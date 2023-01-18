Ударная работа: вправе ли охранники бить посетителей заведений

Сотрудники ночного клуба Каменска-Уральского оказались замешаны в драке с посетителями. В течение нескольких минут физически крепкие охранники избивали нетрезвых гостей заведения. Попавшее на видео происшествие — не единичный случай. Иногда секьюрити выходят за рамки своих полномочий и наносят увечья гостям. В чем заключаются обязанности вышибал и есть ли место этой профессии в российском правовом поле, разбирались «Известия».

Обычная клубная история

Охранники ночного клуба Joy избили нескольких мужчин прямо у входа в заведение. На кадрах, опубликованных РЕН ТВ, видно, как люди в черных футболках и рубашках с бейджиками на груди наносят многочисленные удары лежащим на земле оппонентам руками и коленями. Один из секьюрити наносил удары стоящему на четвереньках мужчине: сначала он бил кулаками по лицу, потом — в область почек и несколько раз коленом по туловищу. Ему пытается помешать очевидец, но получает удар. В заведении журналистам заявили, что якобы посетители вчетвером попытались атаковать одного из охранников, но это не попало на запись. Также администрация заверила, что всё закончилось миром, а претензий от посетителей не поступало.

В полиции, в свою очередь, рассказали о двух сообщениях из травмпункта и одном заявлении от пострадавшего.

Ударная работа Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

«По одной из версий, молодые люди намеревались пройти внутрь увеселительного заведения, чтобы посмотреть, стоит ли там отдыхать. Охрана, в свою очередь, просила их предъявить билеты. Из-за этого и произошла ссора, перешедшая в драку. Проверку проведет служба участковых уполномоченных, которая выяснит и другие версии случившегося» , — сообщил официальный представитель регионального управления МВД Валерий Горелых.

Мнение практика

Драки в клубах — явление повседневное, сотни раз обыгранное в кинематографе. В некоторых кругах и регионах подобное поведение и вовсе считается народной забавой. Вот только время от времени такие игры имеют последствия. Охранник придорожного кафе в Омской области в 2021-м застрелил 48-летнего посетителя после незначительного конфликта из-за требования вызвать директора; выход один на один с сотрудником фейсконтроля стоил жизни посетителю ночного клуба в Боре (Нижегородская область) в 2017 году; на Камчатке в 2013 году охранник спустил человека с лестницы, в результате чего тот скончался. Это лишь несколько историй с летальными исходами. Есть еще сотни случаев, когда люди оставались инвалидами после стычек в питейных заведениях.

— В ночных клубах, караоке и просто в ресторанах часто возникают конфликтные ситуации между охраной и посетителями, — рассказал «Известиям» столичный участковый с 15-летним стажем службы. — Как правило, виновники таких ситуаций — сами отдыхающие: кто-то кого-то плечом толкнул, люди-то нетрезвые. Но и персонал ведет себя противоправно. Не все даже осознают, что они в принципе не имеют права физически вмешиваться в конфликт — их задача вызвать полицию или Росгвардию.

По его словам, проблемы происходят из-за низкого уровня правосознательности отдельных представителей бизнеса.

Ударная работа Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Начинаем разбираться, оказывается, что люди числятся гардеробщиками, вахтерами, менеджерами, в лучшем случае администраторами. То есть охрана порядка вообще не входит в круг их полномочий — для этого нужна лицензия. Профессиональные охранники, как правило, каких-то серьезных правонарушений себе не позволяют, потому что знают, из-за их поведения лицензии лишится ЧОП, — добавил собеседник.

Участковый считает, что действия «охранников», подобные тем, что запечатлены на видео из уральского клуба, подпадают под более серьезный состав преступления, нежели причинение небольшой тяжести вреда здоровью или побои.

— Тут речь вполне может идти о групповом хулиганстве. Действовали вместе, место общественное, противоправность осознавали... А как иначе, все же люди взрослые, совершеннолетние. Возможно, ими и двигало ощущение, что они порядок наводят, но это большое заблуждение. Охрана не может так себя вести, не может добивать лежащего на земле человека и отрабатывать приемы самбо на пьяном посетителе, — отметил специалист.

Участковый говорит, что до уголовной ответственности доходит далеко не всегда, так как часто стороны примиряются еще до возбуждения дела.

— Фигурантами в большинстве случаев становятся посетители, так как зачинщики конфликтов, как правило, нетрезвые гости. Но пресекать их действия нужно законным путем. Те, у кого это получается бескровно, и есть настоящие профессионалы, а не единоборцы без знания УК РФ, — дополнил он.

Если охранник настоящий

Как правило, администрация ответственности не несет за выступающие за рамки закона действия своих сотрудников. Практика показывает, что вред, причиненный секьюрити, пытаются с него же и взыскать.

Ударная работа Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Работа охранников регулируется законом «О частной детективной и охранной деятельности», — говорит адвокат Гюзель Жубанова. — Согласно ему, применение силы и специальных средств возможно лишь в случае, если в отношении самого сотрудника или охраняемого лица есть реальная угроза жизни или здоровью.

Она напомнила, что ст. 203 УК РФ предусматривает ответственность за превышение полномочий частным детективом или работником охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей.

Закон разрешает применять физическую силу: при угрозе жизни или здоровью самого охранника или окружающих граждан; с целью пресечения преступлений; при отражении вооруженного либо группового нападения как на него самого или окружающих, так и на охраняемое имущество. При этом оговаривается, что «применение силы возможно только в случае крайней необходимости и в той мере, в какой это необходимо для выполнения служебных обязанностей, исходя из складывающейся ситуации и той цели, которая должна быть достигнута, при условии надлежащего уважения прав и свобод граждан».

Впрочем, квалификация зависит от многих обстоятельств. Например, 23-летний охранник ночного клуба в Холмске, после удара которого скончался посетитель-моряк, был привлечен к суду по статье о причинении смерти по неосторожности. В мае прошлого года суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на год. Администрация заведения и осужденный также должны выплатить семье погибшего 2,8 млн рублей в качестве компенсации морального ущерба и 80 тыс. рублей — за погребение.

Кто реально охраняет ночные клубы

Часто «силовой блок» в ночных заведениях комплектуется из числа спортсменов, как это было и в уральском клубе (по данным местных СМИ, один из секьюрити — детский тренер по боксу в спортшколе). Раньше эту нишу нелегально занимали силовики — это была так называемая халтура для милиционеров. Но сегодня это редкость — такие подработки могут стоить должности.

Ударная работа Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

— Также зачастую в супермаркетах, торговых центрах и других объектах массового пребывания людей функции охранников выполняют лица, фактически не имеющие никакого отношения к частной охране, но, несмотря на это, подобные охранники, причинившие вред здоровью посетителя, несут уголовную ответственность на общих основаниях, — обращает внимание адвокат Виктория Лезникова.

Кто заплатит за разбитый нос

Клуб является коммерческой организацией, которая предоставляет услуги развлекательного характера и общепита, то есть заключает с любым желающим публичный договор, объясняет адвокат Виктория Лезникова. Следовательно, между посетителем и заведением возникают гражданско-правовые отношения, регулируемые нормами Гражданского кодекса.

— Кроме того, администрация ночного клуба обязуется обеспечить комфорт и безопасность посетителей, — говорит Лезникова. — Один из способов ее достижения — установить охрану на входе в заведение. Нередко происходит так, когда фейсконтроль превышает свои должностные полномочия путем применения физической силы, тем самым совершая общественно опасные действия.

В ситуации, когда причинен вред посетителю по вине фейсконтроля, можно подать иск о компенсации морального вреда к ночному клубу, взыскав с него компенсацию в рамках возбужденного уголовного дела в отношении непосредственно охранника.

— В соответствии с п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный человеку или его имуществу, а также вред, причиненный имуществу юрлица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, — говорит адвокат. — И законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Ударная работа Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Поскольку в момент причинения телесных повреждений посетителю охранник состоял в трудовых отношениях с заведением и находился при исполнении обязанностей, компенсация морального вреда, причиненного посетителю, подлежит взысканию с работодателя, говорит эксперт.

Хозяин или администратор при определенных условиях могут понести как гражданскую, так и уголовную ответственность, не участвуя непосредственно в конфликте, говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Речь идет об опосредованном причинении вреда здоровью или ущерба имуществу.