«Если бы против нас стояли фишки, мы бы всегда побеждали»

Ближайшие товарищеские матчи против Таджикистана и Узбекистана могут стать первыми за главную национальную команду для полузащитника «Сочи» Артема Макарчука. Недавно ему исполнилось 27 лет, но еще год назад он выступал в Первой лиге, выше которой не поднимался. Дебют в РПЛ состоялся весной, после перехода в «Сочи» из калининградской «Балтики». Уроженец города Светлое Калининградской области быстро стал одним из ключевых игроков южного клуба и помог ему сенсационно выиграть серебряные медали чемпионата России. В этом сезоне Макарчук из 17 матчей 16 провел без замен, а один пропустил только из-за дисквалификации. В интервью «Известиям» он поделился эмоциями от вызова в сборную, оценил выступление своего клуба и прокомментировал поздний карьерный взлет.

«Мы потихоньку выздоравливаем и будем подниматься наверх в следующей части чемпионата»

— Как оцените свою форму? Готовы к дебюту в сборной?

— Готов. Форма у меня нормальная. Все-таки сезон в РПЛ идет уже не первый месяц. Заканчивается первая его часть, отыграли последние матчи чемпионата в году, остались две кубковые встречи. В общем, не после межсезонья едем в сборную, так что состояние хорошее.

— Как отреагировали на вызов в национальную команду?

— Как в первый раз.

— Насколько интересно ездить в сборную в условиях, когда матчи только товарищеские?

— Ну и что? Я в первый раз в сборную еду. Вы так спрашиваете, как будто я попал в нее уже 50-й раз, еду туда, и мне ничего не интересно. Конечно, мне интересно. Хочется выйти на поле, проявить себя, доказать, что не зря меня вызвали.

— Можно сказать, что перестановки в тренерском штабе «Сочи» встряхнули команду?

— Когда кто-то приходит и уходит, такие перестановки всегда приводят к эмоциональному подъему или упадку. Сейчас это привело к подъему. Наша команда завелась в последних двух матчах со «Спартаком» (1:1) и «Химками» (2:0). Думаю, играли мы хорошо, бились друг за друга. Дай бог, чтобы дальше получалось так играть.

— Как оцените результаты «Сочи» по итогам первой части чемпионата России?

— Если смотреть на то, чего мы добились в этом году, взяв серебро РПЛ в прошлом сезоне, то, конечно, теперь хочется постоянно выигрывать, быть всегда наверху. Но другие команды тоже готовятся и играют против нас с максимальной отдачей. «Сочи» хочется всегда выигрывать, но соперник на поле тоже есть. Если бы там фишки стояли, тогда одно дело, тогда бы мы всегда побеждали. Но там тоже есть футболисты, которые готовятся, разбирают наши матчи. В целом, думаю, мы сейчас могли быть повыше. Но ничего страшного. Надеюсь, сборы пройдем хорошо и покажем футбол лучше, чем сейчас.

— Можно сказать, что все-таки ваша команда не оправилась от ухода Федотова, Касьерры, Родригао?

— Еще и Ивелина Попова.

— Ну да. Насколько это ослабило команду?

— Конечно, ушли одни ключевые игроки на своих позициях. Родригао — центральный защитник, который отыграл все матчи. Касьерра — нападающий, который отыграл все матчи. И забивал чуть ли не в каждой игре, отдавал передачи. Это всё сказалось. Но ничего, такое бывает в каждой команде. Перестройка, приходят новые игроки, вливаются в коллектив. Думаю, мы потихоньку выздоравливаем и будем подниматься наверх в следующей части чемпионата.

«Спартак» год назад сгорел 1:7. Почему его не называют фарм-клубом «Зенита»?

— Ходили слухи, что у Гаранина сложности во взаимоотношениях с командой.

— Никаких сложностей не было. Просто руководство посчитало, что надо сделать перестановки в тренерском штабе. Это уже не моя ответственность.

— Гаранин из-за отсутствия лицензии Pro официально не числился главным тренером, которым был и сейчас остается Александр Точилин. При этом именно Точилин во время матчей постоянно выходил к бровке и давал указания игрокам. Не было в команде путаницы относительно того, кто реально ей руководит?

— Не было. У нас в России это не первый случай, когда у тренера нет лицензии, и помимо него приходит специалист с лицензией. И они вместе в одном штабе работают. Лично у нас в «Сочи» всё было нормально с этим, никаких разногласий.

— Насколько тяжело отходили от разгрома в Питере?

— Да, было непросто, но, как видите, оправились от этого.

— В прошлом сезоне «Сочи» не проиграл оба матча «Зениту» (2:1; 0:0) и вроде бы сумел побороть стереотип, будто он фарм-клубо Питера из-за обилия перешедших оттуда игроков и регулярных поражений в предыдущие годы. Не обидно, что после недавних 0:7 опять пошли разговоры на эту тему?

— Фарм-клуб «Зенита» — это уже такая заезженная тема. Да, проиграли мы там очень разгромно. Но там и «Спартак» год назад сгорел 1:7. Почему его не называют фарм-клубом «Зенита»?

— «Спартак» в тот момент был в середине таблицы РПЛ, а «Сочи» — все-таки действующий серебряный призер чемпионата.

— Прошлый сезон можно забыть. Надо думать, что происходит в нынешнем.

«Больше от меня ничего не зависит»

— Если подводить итоги 2022 года, как его для себя оцените? Ожидали прорыва от Первой лиги до серебра РПЛ и вызова в сборную?

— Конечно, всё быстро произошло. Такого быстрого прорыва не ожидал. Но всегда надеялся, что получится выполнять цели, которые ставишь перед собой — наверх, наверх, наверх! Попасть в национальную сборную, сыграть в Лиге чемпионов, Лиге Европы, на чемпионате мира. Всегда ставишь себе самые высокие задачи.

— И как чувствуете себя сейчас, когда есть прорыв, но нет Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионата мира, которые отобрали у нас не по спортивному принципу? И еще не факт, что в ближайшие годы появится шанс сыграть в этих турнирах.

— Меня бы, наверное, сильно это убило, если бы я уже поиграл в них до этого. А так я и не почувствовал этого особо. Их нету и нету. Конечно, грустно. Понимаю, что мог уже сейчас поиграть в Лиге чемпионов. Но ничего страшного. Надеюсь, скоро всё наладится и будет хорошо.

— За счет чего вы пробились в РПЛ в 26 лет? И почему не удавалось раньше?

— Не знаю. Это не меня надо спрашивать. Я свою работу выполняю честно. И жду какого-то результата от этой работы — попасть в РПЛ или попасть в сборную. А оценивать себя не люблю. Это должны люди со стороны делать. А я необъективен, постоянно себя ругаю.

— Весной, когда Федотов стал выпускать вас на поле, вы так быстро заиграли за «Сочи», словно с юных лет были в Премьер-лиге.

— Не знаю, что на это ответить. Конечно, есть разница между РПЛ и Первой лигой. Но я адаптировался. Ребята помогли, клуб, руководство, тренерский штаб — все оказали поддержку.

— В этом году не только вы в таком возрасте ярко дебютировали в Премьер-лиге. Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой вообще лидирует в гонке бомбардиров. Откуда такая тенденция позднего взлета ранее невостребованных игроков?

— Может, поздно стали на нас обращать внимание. Я же не выбираю игроков. Я сам не засовываю себя в Премьер-лигу. Это делают какие-то эксперты. Скауты, тренеры смотрят и оценивают. Дай бог, чтобы люди попадали в возрасте за 25 лет в РПЛ, прорывались, как Сычевой, забивали голы.

— Когда долго не могли подняться выше Первой лиги, была вера, что когда-нибудь прорыв всё же случится?

— Я просто работаю. А люди смотрят на мою работу. Если им нравится, то они зовут меня. Не нравится — не обращают внимания. Мое дело — показывать себя на тренировках и играх. Больше от меня ничего не зависит.