть возложена обязанность по ее оплате. Поэтому до подачи иска юрист советует обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

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Как отмечает Телегин, существует множество историй, когда людям, считающим, что их подписи подделали в протоколах собраний собственников помещений в многоквартирных домах, удавалось добиваться проведения почерковедческих экспертиз в рамках рассмотрения заявлений о возбуждении уголовного дела. В таких случаях проведение экспертиз в основном поручалось экспертным подразделениям государственных экспертных учреждений.

В то же время действующее законодательство не запрещает производство почерковедческих экспертиз в негосударственных структурах, что в основном имеет место при рассмотрении споров судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

В каких случаях подделка подписи уголовно наказуема

По словам Юрия Телегина, законодательство не содержит исчерпывающего перечня случаев, в которых подделка подписи может быть уголовно наказуема.

— Последствия подделки подписи будут зависеть от характера документа, на котором она подделана. Например, в официальном документе это считаться одним из способов подделки самого документа и влечь ответственность по ч. 1 ст. 327 Уголовного кодекса РФ. Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет, — говорит Телегин.

Примитивные меры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Кроме этого случая тех, кто подделывает подписи, можно привлечь к ответственности и по другим уголовным составам. Речь, в частности, идет о следующих статьях УК РФ:

  • за фальсификацию доказательств по ч. 1 ст. 303 УК РФ (например, за подделку подписи в документе, представляемом стороной в суд по гражданскому, административному делу, делу об административном правонарушении);
  • за служебный подлог по ч. 1 ст. 292 УК РФ (например, за подделку должностным лицом подписи в официальном документе);
  • за подделку подписей избирателей по ст. 142 УК РФ (например, в поддержку выдвижения кандидатов).
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Как отмечает Телегин, подобные преступления могут быть совершены и в соучастии. Если будет доказано, что один из соучастников предложил подделать подпись в каком-то из перечисленных документов, а другой ее подделал, то к ответственности можно привлечь обоих соучастников преступления.

Что делать, если вашу подпись подделали

В случае если вашу подпись подделали, нужно срочно действовать. Прежде всего, надо понимать, что подделка подписи — это преступление. Поэтому юристы советуют в первую очередь обратиться в правоохранительные органы.

— Однако в ряде случаев этого недостаточно и, чтобы избежать негативных последствий использования подложных документов, нужно обращаться еще и в суд с иском и доказывать, что подпись на документах вам не принадлежит, — объясняет член комиссии ОП РФ Александр Терновцов.

И в том и в другом случае установить факт подделки поможет почерковедческое исследование. Оно проводится специализированными организациями или частными экспертами на законных основаниях, по инициативе человека, а также по назначению полиции или суда.

— Для проведения исследования нужно будет представить образцы своей подписи. Экспериментальные — для этого вы просто сядете за стол и испишите несколько листов бумаги, а также свободные и условные — то есть различные документы с вашей подписью, чем больше, тем лучше. Достаточность и пригодность образцов для исследования определит сам эксперт, — поясняет собеседник «Известий»

Примитивные меры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Также понадобится подлинник документа с поддельной подписью — но даже если его нет, это не повод для отказа в экспертизе. Исследование может быть проведено и по копии, однако в этом случае исследуемая подпись в копии должна быть четкой и разборчивой.

При этом важно понимать, что подпись — малообъемный объект для исследования. На нее влияет очень много факторов, в том числе возраст человека, его психологические особенности, состояние и обстоятельства подписания документа (болезнь, алкогольное опьянение, неудобная поза и т.д.).

— Чем сложнее подпись, тем она длиннее — а значит, больше материала для проведения исследования и возможностей для установления факта подделки. Если же подпись слишком короткая, это существенно осложняет исследование или делает его проведение невозможным, — говорит Александр Терновцов.

По его словам, иногда бывают ситуации, когда недостаточно проведения только почерковедческой экспертизы — требуется еще и исследование самого документа или копии на предмет подделки. К примеру, подпись может быть вашей, но сам документ вы не подписывали — она появилась на нем посредством использования каких-либо технических средств. В этом случае подделку также поможет установить технико-криминалистическая экспертиза.

Можно ли взломать электронную подпись

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Как объясняет «Известиям» преподаватель факультета информационных технологий Университета «Синергия» Екатерина Кубатина, электронная подпись (ЭП) ничем не отличается от бумажной — она имеет такую же юридическую силу. На экране ЭП может быть в форме штампа или набора символов, иногда она вообще невидима. Наличие ЭП доказывает, что в подписанный документ не вносились корректировки.

— ЭП используется как юридическими, так и физическими лицами. Юридическое лицо использует ЭП для работы с электронными документами, оформления различных заявок, участия в торгах, регистрации электронных сделок с недвижимостью, оформления трудовых отношений с работником и т.д., — рассказывает Кубатина. — Физические лица используют электронную подпись, чтобы получить государственные услуги через интернет (например, с помощью портала Госуслуг), подать электронное заявление (в ВУЗ, садик или школу), обмениваться документами с работодателем, зарегистрировать или получить патент, подать судебный иск или жалобу, заявление на регистрацию по месту жительства и прочее.

Примитивные меры
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Электронные подписи генерирует специальная программа СКЗИ (средство криптографической защиты информации). Сканируя подписанный документ, программа формирует уникальное сочетание его данных — хэш-сумму. Она шифруется особой последовательностью символов и формирует уникальный и единственный файл подписи. Такой сертификат выдается владельцу, который он хранит на удобном носителе, в том числе на компьютере, в облаке или внешнем диске. Программа СКЗИ сверяет хэш-сумму с информацией в документе. Если всё сходится, то это значит, что документ не изменялся и подпись подлинна. Если обнаруживаются несовпадения, то подпись автоматически считается недействительной и документ теряет юридическую силу.

По словам преподавателя, главное преимущество электронной подписи перед обычной в том, что ее невозможно подделать: в ее основу заложены криптографические шифры, которые не поддаются взлому. Если вдруг ЭП утеряна, то удостоверяющий центр удалит ваш сертификат, а это значит, что подписывать документы ЭП больше нельзя.

В то же время, добавляет Кубатина, возможно другое — взломать само ваше устройство. Перехват закрытого ключа преступнику дает полную возможность подписывать документы так же, как это делает владелец ключа. Поэтому важно защищать свои гаджеты: устанавливать меньше программ и только из доверенных источников, посещать только надежные, проверенные сайты.

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