Приступить к наказанию: что ждет участников футбольной драки в Петербурге

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС назначил на 1 декабря разбор массовой драки, случившейся 27 ноября по ходу матча между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком». Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц. Согласно дисциплинарному регламенту РФС, игрокам, участвовавшим в потасовке, грозит дисквалификация от нескольких матчей до двух лет — всё будет зависеть от трактовки их действий членами КДК. Драка на «Газпром Арене» стала одной из самых массовых в истории нашего футбола. По своему масштабу она уступает разве что противостоянию «стенка на стенку» по ходу матча между раменским «Сатурном» и ЦСКА 29 августа 2004 года.

Хлынули эмоции

Потасовка футболистов «Зенита» и «Спартака» началась после истечения основного времени матча, которое закончилось вничью 0:0. В этом ситуация схожа с дракой 2004 года в Раменском, которая тоже началась в концовке встречи. Правда, тогда ЦСКА вырвал победу в концовке матча за счет гола Дмитрия Кириченко. По мнению работавшего в 2004 году главным тренером раменского «Сатурна» Бориса Игнатьева, подобные эпизоды не красят футбол, но являются неизбежным следствием проявления сильных эмоций.

— Ситуация, спору нет, не из приятных, но и делать из нее катастрофу глобального масштаба не стоит, — заявил «Известиям» Игнатьев. — Что тогда в Раменском, что сейчас в Питере, сыграла роль амбициозность футболистов, не желавших проигрывать. Такое случается, когда эмоции берут верх. И не знаешь, когда и при каких обстоятельствах это может произойти. Разумеется, оставлять подобное поведение без внимания нельзя, иначе похожие истории станут происходить через тур, а не раз в 10–15 лет. КДК РФС должен в соответствии с регламентом наложить санкции на всех участников потасовки.

Приступить к наказанию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

В 2004 году удаления заработали будущие звезды ЦСКА и сборной России Юрий Жирков и Василий Березуцкий. Со стороны «Сатурна» красные карточки получили Джамбулад Базаев и Адриан Бастия. Хотя далеко не только они участвовали в потасовке.

В Санкт-Петербурге судья Владимир Москалев был более щедр на карточки — с обеих сторон он удалил по три игрока. У «Зенита» этой «чести» удостоились полузащитник Вильмар Барриос, защитник Родригао и нападающий Малком. У «Спартака» были удалены вратарь Александр Селихов, нападающие Шамар Николсон и Александр Соболев. Уже после игры, со слов председателя КДК РФС Артура Григорьянца, стало известно, что красную карточку получил и ассистент главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.

Изначальный повод для проявления эмоций дал Барриос, который ударил сзади по ногам Николсона. А непосредственно потасовку инициировал полузащитник «Спартака» Квинси Промес — он пошел отвечать колумбийцу за грубость в отношении ямайца. Что характерно, голландского хавбека красно-белых в итоге не удалили. Не исключено, что и ему перепадет дисквалификация до четырех матчей, как и Барриосу.

Приступить к наказанию Квинси Промес («Спартак») и Вильмар Барриос («Зенит») во время матча 27 ноября Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Но еще жестче могут поступить с теми, кто наносил акцентированные удары в ходе драки. В частности, наиболее серьезные санкции грозят Родригао, который с ноги ударил Николсона. И самому Николсону, ответившему оппоненту ударом кулаком в нос.

Согласно протоколу матча, все красные карточки показаны за «агрессивное поведение» — согласно дисциплинарному регламенту РФС, это нарушение п. 3 ст. 94. Максимальное наказание по данному пункту — дисквалификация до четырех матчей. Но в той же статье есть и более жесткий п. 9 — «оказание физического воздействия» на игроков или официальных лиц клубов. Санкция за его нарушение — дисквалификация игрока на срок от шести месяцев до двух лет. Каким пунктом регламента руководствоваться и какое наказание выносить, определит контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Его глава Артур Григорьянц уже сообщил, что на заседание будут приглашены все участники драки.

— Пригласим всех — футболистов, удаленного тренера, комиссара и судью матча, представителей клубов. Рассмотрим все дисциплинарные нарушения по матчу, всё, что указано в рапорте и протоколе, — заявил «Известиям» Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоится в четверг, 1 декабря.

Драки без заказа

По мнению бывшего генерального директора «Сатурна» Игоря Дмитриева, многое в таких ситуациях зависит от поведения арбитра, от того, насколько он контролирует ситуацию на поле. Руководивший подмосковным клубом в 2004 году менеджер считает, что тогдашнюю драку с ЦСКА спровоцировал судивший матч Александр Гончар.

— Он пропускал очевидные фолы, не наказывал желтыми карточками игроков ЦСКА, которые били наших сзади по ногам, — отметил Дмитриев «Известиям». — В конце концов наши парни начали отвечать. То есть действовать так же жестко, как армейцы. Исходили из того, что раз сопернику позволено отрывать ноги, то и «Сатурну» тоже можно. В итоге ситуация накалилась до предела, и в конце матча всё обернулось бойней.

Приступить к наказанию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

При этом бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что в питерском матче не было очевидной грубости по ходу игры, чтобы из-за нее срываться в массовую драку.

— Два принципиальных соперника, все на эмоциях. Но ничто не предполагало такую концовку. Никто особо не грубил никому во время матча, не было фолов за гранью. В концовке был обычный эпизод, футбольный момент — друг с другом потолкались, кто-то на кого-то покричал, но потом... Это удручающе, когда футболисты начинают друг на друга прыгать, человек 20 на 20, — заявил «Известиям» Мостовой. — Это было какое-то мини-побоище. Можно было удалять минимум по пять-шесть игроков в каждой команде. В общем, инцидент некрасивый, особенно с учетом того, что на трибунах было много детей. За такие поступки надо наказывать зачинщиков и участников.

Приступить к наказанию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк

Матчи в Раменском и Санкт-Петербурге — не единственные в истории нашего футбола, когда случались драки с участием игроков. Весьма «яркой» стала концовка игры во Владикавказе весной 2013 года, когда местная «Алания» выиграла у московского «Динамо» (1:0). За восемь минут до конца после потери мяча форвард бело-голубых Александр Кокорин устроил подкат двумя ногами под одного из соперников, после чего его окружили несколько футболистов осетинской команды. Кокорин ударил игрока «Алании» Георгия Чантурию. Грузинский нападающий в ответ ударил россиянина и плюнул ему в лицо. В итоге получил восемь матчей дисквалификации. Кокорин получил от КДК семь матчей дисквалификации, потом срок сократили до трех.

Также вспоминается финал Кубка России – 2017 в Сочи, когда московский «Локомотив» победил екатеринбургский «Урал» (2:0). На последних минутах случилась словесная перепалка между полузащитником «железнодорожников» Мануэлем Фернандешем и полузащитником уральцев Артемом Фидлером. Началась массовая драка. Прибежавшие разнимать игроков форварды «Локо» Ари и Джефферсон Фарфан вскоре начали бить Фидлера. Особенно старался Ари, за что удостоился оскорблений в послематчевом интервью со стороны нападающего «Урала» Романа Павлюченко. В тот раз игроки отделались непродолжительными дисквалификациями.