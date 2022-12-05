В Питере бить: что ждет Григория Лепса после скандала с дракой

Певцу Григорию Лепсу может грозить до двух лет лишения свободы после драки у паба в Санкт-Петербурге 2 декабря. Народный артист России срывался еще во время концерта, после которого заехал в заведение и стал участником криминальной хроники. Юристы обращают внимание — необходимо установить причины драки и понять, уместно ли здесь говорить о самообороне. Защитники оппонента исполнителя уверяют, что Лепс вел себя агрессивно, сотрудники бара отмечают некорректное поведение других посетителей. Специалисты по пиар-технологиям не исключают и намеренной провокации. В том, что предшествовало драке и что может последовать за ней, разбирались «Известия».

Не самый лучший день

16 июля этого года Григорию Лепсу исполнилось 60. В этот день он собрал «Лужники», где представил свою юбилейную программу. С ней же артиста ждали 2 декабря в Санкт-Петербурге. Ледовый дворец был под завязку.

— Спасибо всем, ребята, что пришли, спасибо, что никто не ушел после первой песни, — начал диалог с залом Григорий Лепс. — Обидно, что не самый веселый день у меня сегодня — приболел, прихрипел. Ну ничего, справляемся с горем пополам. Благодарен всем, что терпите меня. Хотелось бы спеть больше, но думаю, больше не получится. Наливай!

И зал взорвался аплодисментами. Артист продолжил концерт. Два часа Ледовый дворец подпевал Григорию Лепсу. И на последней песне «Самый лучший день» артист оборвал припев, согнулся пополам, выпрямился и стал слушать зал, а потом резко попрощался с ним, швырнул об сцену микрофон и удалился, по дороге швырнув в сторону очки.

Зрители допели хит до конца. И никто бы не заметил этого инцидента. Ведь Лепс периодически бьет микрофоны. Об этом он признавался в интервью журналистам после очередного такого перфоманса. «Ничего особенного не произошло. Я всегда бросаю микрофоны. Разбил 56 микрофонов в своей жизни. Слишком эмоциональный, наверное, я человек».

В Питере бить Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Хотя, по словам продюсера Леонида Дзюника, такое поведение непростительно.

— Это нонсенс, такого быть не должно, — сказал он «Известиям». — Ты приехал к своим зрителям, которые ждали тебя, и вдруг швыряешь микрофон, устраиваешь такой скандал . Ну как так?

Позже Григорий Лепс извинился за свою выходку. «Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел... Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно теплый прием, за поддержку, за то, что весь зал пел в унисон... Это невероятно дорого и действительно ценно. Мы обязательно еще споем вместе. И это будет самый лучший день. Спасибо всем и до встречи», — написал он в соцсетях.

Кто-то из зрителей посчитал, что этот поступок мог стать реакцией на какой-то неприятный выкрик из зала. Не самый лучший день Лепса на этом не закончился.

«Да ты не Лепс!»

Уставший артист после сольника в Ледовом дворце отправился расслабиться в паб Finnegan's на Московском проспекте, 192. Как гласит отзыв одного из посетителей Finnegan's: «Заведение сети шумных ирландских пабов в классическом стиле. В меню более 20 сортов разливного пива и много виски и коктейлей». Рюмкой водки Григорий Лепс не ограничился. «Известия» нашли свидетеля этого инцидента.

— В начале двенадцатого Лепс с мужчиной зашли в паб, — рассказывает бармен. — Артист подошел к барной стойке и попросил виски. Мужчина стоял рядом, так как места за стойкой были заняты. Пятница, вечер.

В Питере бить Фото: Getty Images/ Tetra Images

По признанию сотрудника паба, в госте он не сразу признал народного артиста. А вот посетители быстро разглядели. «С ним стали говорить в максимально пренебрежительной форме. Но Лепс ни с кем не говорил. Все вокруг были подшофе. И так грубо с ним разговаривали, на «ты» обращались», — вспоминает бармен. Лепса просили петь, брали на слабо, а потом кто-то вообще крикнул, что он ненастоящий. Но артист сидел тихо, молча. Выпивал. В распоряжении «Известий» оказался счет артиста. Из него следует, что он с сопровождением заказал девять стопок по 40 г 18-летнего виски Lagavulin (8460 рублей), пять стопок виски Glenmorangie (3900 рублей), бокал пива Einsiedler Weissbie (380 рублей) и одно яблоко (150 рублей). Итого: крепкого алкоголя — 560 г, пива — 450 г и 30 г закуски. Всего визит в Finnegan's обошелся компании Лепса в 12 890 рублей.

Рядом сидящий мужчина завел разговор про игру в нарды. Стал цеплять артиста, мол, давай ближе к народу. Хотел сфотографироваться с певцом. Лепс не обращал внимания, долго терпел. Но какие-то слова его задели. Охранники артиста вытолкали навязчивого хама за дверь заведения. Вслед за ним уже торопился разъяренный Лепс.

Происходящее на морозе попало на телефоны свидетелей. Но вот случайными ли они были, выяснят правоохранительные органы, как и остальные подробности драки.

Слова бармена подтверждает и Евгений Хейфиец, защитник 39-летнего петербуржца Дмитрия, того самого, кто задирал Лепса в баре. Его версия: конфликт начался, когда народный артист, увидев, как пострадавший играет в нарды, захотел присоединиться к игре с повышенными ставками.

На улице «игроков» сдерживали охранники артиста, дело дошло до личных оскорблений. Потасовка перешла в рукопашную с участием артиста. Что было дальше, неизвестно. Адвокат Сергей Жорин высказал свои предположения, как может развиваться ситуация с точки зрения права.

В Питере бить Фото: Соцсети

— Обычно в таких случаях потерпевший обращается в правоохранительные органы, проводится доследственная проверка, в ходе которой опрашиваются все действующие лица, изымается видеозапись, опрашивается потерпевший, — объяснил Жорин «Известиям». — Но самое главное — назначается судебно-медицинская экспертиза, устанавливается, был ли причинен вред здоровью или нет . Если был, то в какой степени тяжести. Судя по небольшому фрагменту видео, можно предположить, что тяжкого вреда не было причинено. Возможно, средний. Стоит обратить внимание, что это скорее совершил мужчина, стоявший рядом, а не Григорий Лепс.

Юрист считает, что будет иметь значение, по какой причине возник конфликт — из хулиганских побуждений или из-за личной неприязни. Также предстоит выяснить, имела ли место самооборона. Судя по видео, обе стороны желают продолжения эскалации конфликта. Но правоохранители должны изучить картину в целом и принять соответствующее решение.

— В отношении людей известных довольно часто бывают случаи провоцирующего поведения, провокаций, — считает адвокат Юлия Вербицкая-Линник. — Вплоть до инсценировки как причинения вреда здоровью любой тяжести, так и ДТП. Для того чтобы получить компенсацию. Разные бывают мотивы.

В ситуации с Григорием Лепсом специалисты видят недоработку окружения артиста. По словам продюсера Леонида Дзюника, к любой провокации артист должен быть готов. А если он сам не сдержан, то рядом должна быть охрана, которая купирует конфликт в его зародыше.

Эмоциональное выгорание

О том, что характер у Лепса взрывной, он сам неоднократно признавался. По мнению психолога Екатерины Верченовой, триггером, который привел к таким последствиям, могло стать несколько факторов сразу.

В Питере бить Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

— Это может быть сложный рабочий график, серьезная нагрузка, ситуация дискомфорта или невроз , — рассказала психолог «Известиям». — Мы видим только верхушку айсберга. А это мог быть эффект накопления, который разрешается агрессией. У организма случается и отсроченная реакция на произошедшее даже месяцем ранее. А может быть и эмоциональное выгорание артиста.

Коллега Лепса Сергей Трофимов знает исполнителя народных хитов как хорошего человека и никаких эксцессов с ним не припоминает. А эксперты по работе с артистами не исключают, что драка в баре была продолжением пиар-акции, начавшейся в тот же день на пару часов раньше на концерте в Ледовом дворце.

— По идее, в таких потасовках первым бьют оператора, его отгоняют или стараются, чтобы видео никуда не попало, потому что если человеку не нравится эта обстановка, то зачем его снимают в этой обстановке ? — задается вопросом пиар-специалист Антон Вуйма.